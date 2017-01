Home » Local Ciudad Tepic no quería a Ignacio L. Vallarta porque era duro con los impuestos Tepic no quería a Ignacio L. Vallarta porque era duro con los impuestos

Varios factores influyeron, como las ideas separatistas que desde años existieron en el Séptimo Cantón de Jalisco, la desatención de Guadalajara y el conflicto de intereses empresariales y de contrabando.

Por Gregorio González Cabral

Aparate de que los Barrón-Rivas-Lozada eran enemigos políticos de los Castaños-Cuervo-Corona, todos de Tepic, también la enemistad era grande con los otros liberales de Guadalajara: Degollado-Camarena-Vallarta.

Eso, aparte de las ideas separatistas que desde años alentaron en el Séptimo Cantón de Jalisco, por la desatención de Guadalajara a esa región, así como por el conflicto de los intereses empresariales y de contrabando de los de Tepic-San Blas con los tradicionales de San Blas- Guadalajara.

El asunto de inconformidad tepiqueña con el “otro centralismo”, el de Guadalajara, era tan evidente que el mismísimo Ramón Corona que luego fue ídolo de los grandes comerciantes tapatíos, escribió su sincera opinión sobre “La Cuestión de Tepic”, en el sentido de que la gran fractura sólo podría superarse: convirtiendo a Tepic en capital de Jalisco por algunos años, o aceptando su desincorporación de Jalisco.

Los grandes amigos de los gobernantes liberales de Jalisco, caudillos nacionales entonces del federalismo: don Benito Juárez y don Porfirio Díaz, para nada atendieron sus opiniones respecto a “La Cuestión de Tepic”: Juárez separó el Cantón y convirtió lo que había sido “Departamento Imperial” cuando Maximiliano, en “Distrito Militar”, dependiendo directamente del centro, de la Federación; aún cuando, con esa separación diera el triunfo “a la reacción”, al caudillo Manuel Lozada.

Porfirio Díaz, para entonces ya enemigo de Juárez, andaba declarando Estado a Nayarit, sin esperar a cubrir los trámites en el Congreso; solemnidades que después vinieron cuando Venustiano Carranza, en 1916. Culminando la declaración de “Estado Libre y Soberano” en la Constitución de 1917.

Los políticos liberales de Jalisco habían perdido su anterior preponderancia nacional y Guadalajara ya era, en palabras del majadero Obregón: “El gallinero de la República”.

VALLARTISTAS, OBSESIONADOS EN INVENTAR MÁS IMPUESTOS

Cuando eran preguntados los tepiqueños sobre su adhesión o no al gobierno de Jalisco, de inmediato se hacían uno con las opiniones de los adversarios de Ignacio L. Vallarta en Guadalajara que le describían como insaciable inventor y cobrador de impuestos.

TODO CUANTO SUCEDÍA ERA MOTIVO O PRETEXTO PARA NUEVO IMPUESTO

Ya habíamos visto que Ignacio L. Vallarta, como gobernador interino, prefiere separarse del cargo a aceptar el retiro de las alcabalas, el impuesto estatal al comercio entre los mismos estados de la República.

Vimos también que la propuesta del Congreso, de seguro inspirada por los comerciantes importantes, llevó a Vallarta y al gobierno de su pariente, Pedro Ogazón, a mejor pedirle al presidente Juárez que declarara Jalisco en “estado de sitio”; nombrando responsable militar y político al mismo Ogazón, pero ya gobernando sin el contrapeso que entonces le hacía el Congreso del Estado que quedaba disuelto ante la emergencia decretada. Legal el trámite, pero “leguleyada”, se dirá.

Recordemos también que en cuanto el “vallartista” Jesús Leandro Camarena, toma posesión como gobernador interino de Jalisco, después del derrocamiento del también liberal Antonio Gómez Cuervo, lo primero que hizo fue (24 de marzo de 1871) decretar un impuesto extraordinario de 14% a todo capital mayor a mil pesos. Según eso porque el tequilero Gómez Cuervo se había llevado todo, sin dejar dinero ni para pagar policías. Pero que además había cargado con los libros de la Dirección de Rentas y no encontraban modo de cobrar normalmente los impuestos estatales.

