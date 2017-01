Home » Gente PV La Coalición Latina se fortalece La Coalición Latina se fortalece

José Luis Flores, Luis Michel, Humberto Famanía y Ranzi Rihami.

Por Humberto Famania Ortega

No cabe la menor duda que cuando tienes muy preciso el camino del éxito, tus metas se cumplen. En 1995 The Latino Coalition fue fundada en los Estados Unidos por un grupo de empresarios de negocios hispanos para investigar y desarrollar políticas pertinentes en materia de desarrollo económico para seguir siendo parte activa en la busca de oportunidades. Mención especial merece nuestro presidente Héctor V. Barreto quien dado a su liderazgo es uno de los 100 hispanos considerados de mayor influencia política en los Estados Unidos de Norteamérica.

Esta institución a lo largo de más de 20 años ha hecho más de 80,000 citas de negocios, las cuales han resultado en más de 60 billones de dólares en transacciones. Dentro de su agenda de trabajo es prioridad desarrollar iniciativas y asociaciones para fomentar la equivalencia económica y mejorar los negocios en general, buscando el bienestar equilibrado de todos los latinos. Siempre estableciendo un puente permanente entre empresarios e individuos de la comunidad latina y así de esta manera estrechen sus lazos desarrollando sus potenciales.

En busca de una ruta de trabajo

Dado el éxito The Latino Coalition, una vez más es invitada a participar en reuniones de trabajo con el equipo de transición de la nueva administración encabezada por el Partido Republicano. Son tiempos de establecer una ruta que marque el establecimiento de reglas precisas en que se reconozca el trabajo de millones de latinos que contribuyen activamente con el sector político, económico y social de USA. Es por eso que con emoción se busca la relación donde la dignidad salga a flote para se reconozca como una fuerza real en el presente y futuro de esta Nación.

Nos sentimos sumamente halagados de seguir trabajando en pos de alcanzar nuestros objetivos que consisten en la creación de iniciativas y alianzas estratégicas, que promuevan y fomenten el desarrollo en todas las vertientes de México y Estados Unidos. Es por eso que agradecemos Luis Michel y su servidor Humberto Famanía Ortega, el que nos hayan invitado a seguir participando en los trabajos concernientes a aumentar la vinculación entre gobierno y empresa en Washington DC en estos días tan importantes del 18 al 20 de enero del 2017.

Un encuentro muy productivo

Una gran experiencia vivida en la capital de los Estados Unidos, conversamos con empresarios y políticos que desean el progreso de ambas naciones. Motivo de orgullo el saber que muchos latinos de origen mexicano ahora son exitosos empresarios y políticos encumbrados que no pierden su humildad y que toman como acicate la fortaleza de nuestras raíces. Siempre con visión en sus conceptos donde la palabra integridad es la base para emprender nuevas formas de comunicación, que dejen como base el establecimiento de nuevas políticas de cooperación, que redunden en beneficio mutuo. Aquí nuestro principal Reto.

Hasta esta fecha coadyuvan activamente como socios estratégicos The Latino Coalition; Wal-Mart, Intuit, Google, Herbalife, Master Card, Verizon, Business Matchmaking, Univisión, Impacto, EastWest Bank, Media DC, Conexión, EDMC, Vanir. Alta Med, The Libre Iniciative. Estas son algunas empresas que siempre están en los grandes eventos que organiza nuestra asociación, y que ha logrado la confianza para seguir trabajando con inteligencia, capacidad, emoción, para consolidarnos como un grupo de empresarios y personas que buscamos el emprender negocios exitosos y buscar el ser aliados en el bienestar de nuestros pueblos bajo el signo del trabajo productivo y organizado.

Consecuencias de la creatividad

Es importante el concebir con mucha reflexión que el desarrollo económico que tanto nos preocupa no es como se ha creído, un resultado del sacrificio y del esfuerzo del ser humano; sino una consecuencia de la creatividad aplicada al ser humano. El primer elemento de toda economía no estriba en trabajar más, sino en rendir más; el obtener la máxima producción con el mínimo esfuerzo, por lo que el principio vital de toda economía no reside en el trabajo que se realiza, sino en el trabajo que se ahorra. Es lo que en el mundo empresarial se conoce como productividad, o lo que es lo mismo, todo aquello que simplifica los procesos haciéndolos más rentables.

Estimados lectores, durante siglos el esfuerzo humano ha sido la medida para casar el trabajo del hombre, pero se ha olvidado de la creatividad del hombre, que es la que ha multiplicado los resultados y la que ha recompensado con múltiples beneficios. Mi orgullo como mexicano es saber que somos un pueblo muy creativo, en la actualidad abundan los prejuicios contra la creatividad y la iniciativa, olvidando que son estas las que han transformado al mundo, así como las que han determinado todos sus progresos. Reconozcamos que el ser humano nació creador, imaginativo y transformador. Por eso mi apuesta es que nuestros mexicanos son garantía en la búsqueda de la prosperidad.

Estamos trabajando también en la Coalición Latina México por nuestra Cultura que es la llave maestra que abre las puertas de la abundancia, y por consecuencia, hace progresar a los pueblos volviéndolos ricos, felices, poderosos y autosuficientes, a la vez que cooperadores pacíficos, prominentes y excelentes. Esta es la apuesta para ser realmente competitivos ante un mundo globalizado y que nada nos asuste.

–.Ahora y siempre un pueblo culto, es un pueblo en ascenso, mientras que un pueblo imitador es un pueblo dependiente.-

