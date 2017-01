Home » Local Ciudad Está en Vallarta el mega yate de Steven Spielberg Está en Vallarta el mega yate de Steven Spielberg

El yate Siete Mares está considerado como el más grande y caro del mundo.

La lujosa embarcación está valuada en 184 millones de dólares.

Por Enrique Pineda

Puerto Vallarta

Se encuentra en Puerto Vallarta el mega yate de Steven Spielberg, que está considerado como el más grande y caro del mundo.

La embarcación está anclado en el muelle tres de la terminal portuaria de Puerto Vallarta, en donde ha llamado la atención de propios y extraños. Está valuado en 184 millones de dólares.

Aunque se trata de una gran embarcación, según los portales de internet norteamericanos el director Steven Spielberg necesita un poco más de espacio cuando atraviesa los océanos y por eso está vendiendo su yate, The Seven Seas (El Siete Mares), que adquirió por aproximadamente 184 millones de dólares, y es que el navío de 282 pies ya no es suficiente para él, de acuerdo al Daily Mail.

Steven no había notado cuánto le gusta navegar los océanos. Ahora quiere pasar más tiempo explorando los mares, e invitar a algunos amigos a dar la vuelta, por ello quiere aumentar el tamaño de su embarcación, dijo a Daily Mail un amigo del reconocido director.

Construido por la compañía holandesa Oceanco, The Seven Seas está equipado con lujosas amenidades. Una alberca infinita, una pantalla de 15 pies, helipuerto, gimnasio, spa y un centro de masaje son solo algunos de los lujos que tiene a bordo.

Para el hospedaje, cuenta con una master suite, dos suites VIP, dos cabinas dobles y un camarote con una cama matrimonial. En total, en el yate pueden dormir cómodamente hasta 12 personas.

Spielberg lo está ofreciendo por el momento como embarcación chartera por la suma de 1.2 millones de dólares al mes, con lo que lo ha hecho uno de los charters náuticos más caros del mundo, reportó el Daily Mail.

Su nuevo yate deberá ser 18 pies más grande, hasta llegar a los 300 pies y costará unos 250 millones el construirlo.