El disgusto de ricos, riquillos y de los ahorrativos fue mayúsculo: 14% de impuesto para lo que fuera tener más de mil pesos en Jalisco, era una barbaridad.

De lo recaudado con ese sorpresivo impuesto, el 20% lo enviaron, para sus gastos, al gobierno federal. Entonces, ni con quién quejarse.

Cuando llegó Ignacio L. Vallarta como gobernador electo, los gobiernos jaliscienses, hasta el de su amigo, habían dejado un desastre de finanzas públicas: No había catastro confiable para establecer la contribución directa, conforme disponía la Constitución de 1857. Para las fincas que habían sido embargadas por el gobierno a los morosos, no encontraban comprador; el embargo era perjuicio a los particulares y carga para el gobierno. La deuda del gobierno era enorme. De inmediato, debía a sus empleados y jubilados casi cien mil pesos, en conjunto. Para colmo, el gobierno federal, cambió por la Renta del Timbre, lo que era la Renta del Papel Sellado ya comprado por muchos, para hacer sus movimientos; y que luego tenía que timbrase, como si nada se hubiera pagado.

VALLARTA NOMBRÓ DIRECTOR DE RENTAS A DISTINGUIDO EMPRESARIO: NICOLÁS REMUS… QUE ERA SU MISMÍSIMO PRIMO HERMANO Y SOCIO DE “MINERA UNIÓN EN CUALE”

En ese entonces ya se usaba que los políticos echaran mano de los comerciantes respetados y acaudalados -ahora, empresarios-, para dar confianza en el manejo del dinero por la administración pública. Vallarta presentó a don Nicolás Remus como su director de Rentas “que aunque no se encargó de la oficina, sí aceptó el cargo, para prestigiar con su nombre la administración”, afirma en la Historia del Estado de Jalisco Luis Pérez Verdía.

Pero vamos por partes: Como gobernador, Vallarta tenía asignado un sueldo de 4 mil 800 pesos; el director de Rentas, de 3 mil pesos. En este caso “por prestigiar con su nombre la administración”. Aviador de lujo, diríamos ahora.

Y ¡Oh, maravilla! El nombre completo de don Nicolás Remus, era Nicolás Remus Vallarta. Así como puede leerse, para comprobar nepotismo. Nicolás Remus, hijo de José Remus y Aleja Vallarta Barrionuevo. Casado en el Sagrario Metropolitano de Guadalajara con Mercedes Luna Rivero. Padre, entre cuatro hijos y dos hijas, de doña María Merced Remus Luna, casada con Gabriel Castaños Retes.

Y otra maravilla a tomar muy en cuenta en nuestra historia: don Nicolás Remus (Vallarta) figura el 17 de julio de 1854, como socio fundador, con don Jesús Camarena, de la empresa minera Unión en Cuale, cercana en todo a la creación de Las Peñas que hoy es Puerto Vallarta. Chico el mundo, pues.

En su estudio sobre la Hacienda de Bellavista, Valerio Ulloa nos dice que Nicolás Remus Vallarta era primo hermano de Ignacio Luis Vallarta.

La investigadora Gladys Lizama Silva, con el mismo maestro Sergio Valerio Ulloa nos ilustran al respecto: “Nicolás Remus: Su padre fue José Remus Baz, un catalán que llegó a residir a Hototipaquillo, Jalisco, donde casó con Aleja Vallarta… Aleja Vallarta fue hija de Norberto Vallarta, un importante comerciante de la región; sus hermanos fueron Apolonia e Ignacio. Este último padre del connotado político liberal jalisciense Ignacio L. Vallarta, de tal manera que Nicolás Remus fue primo hermano de Ignacio L. Vallarta…”. Añaden datos que nos permiten entender que el “acaudalado y honorable comerciante”, no era ningún inocente en la política: “…lo relacionaron… con la élite política de tal manera que lo llevaron a ocupar: una regiduría en los cabildos de Guadalajara de 1839, 1856 y 1857, además de una diputación local durante el período de 1867-1870 y fue designado por su primo Ignacio L. Vallarta como director de Rentas del gobierno del Estado de Jalisco en 1871”.

