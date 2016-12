Home » Gente PV Mi libreta favorita: El Espejo Mi libreta favorita: El Espejo

Regresé al cuarto de baño, el vidrio seguía empañado. Me senté en la cubierta donde se encuentra el lavamanos y dirigiéndome hacia el espejo, empecé a escribir con mi dedo una gran lista.

Por Cristina Gutiérrez Mar

cucus.cgm@gmail.com

.

El espejo de mi baño quedó empañado por el agua caliente de la regadera. Al compás de la música de mi playlist y envuelta en una bata de baño color blanco, me dispuse a bailar entre la neblina traviesa que volaba en el pequeño cuarto de azulejos plateados. Mis pensamientos se empezaron a tropezar unos con otros, y me doy cuenta que faltan unos pocos días para que termine el año. No he hecho mis propósitos, es más, aún no he tenido un examen de conciencia para saber si cumplí mi lista de éste año.

Salgo del cuarto de baño y busco en el buró mi libreta donde apunté mis deseos. Para esto, tengo una gran colección de cuadernos de todo tipo y me tardo un poco en encontrar la dichosa lista. Después de cuatro minutos por fin la localizo. Creo que no la revisé en todos estos meses. Como era de esperarse, sólo cumplí la mitad de ellos.

Me dejé caer en mi cama y sonreí instantáneamente, tal vez no logré llevar a cabo mis doce propósitos en su totalidad, sin embargo, a lo largo de este año me he convertido en una mujer más fuerte, decisiva, agradecida y lo más interesante, descubrí mis alas y he aprendido a volar con ellas.

Regresé al cuarto de baño, el vidrio seguía empañado. Me senté en la cubierta donde se encuentra el lavamanos y dirigiéndome hacia el espejo, empecé a escribir con mi dedo una gran lista.

.

Comprender de los reveses: Aceptar que los momentos de oscuridad o decepción son parte de nuestra condición de humanos. Buscar y encontrar mi fuerza en cada situación inesperada.

Conexión: Conectarme con la verdad, tener empatía con las experiencias de otras personas, encontrarme con la naturaleza y mi humanidad. En resumen, vivir mi propia verdad y no la de los demás.

Coraje: Capacidad de aceptar que las cosas no son siempre como quiero que sean. Relajarme.

Caridad: Esforzarme por otras personas o por una causa, siempre y cuando sea para un bien mayor.

Continuar siendo yo: “Cambiar pero seguir siendo la misma”.

Compañera de la risa: Sonreír, carcajearme, hacer reír a mi espíritu. Disfrutar de la belleza de lo imperfecto.

Conciencia: No buscar responsables de mis problemas. “Hacer de los problemas un poema”.

Concentración intelectual: No dejar que el pesimismo me gane en las batallas.

Confianza: Atreverme a seguir volando con mis alas recién pulidas, aún cuando el viento sea muy fuerte. Arriesgarme a luchar por lo que deseo.

Conocimiento: Proviene de la inteligencia del Santísimo. El principio de la sabiduría procede del temor de Dios. Entrar en su mundo y escucharlo cuando me habla en mi interior.

Capacidad: Seguir aprendiendo por medio de la escritura, lectura, de mis errores y tropiezos, dolores, alegrías y tristezas.

Cuidado: Amarme todos los días, así como soy, imperfectamente humana.

.

Las palabras empezaban a desvanecerse en el espejo, así que cerré los ojos y me dije a mi misma:

“Quiero transformarme cada día en una persona más completa y feliz. Una mujer más fuerte sin perder mi sensibilidad. Ser más entregada en todo lo que haga y dejar que la esperanza, fe, sabiduría y poesía estén presentes en mi 2017”.

Lo grité en mi interior muy fuerte, para que se escuchara como un eco constante durante todo el año, en mi alma, espíritu, mente y corazón.

Mis propósitos están listos y, confío en que llevando a cabo todas estas virtudes, podré aventurarme mágicamente en todo tipo de sueños y obstáculos.

Me será fácil recordar mis propósitos porque todos empiezan con la letra inicial de mi nombre, mi luna menguante.

Subí de nuevo el volumen de la música. Seguí bailando…

¡Bendiciones para el próximo año!

.

PD. Te invito a hacer tu lista de propósitos con tu inicial.

.

Cucus

.

.