Por Cristina Gutiérrez Mar

Hace poco celebré mi cumpleaños muy contenta acompañada de mis seres queridos. Como ya es costumbre, me trajeron de sorpresa un pastel con una velita encendida. Cerré por un breve momento mis ojos y, pedí mi deseo con toda mi alma.

En la noche, ya acostada en la cama con mi pijama estrellada, recordé los lindos momentos y felicitaciones que tuve durante el día. Sólo algo inquietó mi mente (¿raro en mi?) y, me pregunté, del porque acostumbramos apagar la vela, si realmente, lo que yo quiero, es prender una luz en mi interior que dure todo el año, como encender una luciérnaga en mí.

No lograba dormir porque empecé a visualizar que toda la vida está llena de contrarios. En la naturaleza siempre hay algo que nace y muere, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, atracción y repulsión, cielo y tierra, el bien y el mal, fuego y agua, y así la lista crece enormemente.

Los contrarios se excluyen y se penetran mutuamente en un solo y mismo tiempo.

A mi parecer, los seres humanos somos tan complicados por culpa de los contrarios y contradicciones. Todos los días estamos en una lucha interna debido a estos dos bandos.

Me imagino una batalla campal de contrarios, donde en el lado derecho del campo, están los soldados amarillos con cara de caricatura muy chistosa y enormes ojos que pertenecen al alto rango Vital; en el lado izquierdo están los soldados verdes, con su uniforme hippie y lentes de botella que corresponden al alto rango Cenizo.

En mi sueño conciente, ambos grupos estudiaron y se prepararon en el mismo campo y unidad militar, con el más audaz de los comandantes. Sin embargo, a pesar que crecieron como unidad, llegó un momento en que se desarrollaron y se transformaron en contrarios, al grado de ser eternos rivales.

No hay contrarios sin su unidad y no hay unidad sin contrarios. La unidad de los contrarios es relativa, pasajera, mientras que la lucha entre ellos es absoluta. Todo el tiempo están en guerra constante. La contradicción puede ser superada sólo mediante la lucha.

Los dos grupos de pequeños soldados ya están en nuestro código y en la misma naturaleza. Los seres humanos tenemos un reto constante, agotador e inevitable, sin embargo, se puede agregar un tercer personaje a éste conflicto. Es el soldado gigante tipo Goliat; fuerte, decidido y con una creatividad infinita. Sólo que mi gigante se llama Alfrido que significa poner paz.

Es decir, pienso que todos nosotros vivimos en una bipolaridad ya engendrada desde el principio de la humanidad. Algunas veces luchamos con los soldados de rango Vital y otras veces pertenecemos a los soldados Cenizos. Todo el tiempo cambiamos de equipo.

Si agregamos creatividad infinita, si controlamos nuestras emociones y logramos entender nuestro carácter y el entorno que nos rodea; podremos tener batallas más serenas. Obviamente, habrá veces que la misma naturaleza te llevará por ende a luchar con cierto equipo.

Me reí en silencio de mi loca historia de soldados, de sus vestimentas, sus rangos y los nombres propios de cada uno de ellos, como por ejemplo: Su Majestad Cielo, Doña Candela de Fuego, Doncella Atracción, Don Soberbio, Señorito Caduco y Reina de Luz.

Como espectador, sería muy entretenido observar un combate de la reina de Luz con su uniforme amarillo fosforescente en contra del señor fantasma Oscuro vestido de los años sesenta y con rastas en su cabello.

Mi cuento me ayudó a comprender ésta gran fuerza de contrarios que existe en nuestra naturaleza humana. De hecho, existe la Ley de la unidad y la lucha de los contrarios, donde habla que los fenómenos de la Naturaleza llevan implícitas contradicciones internas, que son la fuente del proceso de desarrollo. Mientras examinamos las cosas en forma estática, cada una aisladamente, no tropezamos con las contradicciones que llevan en sí. Pero apenas comenzamos a examinarlas en su conexión mutua, en su movimiento, desarrollo y mutación, entramos en el reino de las contradicciones y opuestos.

Citando a Friedrich Engels, filósofo alemán nos dice:

“El carácter de lucha y oposición de contrarios es universal. Se manifiesta no sólo en la sociedad y en la Naturaleza, sino también en la matemática. La negación de la negación se manifiesta en que de un germen procede una planta que florece y muere, produciendo otro germen que vuelve a florecer. También se manifiesta en que la negación de una cantidad negativa da una positiva.

Se considera que la realidad es esencialmente contradictoria. Todos los fenómenos que ocurren en la Naturaleza son el resultado de la lucha de elementos contrarios, que se hallan unidos en el mismo ser o fenómeno, siendo la causa de todo movimiento y cambio en la Naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Con esta ley se explica, pues, el origen del movimiento.”

Sé que usualmente me revuelvo en mis escritos y me encanta desenredarme al final de mi historia, así que todo este relajo empezó por mi vela de cumpleaños, que en realidad lo que quiero es no apagar una vela, sino dejarla encendida todo el tiempo. Esto me llevó a darme cuenta de nuestra contrariada vida. Así que, a sonreír, porque la tristeza es pésima sargento.

Solo quiero terminar diciendo que sé que vivimos en constante lucha, pero creo que cuando entendamos que no se trata de luchar sino de aceptar y fluir, habremos entendido la vida…

Cucus