Nicolás Remus Vallarta, conforme la impresionante investigación de Lizama Silva y Valerio Ulloa fue importante prestamista, aparte de comerciante, industrial, hacendado y político. Al morir, tenía deudores en diversas poblaciones de Jalisco, Aguascalientes, Tepic, Guaymas, Mazatlán, Ciudad de México, Guanajuato y Zacatecas.

Aparte de la decisión nepotista, Vallarta suspendió el pago de la deuda del gobierno por seis meses, revisando caso por caso la autenticidad de los préstamos. De imaginarse la que se le armó entre los acreedores.

ENTONCES LES COBRABAN A CURAS, CANÓNIGOS, OBISPOS Y ARZOBISPO

También hizo revisar listas de pensionados. No es novedad eso de las colas madrugadoras de ancianos para demostrar que están vivos. Suprimió totalmente la condonación de multas e impuestos. En la nueva Ley de Hacienda elevó cantidades, por ejemplo: “abogados, médicos: 6 a 36 pesos anuales; vicarios: 4 a 6 pesos anuales; curas: 6 a 18 pesos anuales; canónigos: 18 a 36 pesos; obispos y arzobispos: 60 a 120 pesos anuales…”.

Aparte, contribución extraordinaria de 1% anual, para el municipio, de los capitales menores a 100 pesos; comerciantes de menos de 500 pesos de capital: 2%; los jornaleros que ganaran 96 a 300 pesos al año: 1%. Eso era extraordinario.

Impuso Vallarta otro “préstamo extraordinario a los capitales mayores a 500 pesos”, para “sofocar en Jalisco a los seguidores del Plan de la Noria de Porfirio Díaz contra Juárez” y le fue autorizado por el Congreso de Jalisco, el 7 de enero de 1872.

Vallarta igual, centralizó en Guadalajara las autorizaciones de las oficinas de hacienda en el Estado de dar dinero a los rebeldes de cada rumbo. O sea que el gobierno seguiría pagando a los revoltosos, pero sólo con autorización del Gobernador. No es ninguna novedad lo que vemos ahora en Oaxaca, Guerrero y demás, entre el gobierno y “los maestros” revoltosos que espantan burgueses y mueve autobuses sospechosos hacia la frontera norte.

Duro fue el enfrentamiento de Vallarta con los grandes comerciantes que le señalaron públicamente lo nefasto de grabar capitales, en lugar de utilidades.

Pero el disgusto general se agudizó el siguiente año, cuando sin explicación de a dónde iría el nuevo recurso, aprovechando el aviso y el miedo generalizado, de que Lozada iba sobre Guadalajara, Vallarta siempre atento a las oportunidades, decretó un impuesto emergente a todos los capitales en el Estado, del 0.5% que debería entregarse en ocho días. Para esto, ya tenía en mano nuevo avalúo de propiedades y de capitales comerciales e industriales, hecho por sus burócratas, para cobrar el nuevo extraordinario conforme su reciente avalúo. La protesta de los empresarios tapatíos le llevó a crear dos jurados: uno para calcular las cuotas y otro para revisar cantidades sobre las cuales cobrar.

Este impuesto emergente fue como el “gasolinazo” en aquel tiempo para el gobernador Vallarta, de por sí nada simpático.

