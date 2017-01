Home » Nacional Derechos Humanos refrenda compromiso para defensa de mexicanos en EUA Derechos Humanos refrenda compromiso para defensa de mexicanos en EUA

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, refrendó su compromiso con el Ejecutivo federal para brindar toda la asistencia consular que sea necesaria en la defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Al encabezar la conferencia del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el ombudsman nacional celebró la determinación del gobierno federal de llevar a cabo un ejercicio pleno de asistencia consular en favor de los connacionales.

Sin embargo consideró que el éxito de esa medida dependerá de los recursos materiales y el personal capacitado que se tengan, lo cual “indudablemente requerirá del concurso y compromiso de los distintos poderes y órdenes de gobierno”.

Planteó que los cambios que empiezan a suceder en la política migratoria, económica y social del país vecino “deben ponernos en estado de alerta para denunciar y oponernos a expresiones de discriminación, misoginia, exclusión, racismo y xenofobia.

“No podemos permitir que la indiferencia o la resignación haga que asumamos, como parte de nuestra normalidad, el menoscabo a los derechos de las personas y los abusos de poder”, enfatizó en las instalaciones del Museo de Memoria y Tolerancia.

González Pérez subrayó que el muro fronterizo es tan sólo una de las manifestaciones externas de un régimen, cuya forma de ejercer el poder implicará aparentemente la promoción de expresiones que vulneran o desconocen los principios más elementales de dignidad de las personas.

“La soberbia autoritaria debe ser erradicada”, comentó el funcionario, quien insistió en que organizaciones y defensores de los derechos humanos deben integrar un frente común, porque no pude darse cabida a la indiferencia, la indecisión y la falta de acción.

“Estamos ante el inicio de una etapa que demanda nuestra acción coherente, responsable y decidida”, recalcó ante representantes de diversas organizaciones y el presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, Moisés Romano Jafif.

Ante ese contexto internacional, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Hass, señaló que la lucha por la igualdad y el respeto de los derechos humanos es hoy más importante que nunca.

Refirió que las víctimas del holocausto son un saldo irreparable de la expresión más violenta del hombre, el odio y la discriminación, pero su memoria debe alentar a seguir con la igualdad entre las personas y promover los derechos de todos, sin importar su religión, nacionalidad, género o cualquier otra característica.

Resaltó que el potencial y las capacidades no están concentrados en un solo perfil sociodemográfico y, por ello, la diversidad es un recurso invaluable.

Sin embargo la funcionaria del organismo federal acentuó que la discriminación hace desperdiciar ese recurso, termina con aspiraciones individuales y arranca de raíz las posibilidades de desarrollo económico, social, cultural y político.

“En momentos como éste es necesario actuar con claridad y prontitud para colocarnos del lado correcto de la historia y tomar partido de forma abierta y contundente a favor de la inclusión y en contra de cualquier forma de discriminación”, añadió.

En ese tenor, González Pérez apuntó que México está ante un punto de inflexión, en el que la manera como se enfrente el entorno que se presenta “definirá los puntos de equilibrio que como país y sociedad tengamos en el futuro”.

Subrayó que “los momentos que vivimos deben ser de unidad y no de distancia, de entendimiento y no de diferencia, de conciliación y no de enfrentamiento”.

