Home » Internacionales Mark Zuckerberg, con los soñadores Mark Zuckerberg, con los soñadores

Mark Zuckerberg defiende a los inmigrantes, ante las amenazas de Donald Trump.

La respuesta del creador de Facebook al bloqueo de Trump es perfecta…

.

Por Gabriel Carro

.

Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, la red social más grande del mundo, realizó una publicación el pasado viernes donde se manifestó en contra de la postura que ha tomado el presidente Donald Trump con respecto a la inmigración y su ataque a la comunidad musulmana.

El joven y exitoso empresario, destacó la importancia y compromiso que debe tener este país con los inmigrantes, especialmente con los llamados “Soñadores”, que hoy se encuentran bajo el programa de Acción Diferida (DACA). También incluye en su relato a su esposa Priscilla, cuyos padres fueron refugiados de China y Vietnam.

El país se encuentra conmocionado por las acciones que ha llevado a cabo el gobierno al prohibirle el ingreso a los Estados Unidos a personas de 7 países y el mensaje de Mark Zuckerberg llega en un momento difícil para millones de familias que se han visto afectadas por estas medidas.

Facebook

Aquí, la traducción de su mensaje completo:

“Mis bisabuelos vinieron de Alemania, Austria y Polonia. Los padres de Priscilla eran refugiados de China y Vietnam. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, y debemos estar orgullosos de eso. Como muchos de ustedes, me preocupa el impacto de las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente Trump. Necesitamos mantener a este país seguro, pero debemos hacerlo centrándonos en las personas que realmente representan una amenaza. Ampliar el enfoque de la aplicación de la ley más allá de las personas que son amenazas reales haría a todos los estadounidenses menos seguros mediante la desviación de recursos, mientras que millones de indocumentados que no representan una amenaza, vivirán con miedo a la deportación. También debemos mantener nuestras puertas abiertas a los refugiados ya que son los que necesitan ayuda. Eso es lo que somos. Si hubiéramos rechazado refugiados hace unas décadas, la familia de Priscilla no estaría aquí hoy. Dicho esto, me alegro de escuchar al Presidente Trump decir que va a “resolver algo” para los Soñadores – los inmigrantes que fueron traídos a este país a una edad temprana por sus padres. En este momento, 750.000 soñadores se benefician del programa Acción Diferida (DACA) que les permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Espero que el Presidente y su equipo mantengan estas protecciones en su lugar, y en las próximas semanas estaré trabajando con nuestro equipo en FWD.us para encontrar maneras en que podamos ayudar. También estoy contento de que el Presidente cree que nuestro país debe seguir beneficiándose de “gente de gran talento que viene al país”. Estas cuestiones son personales para mí incluso más allá de mi familia. Hace unos años, enseñé una clase en una escuela secundaria local donde algunos de mis mejores estudiantes eran indocumentados. Ellos también son nuestro futuro. Somos una nación de inmigrantes, y todos nos beneficiamos cuando los mejores y más brillantes de todo el mundo pueden vivir, trabajar y contribuir aquí. Espero que encontremos el coraje y la compasión para unir a la gente y hacer de este mundo un lugar mejor para todos”.

.