DIVISIÓN DE OPINIONES SOBRE LA CALIDAD Y JUSTICIA DE GOBIERNO

Romero Gil consigna que hubo escrito donde calificaban la de Ignacio L. Vallarta, como: “la administración más dispendiosa y rapaz de cuantas ha tenido Jalisco”. En contraste Luis Pérez Verdía sostuvo: “No ha habido después (de Vallarta) gobernante que pudiera sobrepujarlo en laboriosidad, talento, energía y honradez”. También los “vallartistas” en el Congreso de Jalisco le declararon “Ciudadano Distinguido de Jalisco”, en algo que pareció elogio en boca propia, pues acaba de terminar su periodo y había dejado sucesor.

Sin asomo de respeto, el leído bisemanario “Juan Panadero” escribía que el gobernador, “Don Nacho”, era una “perra lángara”, porque quería cobrarles a los habitantes de Huejuquilla El Alto (allá en el Norte de Jalisco, pegado a Zacatecas y a “tierra de indios”), según eso impuestos atrasados, cuando bien sabía que Huejuquilla había estado ocupada por la gente de Manuel Lozada.

Los de Huejuquilla, encabezados por el padre Aguilar atacaron la guarnición militar en protesta porque les estaban queriendo cobrar, hasta “contribuciones ya derogadas”. Al informar de esas manifestaciones, el mismo “Juan Panadero” opinaba que en esa región de Jalisco se decía que era “peor la dominación de Vallarta que la del Tigre de Álica”.

No había quién escapara a los afanes recaudatorios de Vallarta. Su gran proyecto era restaurar Palacio de Gobierno, después de la explosión del polvorín de las fuerzas conservadoras que había derrumbado gran parte del histórico edificio cuando la Guerra de Tres Años. En ese empeño, en enero de 1873 les impuso a todos los empleados del gobierno de Jalisco, una contribución forzosa. “Juan Panadero” escribió que aplaudía el proyecto de reconstruir Palacio, pero “reprobamos tanta inequidad” que “equivale a exigir por la fuerza el pan de las familias”.

En enero de 1874, el gobernador Vallarta topó con “las principales familias” de Guadalajara, que consiguieron un amparo a la ley de Vallarta que imponía 1.5% a la exportación de moneda, siendo que los impuestos a “los metales preciosos” sólo eran grabables por la Federación. Los quejosos eran: los Fernández Somellera, Antonio Álvarez del Castillo, Teodoro Kunhardt, los Basave, Arce, Martínez Negrete y demás. ¿Con quién no estaba en pleito Ignacio L. Vallarta?

Aceptado hacerle el juicio político por el Congreso Federal, Vallarta pidió permiso al Congreso local para separarse e ir a defenderse a México, donde consiguió que declararan improcedentes los cargos de: violación a la Constitución, ataques al sistema federativo y ataques a las garantías individuales. Como cada que le “judicializaban” un conflicto, Vallarta era casi invencible en el litigio y en mover fichas políticas al respecto.

POR LA BUENA… O A BALAZOS

1874: viene la sucesión de Vallarta en el Gobierno de Jalisco. Chocan los liberales seguidores de Lerdo de Tejada con los “vallartistas”. El comentario más benévolo de aquellas “elecciones”, es: “ante la mayor indiferencia popular Jesús Leandro Camarena resulta triunfador, gracias a que la maquinaria vallartista se encargó otra vez de producir votos al por mayor: Camarena: 121 mil 661 votos, contra 7 mil 038 de su más cercano perseguidor”.

