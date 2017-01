Home » Deportes Talavera afirma que Toluca y Pachuca son “grandes” del futbol mexicano Talavera afirma que Toluca y Pachuca son “grandes” del futbol mexicano

El portero Alfredo Talavera afirmó que tanto el Toluca como el Pachuca son equipos “grandes” en el futbol mexicano, pero que la gente prefiere verlos de otra forma porque son menos populares que otros, sin darse cuenta de lo que representan como institución.

“Grande Pachuca lo es, Toluca lo es, más que demostrar se basa muchas veces que tan popular es, pero no miden lo más importante que tan grande es”, dijo.

Consideró que por lo que hacen ambos equipos y por sus aspiraciones tienen una afición que crece conforme pase el tiempo, aclarando, que eso debe ir de la mano con buenos resultados.

“Es cuestión de tiempo y de campeonatos porque si no eres campeón o protagonista cada torneo o no estas donde quieres estar, transcurre el tiempo y no pasa nada”, agregó.

De cara al duelo que sostendrán ambos cuadros este sábado dentro de la fecha cuatro del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, consideró que será de alta exigencia para los mexiquenses.

“Cada partido es el más complicado porque es el que sigue, pero en especial se me hace que será un duelo de ida y vuelta por los jugadores que tiene, además en casa juegan a toda velocidad, será un duelo más difícil que el pasado, pero son equipos que nos acomodan también porque tenemos jugadores de calidad”, estableció.

Asimismo, descartó que la imbatibilidad que tiene Pachuca en casa desde hace casi un año sea un aspecto que les preocupe, ya que afirmó que solo se enfocan en desarrollar su futbol para merecer un resultado positivo.

“Siempre hay una primera vez, este partido puede ser para terminar con estas estadísticas, pero no vamos con esa intención de romper números, sino que vamos con la intención de hacer nuestro futbol, ser agresivos e inteligentes ante un rival que de local hace muy bien las cosas”, advirtió.

El cuadro que dirige el argentino Hernán Cristante cerró su preparación de cara al duelo frente a los “Tuzos” que se llevará a cabo a las 19:06 horas en el estadio Hidalgo, dentro de la fecha cuatro del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

