¿En dónde estás, conejo Blas…?

Por Octavio Urquídez

.

A contracorriente, podemos decir que la acción política es sutil y, en su mayor expresión, invisible. Alguna vez le solicitaron al presidente López Mateos una definición de política. Atrapado ante la desmesura de la solicitud, simplemente deslizó su pulgar sobre los dedos índice y medio y soltó una de sus cautivadoras sonrisas.

Es la ciencia de lo posible, se dice. Para Josep Piqué, ministro que fuera de Asuntos Exteriores de España, “… hacer política es llegar a las conciencias de los ciudadanos a través de la exposición de argumentos, de debates… En resumen, no rehuir la confrontación democrática con el adversario… A más de omnipotente, el Estado debe ser omnipresente para explicar sus políticas y hablar con su sociedad, pero esto de nada le sirve si su presencia no se traduce en un incremento de la interlocución entre el gobierno y la sociedad…” El monólogo no se lleva con la democracia. La confrontación de argumentos y posiciones es clave.

Por otro lado, para Maquiavelo en última instancia la política es una cuestión de fuerza, toda vez que para lograr un fin político es necesaria la fuerza, de un tipo o de otro, más o menos abierta o escondida tras una razón superior. En una democracia, esa cortina es el estado de derecho. En él se encuentra la fuente que legitima el ejercicio del poder como herramienta de praxis política por parte de quien fue receptáculo de ese derecho, otorgado por una soberanía para el cuidado y protección del territorio y de los ciudadanos, y solamente para eso.

Las negaciones de la política son la dictadura, la imposición no argumentada, forzada, indiscutible de la voluntad unívoca, sea personal sea de grupo. O, como en algún momento lo señalara Reyes Heroles, también circunstancial, como viene a ser el caso del terrorismo o cualquier otro disturbador del orden social que no admita la negociación, que niegue el poder conciliador de las instituciones. Hacer política es negociar. De ahí que la protesta social, como la originada por el llamado gasolinazo, que enfáticamente se fija un no como condición innegociable, carece de legitimidad. En este caso la fuerza del contrario se basa en el miedo, el temor, la orfandad ciudadana del inculpado y, como respuesta, la desesperación. Se infiere la existencia de un motivo ulterior, abierto o cerrado. En nuestra actual circunstancia, la motivación abierta es la salida del presidente Peña Nieto: “fuera Peña”. No tengo elementos para definir un motivo escondido: al situarse en la coyuntura, los partidos políticos han estado muy por debajo de la ciudadanía. En el caso de la renuncia forzada de la Presidenta brasileña, por poner un ejemplo, el argumento no expuesto fue evitar el enjuiciamiento de los golpistas por corrupción.

El presidente Peña Nieto se ha mantenido lejos de la acción política, de la negociación. Así como la naturaleza aborrece el vacío, el poder político también. En virtud de ello, parece que finalmente se verá obligado a aceptar una decisión ajena, cualquiera que sea el costo que represente para él, para su partido y para el país. Por otra parte, la fuerza de sus contrarios es inaceptable: se sustenta en el anonimato, en el caos, en la masa desbocada: no hay con quien negociar.

Aquel que dijo que la forma es fondo, también afirmó que “en política lo importante es convencer, persuadir, no improvisar” (JRH). El cemento que une estos elementos es la comunicación. No hay mejor arena política que la social. Ahí se dan las grandes batallas políticas. Gana el que expone los mejores argumentos, no el que pregona un mayor poder. Cuando fallan los medios, hay que dar la cara. Ni modo…