Luego en 1878, cuando volvía a ser Gobernador de Jalisco, el “vallartista” Jesús Leandro Camarena, tuvo la ocurrencia infeliz de decretar nuevo impuesto sobre todos los capitales de Jalisco, del 0.5% para “combatir la inseguridad”. Los comerciantes convocaron a protestar, reuniendo más de 400 contribuyentes en el Teatro Degollado. Nombraron su defensor legal a Jesús López Portillo. Vuelven a reunirse, pero ya en el Mesón del Nuevo Mundo, el 3 de diciembre de 1878; ahí López Portillo les informa que el Gobernador se niega a retirar el decreto. Los comerciantes marchan a la Plaza de Armas gritando ¡Muera Camarena! El mayor Tiburcio Carranza manda 25 soldados contra ellos. Disparan y matan a 3 manifestantes, deteniendo luego a gente importante, como al mismo López Portillo, a Néstor G. Arce, a mismo don Antonio Álvarez del Castillo. De inmediato “las familias tapatías” acuden ante el jefe militar, general Francisco Tolentino, pidiéndole la libertad de los protestadores. Tolentino ordena al general Saavedra ponerlos en libertad, pero el gobernador Camarena se opone, diciendo que ya han sido consignados y el juez resolverá. A eso el general Saavedra responde: los militares tenemos el cohete en las manos y no podemos permanecer insensibles ante las exigencias del pueblo, al que apoyaremos en caso necesario”. Para pronto el juez segundo de lo criminal dejó en absoluta libertad a los detenidos. Porfirio Díaz, a través de Tolentino, contenía el poder del “vallartismo” en Jalisco.

En la tesis profesional del prestigiado académico Mario Aldama, que hemos seguido en este tema, queda claro un importante aspecto: Ni Vallarta ni Corona, siendo gobernadores de Jalisco pudieron, en ejercicio de su “libertad y soberanía”, evitar que a las presiones fiscales estatales se añadieran las duras de la Federación. Pero a lo menos, Ignacio L. Vallarta sí manifestó y publicó bien fundamentada en lo legal, protesta contra la Ley del Timbre y la intromisión abusiva de los empleados federales, “atacando la soberanía y derechos de los estados”; mientras que Ramón Corona, al principio tan consentido por los comerciantes tapatíos, luego fue señalado, en ocasión a protesta por impuestos, por sus omisiones y sujeción al gobierno central (porfirista). En el periódico “El Católico” publicaron que el gobernador Corona la pasaba en todas partes, menos en Guadalajara y estaba sometido con sumisión al “centro” y “con cadenas que rechazan la dignidad y soberanía del Estado… se rodea de personas ineptas y mal intencionadas y de un Congreso inútil… cuyas leyes son otras tantas vejaciones a la sociedad…”. Como se comentó en la Capital: se habían convertido en espinas las flores con las que fue recibido Corona, cuando llegó al poder en Jalisco.

LO QUE VALLARTA EXPRESÓ EN DEFENSA DE SU GOBIERNO

Como le habían conferido facultades extraordinarias por la situación de la hacienda estatal, la segregación de Nayarit y la amenaza de los pueblos indígenas al romper Lerdo la serie de alianzas del gobierno central -tanto monárquico como republicano- con Manuel Lozada y la amenaza que eso significaba para Guadalajara, Vallarta explicó en Informe al Congreso de Jalisco: “…El Ejecutivo de todas maneras se felicita de que por fin haya llegado el día en que se le oiga para que en justicia se le juzgue… Decir cuál era el estado de la hacienda en aquella época, sería larga e ingrata tarea. No había presupuestos: la administración anterior -Gómez Cuervo- había sabido vivir sin ellos. Consagrada por una larga práctica existía la costumbre de no pagar contribuciones: nadie ignoraba que pidiendo una condonación, la deuda quedaba cancelada en los libros del fisco. No había estadística fiscal: muchas fincas no pagaban impuesto porque no constaban en el catastro de las oficinas… No ha habido un solo día… en que el Gobierno no tuviera la pena de denegar una solicitud de perdón de contribuyentes… personas… pueblos, cantones enteros han oído del Gobierno la misma respuesta. La gracia de no pagar otorgada a unos, es la injuria hecha a todos…”.

