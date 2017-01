Home » Opinión Malecón Al filo del agua Al filo del agua

Por Guillermo García Oropeza (*)

guillega60@hotmail.com

.

No, lamentablemente no, este artículo no es sobre ese gran clásico jalisciense que es la novela qen sabe que cartas traiga bajo de don Agustae esas lo logra , no me atrevo a subestimarla, quien sabe que cartas traiga bajo de Yáñez sino sobre la expresión campesina que describe el momento en que está a punto de comenzar una tormenta, como la Revolución que vendrá, en el caso de la novela, a cambiar la vida de todos.

Momento ése, cargado de electricidad, de temores y premoniciones, de una inquietud profunda. Escribo esto a tres días de la “inauguración” de Trump en un Washington invernal que será vigilado por un mundo ansioso.

Nunca, en los muchos años que tengo de vida la sucesión norteamericana había causado tal suspenso y temor.

Y es que la famosa alternancia demócratas – republicanos no traía grandes cambios. Un Bush valía por un Clinton o un Eisenhower por un Truman.

Quizá sólo en el caso de Kennedy se vivió un entusiasmo esperanzado con aquella pareja de príncipes de cuento de hadas que eran Jack y Jacqueline, cuento de hadas que termina en sórdida novela policial, en nota roja.

Y es que lo que importaba siempre no eran los hombres o los nombres sino el Sistema, sólido y a prueba de todo, desde guerras hasta depresiones económicas. Ese sistema que como decía el gran Gore Vidal, uno de los analistas más agudos de lo norteamericano: “tenía dos alas derechas, la demócrata y la republicana”.

O sea el gobierno del grupo de los dueños del País, del famoso “Establishment”. De ese baile americano de un pasito a la derecha y otro a la izquierda, pero sin salirse como los buenos danzoneros, de un cuadrito. Y “tutti contenti” dicen los italianos.

Pero de pronto, salido de la nada (o de la mierda dirán los malhablados) llega Donald Trump a romper todas las reglas: no es político, no es producto de las grandes universidades del Este (con bequita en Inglaterra), es deslenguado, majadero, racista, etc., etc. Y sin embargo barre con los precandidatos de su partido que se ven como pigmeos y luego acaba con la dinastía Clinton y usa el New York Times y el Washington Post como papel de envoltura. Y nos tiene a mexicanos, europeos, chinos y musulmanes al borde de la silla, al filo del agua.

Y me pregunto ¿en que se basa su fuerza? ¿Es un nuevo Hitler, un mago, un profeta? No, mucho me temo que es algo peor: es la mitad de los Estados Unidos, esa mitad blanca, protestante, mal educada, temerosa de un mundo que jamás ha comprendido y que está sumida hoy por hoy en la nostalgia.

¿Nostalgia? Se preguntará alguno, pues sí nostalgia de la Norteamérica joven, próspera sin límites, imperial y donde las “lesser breeds”, las razas menores (la frase es de Kipling) se sentaban atrás en el camión.

Esa “América” que tenía un destino manifiesto, que vivió en el veinte el siglo americano y que, a la distancia se perfila como una especie de Disneylandia feliz. A ella quisiera regresar el 50% de los americanos. Lástima que en la historia no se puede meter la reversa.

.

(*) Arquitecto, escritor, periodista y conferencista jalisciense; ha publicado 34 libros y colaborado en medios como Grupo Reforma, Revista Siempre!, Excélsior y El Informador, entre otros.

Imagen de shutterstock.com