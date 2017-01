Home » Local Ciudad Escuelas, responsables de formar ciudadanos críticos Escuelas, responsables de formar ciudadanos críticos

Francisco Ramírez Yáñez, rector del Sistema Univa.

Frente a Trump y el entorno internacional, México debe repensar su proyecto de nación.

.

Por J. Mario R. Fuentes

Puerto Vallarta

.

La llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica puede implicar riesgos para los intereses de México, pero no se debe olvidar que él no puede tomar decisiones sobre nuestro país y que los mexicanos tendremos que repensar nuestro proyecto de nación con base en las nuevas condiciones internacionales.

La reflexión anterior fue emitida por el Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez, rector del Sistema Univa durante una entrevista radiofónica realizada por el medio informativo “Ángel Guardián” del Estado de Colima.

Además agregó: “las instituciones educativas tienen una gran responsabilidad en impulsar y lograr una ciudadanía más crítica, pero propositiva”.

El presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez se ha destacado en sus labores pastorales como párroco de la Arquidiócesis tapatía, además de una sólida formación cultural recibida en la ciudad de Roma y en esa ciudad como rector del Colegio Mexicano, institución donde se realizan estudios de posgrado. El ahora Rector del SU explicó en relación a la participación social:

“Yo creo que cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad, su culpabilidad en esta situación (…) nos hemos quejado solamente de manera superficial (…) también tenemos mucha culpa en esto porque nos falta madurez, concientización, ser más atentos a las personas que elegimos para la administración pública (…) no tenemos políticas públicas que tengan continuidad (…) hemos sido en cierta forma cómplices (…) en cierta manera hemos permitido muchas cosas de las que han sucedido”.

Más adelante la máxima autoridad del Sistema Univa fue a fondo: “Tenemos que convertir este reto en una oportunidad, el mundo no es Estados Unidos (…) hay muchos espacios donde nuestra economía puede crecer, nuestra cultura es bien vista en muchas partes.

Este señor (Donald Trump), desafortunadamente, tiene una mentalidad bastante limitada de lo que es el migrante, el trabajo, la globalización (…) sí preocupa, pero para nosotros ciertamente no será el fin del mundo (…) hemos sido históricamente maltratados desde que México perdió la mitad de su territorio (…) hemos sido muy pacifistas, pero yo creo que ya no es tiempo, tampoco hay que pelear, no hay que ir a la guerra (…) yo digo más bien, ver a nuestro país, valorar lo que tenemos”.

Consideró que los problemas que hoy se detectan en el sistema político de nuestro país no hubieran sido posibles sin la apatía y la complacencia de la ciudadanía, la sociedad que ya no puede seguir indiferente, finalizó.