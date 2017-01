Home » Opinión En linea El muro a Trump se le hace nudo El muro a Trump se le hace nudo

Por Humberto Aguilar

.

Con más tintes de pantomima barata en Televisa se visten de salvadores de la patria con sus programas de noticias y comentarios en torno al presidente de los Estados Unidos y sus decisiones que llenas de fantasía, quieren convocar a gran concentración ciudadana para protesta contra el ya famoso muro de la ignominia.

López Dóriga, Denise Maerker, y Carlos Loret de Mola, sus invitados se debatieron en discusiones unos para pedir al gobierno federal, a los diputados federales, a senadores y a los empresarios para que convoquen a la unidad de todos los mexicanos y organizar una mega marcha.

En tanto, engolando la voz como mecenas del país, Aguilar Camín asegura que los políticos están desgastados y que el pueblo no les va a hacer caso, que mejor se convoque a la sociedad civil por medio de Televisa y las redes sociales, porque según este farsante tienen mayor impacto con el pueblo.

Se le olvida o desconoce que en Europa, en China y en el Medio Oriente, la figura de Enrique Peña Nieto ha aparecido en todos los medios por el valor de negarse a asistir a esa reunión con Trump. Elogian además que como presidente de México anuncie que nuestro país no va a pagar ni un peso para la construcción del muro de la ignominia.

.

¿QUIERE MURO?

El vicepresidente de los Estados Unidos del Norte dio a conocer que el déficit de México con los Estados Unidos es de 60 mil millones de dólares, además que se van a grabar con un impuesto del 20 por ciento las importaciones que les lleguen desde México.

Histriónicos los de Televisa y sus invitados, como los invitados, como las amenazas del gobierno norteamericano, se ven ridículos, la realidad de todo es que ese muro no se va a construir con el genio de la lámpara de Aladino.

.

SE LES HIZO NUDO

Para construir el muro que divida a los dos países, tiene un costo superior a los quince mil millones de pesos, dinero que difícilmente va aprobar el Congreso, no se van a arriesgar a invertir en algo que posiblemente nunca recuperen.

El tiempo para construirlo, se calcula en más de los cuatro años de gobierno de Donald Trump, a quien se le augura la posibilidad de no terminar esos cuatro años al frente de la Casa Blanca.

El déficit de EUA con México, es una cantidad irrisoria con lo que se tiene por parte del gobierno norteamericano con China, Francia, España, Alemania y otros países del mundo…. ¿Llegará a cobrar ese impuesto –como lo dijo- a todos sus deudores?

Palabrería y solo amenazas se dicen en torno al muro y como le van a hacer para que se pague.

El muro, se le hace nudo en la garganta a Mr. Trump… Afirma que es su promesa de campaña y que lo va a construir, pero tanto el presupuesto como los fondos, tienen que salir de las finanzas norteamericanas.

Los de Televisa se queman las vestiduras, se quieren inmolar, ir a la piedra de los sacrificios para que les arranquen el corazón para salvar a México.

No hay de momento quien les diga que hacen el ridículo más espantoso, si ustedes no los escucharon, si no se desvelaron para ver la pantomima, están invitados a la repetición el domingo, ya la anuncian a todo color.