(Respecto a la guerra intestina, Vallarta aclara en su informe algo de lo más interesante, porque estaban todavía vivas las pasiones al respecto: “No puede ni quiere el Gobierno… narrar todos los hechos de armas habidos en el territorio de Jalisco, esta tarea sería larga por demás, ella, por otra parte, tendría que levantar el velo con que la Ley sabiamente ha querido cubrir el pasado: ella tendría que poner de manifiesto los horrores, las calamidades de una guerra fraticida… Se impone al Gobierno el deber de o decir una palabra sobre los combates que ensangrentaron nuestro suelo: vencedoras o vencidas, las armas del Gobierno, siempre sangre de mexicanos era la que se derramaba. La historia de los hechos acaecidos en los campos de batalla es de ayer; está en la memoria de todos; inútil que el Gobierno renovara recuerdos demasiado dolorosos…”).

Vallarta termina diciendo que su aspiración máxima es la de “persuadir al pueblo siquiera de la rectitud de la intenciones con las que ha ejercido y ejerce el poder”. Que “cuando abandonó las comodidades de la vida doméstica, las conveniencias de sus intereses particulares para venir a servir al Estado que lo honró con sus confianza, no vino a medrar con el dinero del tesoro, ni a repartirlo entre sus favoritos, ni a despilfarrarlo comprando las simpatías de unos cuantos…”.

Don Alberto Orozco Romero, ministro de la Suprema Corte y gobernador de Jalisco que era simpatizante de Ignacio L. Vallarta, consideraba justo observar las circunstancias en que ejerció don Ignacio cuando gobernó el Estado: “…Enconada controversia… respecto a proceso electoral por el cual resultó electo… (controversia también sobre) la legitimidad de su investidura. Las contiendas y competencias políticas en que había participado en el pasado inmediato, (generaron) bloques de activos opositores. Discrepancia con él a la contraria en su propio partido. Los grupos conservadores con el respaldo de un clero duramente lastimado, asumieron una actitud agresiva e intransigente… Debido a los hechos de violencia suscitados por su propia elección, tomó posesión hasta que se calmaron los ánimos, tres meses después… Vallarta fue postulado con el apoyo y simpatía del Presidente Juárez quien se reelegía con un margen apenas suficiente… su Partido Liberal al dividirse internamente daba demasiadas ventajas a sus oponentes… en septiembre toma posesión Vallarta, en octubre la reelección de Juárez y el ocho de noviembre estalló la rebelión de La Noria acaudillada por el general Porfirio Díaz. Ocho meses más tarde murió el Presidente Juárez y lo substituyó Don Sebastián Lerdo de Tejada, enemigo personal del Licenciado Vallarta…”.

Bien sabía don Alberto lo que cuentan las circunstancias en el desempeño del trabajo de Gobernador de Jalisco, cuando quien gobierna el Estado es partidario del Federalismo y topa con la arbitrariedad que llega al absurdo, del poder central.

TAMPOCO VALLARTA ERA UN “BUSCACHAMBAS” SIN LLENA

Por otra parte, como Ignacio L. Vallarta había rechazado cargos importantes, como el de Secretario de Gobernación o el de Gobernador de Jalisco y Comandante Militar del Estado, eso acredita que Vallarta no tenía en mente egoísmos o beneficios personales de lucro respecto a los cargos públicos. Cuando Juárez le nombra Gobernador de Jalisco y Comandante Militar, responde en carta a la vista en el archivo de la UNAM: “…Es un cargo muy superior a mis fuerzas guardar el orden y la paz en el Estado en las actuales y penosas circunstancias, y es deber no aceptarlo para salvar así a Jalisco de su pronta y segura perdida…”. Fue entonces por no aceptarlo Vallarta y no por “no quererle entregar el general Arteaga”, como escribieron y escribí antes de mirar este documento, por lo que Ignacio L. Vallarta no fue esa vez gobernador designado de Jalisco. Le rechazó a Juárez, por lo menos, el nombramiento de Secretario de Gobernación y de Gobernador de Jalisco. Injusto observarlo como “voraz presupuestívoro”. Tampoco.

Un político a tiempo completo. Persona excepcional en saberes legales, pero humano en sus virtudes y defectos, compromisos y caprichos.

