El Lago de Tos-Cano

Versos culinarios para pasar el rato.

Por Francisco Toscano.

.

Adiós a la diplomacia

le dijo el Trompas tuitero

y con sus tuits arremete

sintiéndose muy bulero,

mas luego, luego se nota

que solamente es culeid.

Si quieres negociar,

si quieres dialogar

solo me das motivo

para subirme a la red.

Si estás en un apuro

y no quieres el muro

me dará mucho gusto

verte contra la pared,

porque soy un tuitero,

porque soy un tuitero muy culeid.

Si no tienes respeto

a lo que yo prometo

solo me das motivo

para subirme a la red.

Si estás encaprichado

en seguir con el tratado

me dará mucho gusto

verte contra la pared,

porque soy un tuitero…

Si crees que soy errático,

que no soy diplomático

solo me das motivo

para subirme a la red.

Si cancelas la cita

para tu leccioncita

me dará mucho gusto

verte contra la pared,

porque soy un tuitero…