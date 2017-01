Home » Gente PV Cumbre Global de Liderazgo Cumbre Global de Liderazgo

Invitan a participar en la Cumbre Global de Liderazgo.

Cuando un líder mejora, todos mejoran” – Comité organizador de la Cumbre Global de Liderazgo.

.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

.

Con el objetivo de despertar conciencias en el tema del liderazgo, se realizará los próximos 10 y 11 de febrero en el salón Jalisco del Hotel Krystal, la Cumbre Global de Liderazgo, evento en el que algunas de las máximas figuras en la materia ofrecerán interesantes conferencias en las que animarán a los líderes a ser mejores para transmitir eso a la gente que los rodea.

En entrevista, Felipe Santander, Jorge Guzmán y David Hernández, explican los objetivos del evento, que en esencia se enfoca al desarrollo personal y profesional de los líderes para reflejar este crecimiento en su entorno general.

.

¿Qué es la Cumbre Global de Liderazgo?

La Cumbre Global de Liderazgo es una reunión de líderes a nivel alto, estamos hablando del Director General Internacional de Ford, la señora Beinda Gates, estamos hablando de John Maxwell, todas estas personas junto con otras 8, 9, se reúnen en un congreso en Chicago, esas presentaciones se graban en video, se traducen a 57 idiomas en forma profesional y se presentan en forma de video en más de 250 ciudades a nivel mundial, es uno de los eventos de liderazgo más vistos en todo el mundo y abarca diferentes áreas de la sociedad, abarca desde políticos, educadores, comercio, gobierno, organizaciones de ayuda humanitaria, inclusive religiosas, para que se reúnan y entre todos puedan aprender cómo otras personas está haciendo el liderazgo y los principios de liderazgo que han utilizado para que ellos los hagan prácticos y los utilicen en los mismos.

.

¿Qué es liderazgo?

Liderazgo en la forma más sencilla es guiar a una persona o a un grupo de personas de un punto A, a un punto B.

.

¿Cuándo surge la Cumbre Mundial de Liderazgo?

La Cumbre Mundial de Liderazgo tiene 20 años de estar haciéndose, pero aquí en Puerto Vallarta va a ser la primera vez.

.

¿Es para compartir conocimiento?

Efectivamente, compartir las ideas y principios del liderazgo que estas personas han experimentado y de una manera práctica compartirlas a los asistentes para que ellos las puedan hacer propias.

.

¿A cuántas personas ha llegado la Cumbre en 20 años?

Mira, solamente este año pasado, 2016, se hizo una transmisión simultánea a más de 125 mil personas y en este envío que se va a hacer a alrededor de 125 países en el mundo, están estimando 450 mil personas más , entonces si se hace un cálculo sencillo, estamos hablando de que la cumbre ha de haber llegado alrededor de diez millones de personas, porque estamos hablando de 200 ciudades a nivel mundial.

.

¿La cumbre es abierta a todo público?

Así es, a todo público, sea líder o no sea líder, todos podemos aprender, porque uno es líder en su casa como padre, o la mujer líder como madre, y ahí empieza el liderazgo, hasta empresarios, gobernantes, etcétera.

.

¿Cuál es el objetivo de fomentar el liderazgo?

No es fomentar el liderazgo, es ayudar a los líderes a ser mejores, uno de nuestros lemas es, cuando un líder mejora, todos mejoran, y ese es el propósito, que todos los líderes aprendan a ser mejores líderes, sean retados, sean animados, y sean ayudados a prácticamente ser mejor.

.

¿Cuál es el principal problema que notan en cuanto al liderazgo?

