Empezando a cambiar

Por María José Zorrilla

.

Ante la preocupación de los mexicanos por las xenofóbicas medidas de Trump que han empezado a afectar grandemente a México y que de paso trae de cabeza al mundo entero, en el país, son muchas las voces calificadas de analistas, empresarios y políticos que se alzan para generar propuestas de qué hacer en estos momentos. Juan Villoro plantea que nos atrevamos a imaginar un país posible como también lo sugirió no hace mucho el renovado Sub Marcos ahora conocido como Galeano. También señaló el daño que han generado los partidos establecidos. Han descubierto que “la política que se tiene en México es un espléndido negocio y se asignan recursos increíbles a sí mismos, no para solucionar los conflictos sino para gestionarlos y administrarlos”. Para ejemplo, el que se vive en Vallarta desde hace décadas sobre el transporte público, cuya solución es la carta de dominio de quienes ostentan el poder y no lo resuelven porque lo ven como una valiosa moneda de cambio para algo mayor que todavía no acabo de entender en qué podría derivar. A más de dos décadas de buscar una solución en donde salga un gana gana para todos, las respuestas se tornan imposibles y cada vez más complejas, pues una de las partes del poder tendría que soltar las riendas y dejarlas para que los problemas de vialidad y tránsito excesivo de camiones, pueda fluir por la ruta de la solución.

Juan Pardinas propone una reforma fiscal para ampliar las rutas de acceso a la clase media y fortalecer el empleo formal. Dice que en el IMCO (Instituto Mexicano de Competitividad) tienen más de 6 meses trabajando para bajar casi a cero las tasas de Impuesto Sobre la Renta para personas asalariadas que ganen entre 7,500 y 14,000 pesos mensuales. Esto significaría sacrificar a Hacienda con 50 mil millones de pesos, pero dice que con el fondo de “moches que tienen los diputados se podría ahorrar casi 10 mil millones de pesos y otros tantos si Peña Nieta hiciera una dieta moderada en los gastos de sus eventos”. El resto vendría de excedentes en recaudación como los hubo en el 2015. El muro más grande que margina a México dice Pardinas, no es el que quiere construir Trump, sino el que separa los hemisferios de la riqueza con la pobreza, la formalidad con la informalidad y la idea es nutrir el mercado interno e incentivar la creación de nuevas empresas.

Concuerdo con estos ideólogos y analistas. Hay que pasar como dice Villoro, de la democracia representativa a la participativa, y de la especulativa a la productiva como decía Carlos Fuentes. Al momento han surgido pequeñas iniciativas de los mexicanos que se han unido a través de redes sociales, para apoyar a México en estos momentos, poniendo una bandera mexicana en sus perfiles y alentado el consumo de lo nuestro. Tenemos que pasar a la acción. Los supermercados mexicanos o no, deberían tener por obligación de nuevas disposiciones comerciales, señalizados con claridad los productos hechos en México y los que son de importación. Facilitar este tipo de acciones sencillas sería una manera rápida de empezar a cambiar, mientras las grandes soluciones políticas, fiscales, financieras y comerciales llegan. Nosotros como ciudadanos comunes tenemos que empezar a generar una actitud más solidaria hacia lo nuestro como en Europa desde hace años. Pero este no se muestra con actos vandálicos contra las empresas extranjeras, porque esto desalienta la inversión extranjera también necesaria. Se trata de preferir lo que aquí se produce, de hacer énfasis en la seguridad. Evitar a toda costa ahuyentar al turismo con actos vandálicos o de odio contra los norteamericanos, ya que la mayoría de ellos tampoco aprueban a Trump. Su visita es una fuente de ingresos indispensable que no debemos descuidar.