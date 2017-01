Home » Gente PV “Creo que necesitamos una verdadera universidad del Yoga” “Creo que necesitamos una verdadera universidad del Yoga”

Maty Ezraty.

Gerald Burmeister y Maty Ezraty.

Creo que necesitamos una verdadera universidad del Yoga” Maty Ezraty

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

Iniciadora del Yoga en occidente y una de las más importantes maestras de la disciplina en Estados Unidos, Maty Ezraty estuvo de visita en Puerto Vallarta invitada por Gerald Burmeister, para impartir un Workship de tres días a 46 personas provenientes de Estados Unidos, periodo durante el que también dio una sesión especial a maestros para certificarlos.

Poseedora de una sencillez excepcional y una calidad humana que se refleja en su mirada, Maty Ezraty habla sobre la otra cara del Yoga, aquella en la que el consumismo comercial ha contaminado la disciplina hasta llevarla a niveles de frivolidad inconcebibles para una filosofía tan profunda y llena de cualidades.

¿Qué te atrajo de esta disciplina cuando casi nadie la conocía en occidente?

En 1985 a los 19 años yo encontré el Yoga e hizo mucho bien para mí y mi corazón, yo era una adolescente triste y el Yoga me permitió ser más feliz, lo adopté muy rápidamente y entonces pensé que yo tenía algo que regresarle, algo que fuera pacífico, saludable, y en 1987 yo trabajé en una escuela de Yoga y vi que no había muchas escuelas de Yoga en aquel tiempo en California, porque la gente la veía como una cosa extraña, con un sentido religioso, en 1987 la gente estaba temerosa de alguna manera del Yoga, la gente pensaba que era una mezcla de religión y yo pensaba que era una lástima, pues era algo muy bueno para difundirse y dejar que la gente viera que era una manera de despertar a vivir sus vidas de una manera más feliz, esa fue la mayor razón.

¿Cómo ves la evolución del Yoga desde tus inicios a la fecha?

No estoy muy familiarizada con la expansión del Yoga en México, sólo en Estados Unidos, pero creo que hay algo que me preocupa con el Yoga hoy en día, y sería muy inteligente si México aprendiera de los errores de los Estados Unidos y de otros lugares, los maestros están teniendo entrenamientos muy apresurados y lo están considerando un negocio, entonces la gente no está acudiendo a un entrenamiento especializado para entrenar maestros y convertirse en maestros de Yoga, ellos no tienen suficiente tiempo para estudiarlo y piensan que pueden ejercer la profesión pagando dinero haciéndose maestros de Yoga y eso es un gran error, el verlo más como un negocio que como un estilo de vida y el tomar 200 horas de entrenamiento de Yoga les da ese “permiso” de dar clases sin tener el conocimiento suficiente para poder en verdad enseñarlo desde las raíces.

¿Cuál es el riesgo con esa situación y cómo afecta al Yoga?

Si eres estudiante y tomas un entrenamiento para maestros para aprender más acerca de tu práctica, eso es una cosa, y eso está sucediendo mucho en Estados Unidos, porque cada vez más estudiantes están tomando clases pero no están aprendiendo nada, ellos aprenden de maestros que son muy nuevos, y ellos toman entrenamiento de maestros que solamente están aprendiendo más de su práctica, eso está bien, pero, si te vas a convertir en un maestro necesitas tener un entrenamiento de maestro, no solamente en el nivel de ser un nuevo estudiante, tienes que estar en el nivel de aprender cómo enseñar, es un nivel muy diferente, entonces el peligro es que todo se vaya abajo, que todo que quede en principiantes, eso desvirtúa la disciplina, porque necesitas aprender más profundamente esa práctica, esa disciplina.

¿La popularización del Yoga le está quitando seriedad?

Sí, un poco, porque el Yoga en Estados Unidos es visto por mucha gente como fitness, y no es fitness.

¿Qué se necesita para los maestros retomen el nivel de enseñanza?

Usualmente cierto nivel de la práctica básica del Yoga, y vivir el Yoga, viviendo un estilo de vida del maestro de Yoga, con su propia disciplina, con su propia práctica, teniendo disciplina en su vida en la manera en que se conducen a sí mismos, para mucha gente es pasar, cuatro, cinco, seis años realmente dedicados a la práctica antes de considerar dedicarse a enseñar, algunas personas vienen a los entrenamientos para maestros durante un año o año y medio y nunca han hecho su propia práctica, cómo pueden transmitir esa importancia si ellos todavía no la tienen.

Es vivir el Yoga no solamente dentro del tapete, sino también fuera del tapete, cómo te conduces con la gente, haces tu propio estilo de vida de acuerdo a los principios del Yoga, que es una filosofía, que es cómo vivirla más que si puedes hacer cualquier práctica, pero si afuera del tapete no te comportas de una manera congruente, entonces cómo vas a poder enseñar y transmitir una clase de Yoga.

¿Hacia dónde va el Yoga en el futuro?

En Estados Unidos el panorama es triste, se está convirtiendo más en una industria del fitness, quiero decir lo que miro del yoga en los diarios, chicas que lucen de cierta manera, eso no tiene que ver con el Yoga, las poses en las revistas que incluso están mal hechas, o están pobremente hechas, es todo acerca de vender, vender, vender, es sobre lucir bien y sentirse bien, pero eso no es el Yoga y eso le quita un poco de valor a lo real, no siempre es feliz, no siempre es prefecto, entonces es peligroso y creo que el Yoga está creciendo en Estados Unidos, creo que hay mucha gente que está tratando de despertar con el Yoga, es lo que hemos visto en Estados Unidos ahora, hay mucha gente que está yendo a meditación, porque ellos intentaron esas clases de Yoga pero se decepcionaron y quieren algo más real que los llene, algo más como la meditación para crecer, la meditación es más difícil que el Yoga, ahora el yoga es más atractivo para algunas personas y está convirtiéndose en una mezcla con el fitness en muchos lugares, y eso no es el Yoga, es como quitarle el espíritu al Yoga, porque el Yoga te lleva a encontrarte a ti mismo.