Creo que nosotros tenemos una cultura del liderazgo muy atrasada, regularmente en México en muchos foros cuando hablamos de líder, es aquel que destaca, es aquel que hace todo, es el que es el jefe de todo mundo, y el liderazgo que está repuntando a nivel mundial no es así, el nuevo liderazgo es aquel que ayuda a otros a brillar, entonces cuando nosotros logramos hacer que otros brillen, entonces no brilla uno, brillan varios, entonces este tipo de liderazgo es un liderazgo de influencia, donde se aprende de los valores del líder que los va a ayudar a subir. Los otros dicen que en México cuando sube alguien a la cima, los otros tratan de tirarlos, nosotros queremos traer a Puerto Vallarta una cultura nueva de liderazgo a toda la bahía, donde el líder es el que ayuda a otros a ser mejores líderes, a ser líderes diferentes a nuestra cultura, si nosotros mejoramos el liderazgo vamos a mejorar las empresas, vamos a mejorar el servicio.

Liderazgo es una manera de maximizar a toda la gente que te rodea, ese es el nuevo liderazgo.

.

¿Es fomentar líderes con buenos principios y valores?

Claro, y las conferencias no se basan solamente en un liderazgo empresarial, sino hablamos de un liderazgo a nivel político, social, empresarial, religioso, porque aún dentro de la religión hay un liderazgo valioso que no hemos explotado, entonces tratamos de cubrir todas estas áreas para que nadie se sienta excluido, entonces es la forma en que nosotros creemos que podemos influenciar nuestra ciudad y su alrededores, con un liderazgo nuevo, positivo, fresco, moderno, actual.

.

¿A quién va a encontrar el público en estas conferencias?

Tenemos personalidades que han sido muy reconocidas, en Chicago hay 14 expositores, y de ahí nosotros seleccionamos 9 que son los que pueden traer un buen mensaje a la mesa, básicamente estamos hablando de Alan Mulally, que fue el Director Ejecutivo de Ford, sacó a Ford de la quiebra y volvió a ser la armadora número uno en Estados Unidos, Belinda Gates, que es la esposa de Bill Gates, y es la fundadora y presidente de la Fundación Gates que ha invertido más de 35 mil millones de dólares en apoyo a los marginados, está Horst Schulze que fue presidente de hotels Ritz Carlton, y actualmente es presidente de Hoteles Capela, y que trae una conferencia sobre atención a servicios al cliente que es extraordinaria, luego está el doctor Travis Bradberry que es reconocido como asesor y consultor de empresas en el sector de liderazgo, y además ha escrito varios libros acerca de liderazgo en Estados Unidos, luego está el doctor Cris McKensie que es ejecutivo de Franklyn Covey, que es una empresa muy reconocida de apoyo y consultoría a las empresas, de todo lo que es liderazgo, desarrollo de administración, control, etcétera y John Maxwell, que es de los escritores de la literatura de liderazgo más reconocidos a nivel mundial, en México prácticamente todas las escuelas de administración y de negocios lo utilizan como libro de texto sus libros, y es una persona que tiene un mensaje también que le puede brindar muchísimo apoyo a la gente.

Estos nueve oradores de alguna manera, puestos en una sola ocasión en Vallarta, te van a brindar una cantidad impresionante de información que va a poder servir para mejorar en el hacer y actuar cotidiano.

Nosotros cuando pensamos traer la conferencia justamente lo que buscamos es traer una capacitación nueva a Vallarta que difícilmente te llega de otra manera, normalmente tenemos que salir a Guadalajara o a la ciudad de México a capacitarnos en alguna cuestión de estas, y aquí tenemos la oportunidad de poderlos traer, que si bien es cierto es una videoconferencia, nos han exigido que el formato que vamos a utilizar para la reproducción sea de alta calidad, que sea una transmisión en la que prácticamente la gente se sienta dentro del evento en vivo, y que puedas compartirla y que puedas vivir plenamente.

.

¿Habrá algún tipo de talleres durante la conferencia?

Sí, habrá no talleres precisamente, pero habrá un proceso de evaluación, o un proceso de facilitación en la cual se van a tomar varios minutos después de cada sesión, de cada conferencia, para ayudarle al asistente a tomar esos principios y hacerlos personales, con preguntas de evaluación, con preguntas muy específicas de cómo puede él llevar esa idea a su propia situación de vida, a su propio entorno.

