¿Más deportaciones que cuando Obama?

Con la retórica de los políticos hay que irse con mucho cuidado. Como suelen hacer todo lo contrario a lo que dicen, sus palabras deben tomarse como eso: palabras y no como hechos o como descripción de hechos.

Duele que alguien en Estados Unidos puede basar su aceptación en hablar mal y ofender a mexicanos. Duele, pero es realidad que entre algunas personas de allá, como entre algunas personas de aquí todavía existan los prejuicios absurdos y el rechazo , en los hechos, a cuanto se predica sobre prójimos y fraternidad.

Ofender a los mexicanos, hablar mal de los mexicanos, amenazar mexicanos, culpar a los mexicanos, es políticamente rentable en algunas regiones de Estados Unidos. Hay que aclararlo: no entre la mayoría de los estadounidenses que son personas religiosas, decentes, respetuosas, igualitarias y amigas. Pero que sí deja risas y apoyos entre cierta gente, “hacerle bullyng” a México, Trump lo ha demostrado.

Pero lo de la gente que pasa a trabajar -mexicana o no mexicana-, sin cubrir requisitos legales, no es simple propaganda, majadería o puntada de un político. Es una cuestión a la que Estados Unidos, al mismo tiempo que invita a mexicanos que puedan invertir, gastar en pasear, en comprar, servir en áreas de salud, ciencia, defensa, administración y artes populares, también saca sin tentarse el corazón a quienes no tienen los documentos exigibles.

Obama no habla contra los mexicanos o contra los hondureños, pero ha sido un estrella en Estados Unidos en eso de deportar. Hasta septiembre del año pasado, llevaba deportados a 2 millones 656 mil 585. Ningún otro presidente de Estados Unidos había alcanzado esa cifra.

“Nada personal”, pero hechos son hechos y por eso los líderes de los derechos de los indocumentados le llaman algo así como el “Gran Deportador”.

Por supuesto que en lo de Obama no debe haber motivos racistas, discriminatorios o prejuicio contra grupos étnicos. Es asunto de política de gobierno. Respuesta a un fenómeno agudizado de inmigración que igual padecen hoy -con sus reacciones locales- los países europeos.

Si a Trump le sigue la obsesión respecto a los mexicanos y trata de ser más duro que Obama, dándole una escalada a la política anti -emigrantes, saquemos la cuenta de cómo va a ponerse el asunto, si el promedio de deportaciones diarias de Obama fue de 900 personas.

Razonable es entonces, aparte de escuchar promesas y de humillarse aún más ante Trump que se vean preparativos para responder a una expulsión excepcional de paisanos y no paisanos ,porque todo parece que tratarán de superar el record de Obama.