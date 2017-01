Home » Gente PV Había una vez un fin y una manía. Había una vez un fin y una manía.

Por Cristina Gutiérrez Mar

.

Había una vez un Fin. Era necio, predecible, no tenía el arte de escuchar, inteligente, práctico, astuto y con dosis leves de un tipo lunático.

En cambio, había una vez una Manía, su esposa. Era claustrofóbica, elocuente, curiosa, antojadiza de las nubes, tenía pinceladas de caprichos pero al mismo tiempo era sensata, de pensamientos acelerados y soñadora.

Fin y Manía eran norte y sur, calor y frío, cielo y tierra, fantasía y realidad, delirio y juicio, búsqueda y desvío, fábula y verdad.

Se tentaban con su amor, su locura, su contrariada extravagancia y sus ganas de estar juntos en la estática del tiempo.

Cada uno en su esencia eran predicadores de su fanatismo e ideales que, al compartirlos entre ellos, se formaba un licuado de causas y efectos.

A Manía le encantaba tocar el cielo, saltar en su nube favorita y regresar volando a su realidad discreta. En cambio, Fin, tenía una rutina muy estudiada, controlada y en orden cronológico con ritmo y sin música alguna.

Un día, Fin, regresaba a casa de un monótono día. Manía se encontraba en la cocina cantando y preparando una ensalada fresca con pera y un pescado con variedad de hierbas sembradas de su pequeño jardín. Como era costumbre, volaba entres sueños despiertos al compás de la música, y con gran delicadeza picaba la verdura y las nueces. Tenía la inercia de oler cada ingrediente antes de utilizarlos. Ella decía que cada olor era el aroma del alma de cada especie, así sea un manojo de albahaca o la propia mantequilla. La combinación de los olores hacía una inspiración de turrones y melocotón, donde la creatividad nacía para crear algo mágico.

Fin la observaba enamorado, con ganas de estrecharla y hacerla suya en ese momento, sólo que su rutina lo controlaba manualmente, así que se quedó unos instantes estático, esperando a que ella le diera su abrazo ya acostumbrado.

Manía lo alcanzó a ver de reojo y saltó a sus brazos con una sonrisa pícara y empezando hablarle como una parlanchina en pleno mercado de Domingo. Fin se sentó a la mesa para poder cenar tranquilamente, sin embargo, Manía no paraba de hablar ni de hacer marometas con sus brazos. De repente, Manía hace un movimiento y tira sin querer al piso el platón de ensalada. Fin vio por perdida su deliciosa cena y Manía se entristeció por su plato roto, ya que había sido un regalo especial de una amiga que había fallecido.

Manía empezó a llorar sin poder controlarse, había sido torpe y no había seguido el código de rutina. Empezó a recolectar cada pequeña pieza turquesa con la esperanza de que Fin lograse pegarlo. Fin no contuvo la risa y se carcajeo sarcásticamente, puesto que era imposible pegar todas las partes de cerámica y, volver a renacer aquél cuenco que tantas veces los había acompañado en las cenas.

Manía sintió coraje, tristeza, ansiedad e impotencia. No se sentía comprendida emocionalmente. No era el platón lo que le dolía, era que una parte de su amiga se había ido por culpa de su desastre y que Fin no conectara empáticamente con su emoción.

Fin, para consolarla, sólo le dijo que le compraría otra ensaladera turquesa y que hiciera unas quesadillas, puesto que venía muy cansado y hambriento. Manía accedió resignada haciendo una leve mueca en la comisura derecha de sus labios.

Pasando dos días, muy de mañana, Manía se levantó sabiendo, como cada día, que sería un día diferente. Como siempre, tenía antojo de asomarse a la ventana y observar el cielo. Ella decía que era su lienzo favorito donde René Magritte realizaba diferentes versiones de su espejo falso. Esa mañana le suspiró al cielo once veces… Deseaba un cambio.

Fin, se despertó con los mismos movimientos rutinarios y pensó que sería otro día repetitivo. Él siempre sabía como empezaban y terminaban sus días. No había sorpresas. Así le agradaban, sentía que tenía el control y le daba tranquilidad. Estaba ya acostumbrado a las obsesiones y ocurrencias de Manía, que simplemente no hacían ningún cambio en él. Sólo que ése día en específico, sintió algo diferente, tenía antojo de un chocolate caliente, en lugar de su rutinario café.

Fin se fue a su trabajo y Manía a hacer su mandado.

En el Súper, Manía sacó de su bolsa la lista que había hecho en una hoja color lavanda y la pegó de frente al carrito de metal. Tenía la facilidad de ir cantando en la mente mientras disfrutaba de los paseos estrechos. Revisaba cada fecha de caducidad de los artículos y tomaba el pan y el yogurt más lejano posible. En eso, su vista brilló por un instante, como si hubiera descubierto un tesoro escondido.

Apresurada con el carrito lleno, se acercó a una casa de campaña armada en medio de un pasillo tan inusual para ella. Checando que estaba en un increíble descuento, la compró sin pensarlo.

Llegando a su casa y con música de fondo, se dispuso a armarla en la sala, siguiendo paso a paso las instrucciones. Al terminar, se sintió orgullosa, puesto que no tenía mucha confianza cuando jugaba a ser una mujer mecánica grado principiante. Era una tienda bastante amplia, de color amarillo girasol con líneas verdes militar. Sintió que faltaba color, así que recordó que tenía retazos de tela de gasa en tonos azules y morados. Las adaptó muy sutilmente arriba de la tienda, haciéndola más acogedora y brillante. Además, colocó unas cobijas recién lavadas dentro de ella y colgó luces del árbol de Navidad estratégicamente en toda la sala.

Preparó una ensalada de espinacas y fresas en el nuevo platón que Fin le había obsequiado y una lasaña receta de su abuela. Enfrió una botella de vino y sacó sus mejores copas, aquellas que sólo se usan para invitados.

Cuando Fin llegó a su hogar, cansado de un tedioso día, se topó con una utopía fabricada en casa. Manía, enfundada en un vestido color blanco y ajustado a su cuerpo, lo recibió no sólo con un abrazo, sino con un beso eterno. Fin, perplejo, tiró al piso su viejo portafolio y se dejó llevar en el vaivén del cuerpo de Manía…

Inventa días diferentes, fabrica utopías, desaliméntate de la fastidiosa rutina, acepta tus misteriosas manías, deshazte de miedos y abraza mucho. Los abrazos te reinician y los días con realismo mágico te nutren el espíritu, te tonifican y unifican…

.

Cucus