En la evaluación se les reta a que piensen, escriban, porque se les da un cuaderno, en qué áreas de su trabajo, de su vida, lo van a emplear, no nada más que quede como fui a ver una buena conferencia, sino se les va a exponer el reto de cómo lo van a practicar, que no solamente sea de oído, sino de práctica, y que va a beneficiar no solamente a la persona que tome el curso, sino también a las personas que va a influenciar después.

.

¿Qué los motivó a traer el evento a Puerto Vallarta?

Nuestra motivación al traer esta cumbre no tiene ninguna idea de ganar un peso, al contrario, estamos invirtiendo de nuestro dinero, porque creemos que Puerto Vallarta tiene un potencial de liderazgo impresionante, y el dinero que se va a cobrar solamente es de recuperación de los gastos, no va a haber ninguna ganancia, esto porque creemos en Vallarta, creemos que Vallarta lo merece, creemos que Vallarta de aquí van a salir líderes a todo el mundo, como ya ha sucedió, hemos sacado gente muy importante de Puerto Vallarta, y creo que Puerto Vallarta se va a distinguir en el liderazgo, y es una gran oportunidad.

.

¿Qué expectativas tienen?

Pensamos que el evento va a tener un éxito total, y por lo tanto eso garantizaría que el evento fuera repetido cada año, el haber podido lograr la sede, te da la posibilidad de mantener los derechos de las cumbres para años posteriores, actualmente hay 22 sedes en toda la República Mexicana que repiten la cumbre.

.

¿Cuál es el efecto que tiene el evento en las personas que acuden?

Hay áreas que nosotros no tocamos en nuestro liderazgo común, por ejemplo en la salud emocional del líder a veces no tocamos la inteligencia emocional, que son temas que no se tocan, hemos visto cómo un liderazgo sano ayuda a sanar inclusive una nación. Por ejemplo en Nigeria la tesorera que entró siendo primero secretaria y luego desarrollo su liderazgo y se convirtió en la primera tesorera del país, sacó a Nigeria de una pobreza extrema, a tener superávit por un liderazgo limpio y sano sin corrupción, tuvo que pagar el precio de ejercer un liderazgo sano, sacó la corrupción de su país, por eso tenemos mucha esperanza de que nuestro México cambie.

La cumbre se está repitiendo en diferentes ciudades del país, apenas lleva 22 ciudades y ojalá estuvieran en todas las ciudades y en todos los estados.

.

¿Entonces el evento no tiene fines comerciales?

No, ninguno, el fin es básicamente social, tenemos una cuota de recuperación exclusivamente para poder cubrir los gastos de organización del evento y párale de contar. Es un evento social que le está llegando a la persona que no se cree pobre, que es el líder, pero hay muchos líderes pobres en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de involucrar a los demás, y esto es lo que la cumbre va a hacer, los va a retar a abrirse a ser líderes ricos, y no monetariamente, sino de gente…

.

¿Es un despertar conciencias?

Totalmente, es un reto a otros líderes que no se ven como líderes porque están apretados, pero ven una necesidad todos los días y pasan por ella, y no están haciendo algo porque no se creen líderes, a ese hay que retarlo a hacer algo, hay que despertarlo. En otros casos va a ser a un líder que está usando la forma que aprendió a ser líder, de sus padres, o de sus anteriores líderes, y no es lo correcto para seguir usando en este tiempo, sino cambiar a un liderazgo inclusivo, a un liderazgo humano, a un liderazgo abierto, eso es la cumbre.

.

.

Para mayores informes comuníquese a los teléfonos 3221824043, 3222225519 y 3222940059, o a los correos electrónicos fsantanderv@gmail.com jorgeguzman63@hotmail.com, en la calle Argentina 181 frente al parque Hidalgo y en la página de Facebook: cumbreglobaldeliderazgovallartanayarit.

.