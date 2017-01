Home » Opinión Malecón La guerra de las mujeres La guerra de las mujeres

Por Guillermo García Oropeza

guillega60@hotmail.com

.

TRUMP, TRUMP, TRUMP… yo no sé ustedes pero yo ya me cansé de Trump, por meses enteros no leo sobre otra cosa ni oigo nada que no lo tenga como inevitable tema. Y lo curioso es que su capacidad de irritar y provocar parece ser infinita. Todo lo que hace va en contra de lo normal y acostumbrado. Por ejemplo lo que los agringados llaman la “inauguración” como si una presidencia se pudiera inaugurar como un supermercado. Esa ceremonia ritual con la que se iniciaban los períodos gubernamentales en Washington al pie del Capitolio y con un frío que pela pero todo con la mayor solemnidad. Pero esta vez rompiendo el clima noble y fino del acto Trump se reventó un discurso bravero donde le declaró la guerra a medio mundo y donde el héroe verdadero, el más popular era el saliente Obama al cual, me temo, vamos a extrañar. Parece ser que tampoco Trump llenó el local y se enojó cuando unos malditos fotógrafos sacaron imágenes de los espacios vacíos y, faltando a todas las reglas de la política Donald se lanzó contra los medios, esos mentirosos. Pleito con todos, Trump, menos con los medios…

Pero lo que se me hace más sugerente es que el principio de la administración trumpista o trumpera (ya nos dirá la Academia cual es el correcto término) fueron las inmensas manifestaciones que en su contra armaron las mujeres. Y no hablamos de unas cuantas sino de cientos de miles en Nueva York, en Washington, en Chicago, por todo el país. Creo no equivocarme al decir que fue un fenómeno inédito. Y no es que las mujeres norteamericanas no tengan una tradición de participación social y política pero jamás las causas femeninas habían estado tan claras y tan militantes. Y hablo de causas, de lo que en inglés se llaman “issues” y que van desde la liberalización del aborto hasta el fin de toda discriminación laboral, educativa, política. Una conciencia de unidad con hondas raíces políticas que van desde las sufragistas que pedían el voto, de las bravas señoras que impusieron la Prohibición del alcohol, de las mujeres blancas que se unieron con sus hermanas negras que luchaban por los derechos civiles hasta grandes figuras de la política como Eleanor Roosevelt o damas que impusieron clase y estética como la inolvidable Jackie Kennedy. Las mujeres que son privilegiadas en la economía, que están presentes en todas las profesiones y en todas las artes, del cine a la literatura, del teatro a la obra pictórica de Georgia O’Keefe una de las grandes. Explíquenme porque yo ya no entiendo ¿cómo es que Trump se puso a las patadas con Sanson, la que me temo que es más temible que el pobre machín de Sansón? o ¿es que se le olvidó que los Estados Unidos son un matriarcado? Yo, en mi humilde experiencia he tratado muchas mujeres norteamericanas que, la verdad, son mucho más listas, mucho más interesantes y divertidas que tanto gringo aburrido. Además algunas tienen el cabello rubio, las piernas largas y traviesos ojos azules. ¿Who can ask for anything more?