¿Cómo recobrar los principios del Yoga?

Primero que nada es tener coraje, valor, y creo que quizás suceda, cada vez más maestros experimentados se están desasociando de la gente que está tratando de hacer negocio, por ejemplo en the Yoga Aliance, certifican gente con 200 horas de entrenamiento con todo lo que eso signifique, porque por ejemplo si tú vas a la universidad, hay ciertas reglas acerca de los instructores, no eres maestro nada más por ir a la universidad, hay cierto nivel de maestros por el tiempo dedicado a estudiar, eso lleva tiempo a los maestros para saber enseñar a la gente, entonces los maestros más experimentados están de alguna manera buscando no involucrarse con este tipo de compañías para poder rescatar en un futuro un poco más los principios del Yoga, y así los jóvenes, los nuevos instructores empiecen a acercarse más a este tipo de maestros para que empiecen a notar qué diferencia hay en los entrenamientos.

¿Es también una cuestión de egos?

Repito, se necesita mucho coraje para hacerlo, porque tienes que dejar muchas cosas a un lado, aunque creo que es un poco más complicado que eso, porque hay gente con muy buenas intenciones, tu sabes The Yoga Aliance tuvieron esa idea de 200 horas para certificarse, ellos tienen buenas intenciones, ellos no quieren hacer mal y piensan que lo que obtienen es bueno, pero no tienen el impacto necesario en los estudiantes, porque eso lleva mucho tiempo, pero creo que es más educación y coraje, si pudiéramos ver a toda la gente en todos sus lugares donde enseñan, ellos no son yoguis, son gente de negocios que están entrenando de un libro.

Para tener la licencia de Yoga Aliance solo debes cumplir con las horas de entrenamiento y probarlas a través de un maestro que certifique que tomaste las 200 horas y con eso tienes tu certificación, pero las horas no significan nada, por ejemplo aquí enseñé una clase para maestros, cada uno recibió su certificado de cinco horas conmigo, y todos son buenos estudiantes, todos trabajaron muy duro, y algunos realmente lo aprendieron, pero otros no lo asimilaron todavía, necesitan más tiempo, porque los dos no son iguales, entonces las horas no significan nada.

Te pongo un ejemplo, si tú quieres ser un doctor, primero tienes que practicar antes de ser doctor, antes de estar en una sala de cirugía, tienes que estudiar en los libros y después ir a practicar, no puedes hacerlo de inmediato porque puedes perder a alguien, y eso es lo que ha estado pasando en el mundo del Yoga, porque alguien puede ser muy listo para aprender de los libros, pero no ser capaz de enseñar o aprender a enseñar en la clase, es parte de, pero no es suficiente, y algo más tiene que suceder porque estamos lidiando con cuerpos y el Yoga puede lastimar, puede causar heridas absolutamente.

A veces pienso que el Yoga debería ser regulado por el Departamento de Educación, así debería ser, en los Estados Unidos The Yoga Aliance ha luchado porque ha habido muchos estados que han tratado de regular el Yoga y los entrenamientos para maestros, lo que quiero decir es que desafortunadamente no han sido regulados porque quieren los impuestos del dinero que generan, pero hay cosas que han sido buenas porque justo ahora el Yoga ha sido regulado como un negocio, ha sido regulado por la gente que hace dinero, tomando dinero de la gente que quiere registrarse, realmente me siento decepcionada, ese es un problema mundial, y tengo la esperanza que en el mundo del Yoga resolvamos estos problemas, eso es decepcionante, porque en lugar de que el Yoga nos haya ayudado a mejorar a la humanidad, ha sido todo lo contrario, se comercializó como todo en el mundo, los humanos como todo lo terminamos comercializando, y en lugar de agarrar una herramienta que nos pueda ayudar un poco hoy en día, otra vez caímos en el juego del sistema, que es la comercialización, el pagar y el tener el negocio cuando realmente eso no es el Yoga, el Yoga nos puede ayudar a subir de nivel y no caer en esas tendencias.

Creo que necesitamos una verdadera universidad del Yoga, donde para ser aceptados tengas que tener práctica detrás de ti, y yoguis reales, no hombres de negocios que tomen las decisiones acerca del curriculum y tener un filtro de maestros para que de verdad puedan transmitir sus enseñanzas desde la esencia; y para la certificación no pagar por ella, si no ganártela, porque muchas veces al pagarlo quizás lo hagas mal y de todas maneras te dan un certificado, este tienes que ganártelo como en la universidad.

Algo muy importante que se debe tener en mente es que en el Yoga toma mucho tiempo entender qué puede ir mal si haces las cosas pobremente durante un tiempo, cuando enseñas por uno o dos años, no tienes todo este respaldo, no tienes la experiencia, es como cuando haces un operación muy complicada 20 veces, eres más experimentado, entiendes la dificultad de lo que puede suceder porque estás bien preparado, no es como si solamente tuvieras una sola oportunidad de hacerlo, porque realmente tienes experiencia y debemos tener más guías experimentados para enseñar a los jóvenes y que los jóvenes entiendan y obedezcan las enseñanzas de sus maestros, pero la gente tiene buenas intenciones pero no tienen la experiencia, y aquí lo importante es preguntarse qué es lo que va a pasar en diez años si no enseñas correctamente a tus alumnos.