Home » Gente PV Las apps que necesitas para ser feliz este 2017 Las apps que necesitas para ser feliz este 2017

Acá te compartimos una lista de varias apps para que estos sueños se conviertan en realidad.

Por Valeria Ruelas

Community Manager en Mijo! Brands

.

Vamos empezando el 2017, y nos queremos comer el mundo, haciéndole cambios a nuestra vida para que este año sea el mejor de todos, ya sea bajando de peso, encontrando al amor de nuestra vida o ahorrar para viajar a todos esos rincones del mundo que nos han robado suspiros.

Acá te compartimos una lista de varias apps para que estos sueños se conviertan en realidad.

.

Las apps para obtener el “beach body”

Couch to 5k

Si lo tuyo para este año es correr como loc@, igual, hasta correr un maratón, esta app gratuita de acondicionamiento físico te ayudará a llegar a la meta sin sentir que te vas a morir.

.

Zombies, Run!

Con esta aplicación gratuita sufrirás como los personajes de todas tus películas o series favoritas de zombies. Aquí se te olvidará lo bueno que saben las tortas, pizzas y tacos de tripa, porque de otra manera, tú te convertirás en la cena de los zombies. Para que te sientas más motivado, serás como el Brad Pitt de World War Z, y sí, así te verás también.

.

Spotify Running

Bueno, sabemos que CASI todo mundo es bien fansss de Spotify, pero igual no saben que esta aplicación tiene el modo Running. En este modo se mide el ritmo que llevas, y Spotify te pone música para que lo mantengas con sus beats por minuto.

.

Las apps para la ahorrada

.

Goodbudget

¡Llegó su salvador para que ya no se endeuden en Coppel!

En esta aplicación tú puedes asignarte un presupuesto diario, semanal o mensual e ir registrando tus gastos diarios, para que de esta manera, la app te diga cuánto te queda para vivir y no te vayas a pasar, y después, andes llorando por las calles como la llorona.

.

Piggo

Esta app te ayudará a sentirte Carlos Slim.

Si tú quieres tomar al toro por los cuernos y dejar atrás la ahorrada para empezar a invertir, Piggo será tu mejor amiga, esa que te da los mejores consejos de manera sencilla y clara para que te conviertas en un ser de luz. Lo único que tienes que hacer es darle dinero, y la app lo invertirá en la Bolsa Mexicana de Valores. Obvio, lo que ganes, estará enfocado en una meta que tú hayas elegido desde el principio.

.

Pocket Expense

La aplicación te tendrá más vigilad@ que los illuminati, porque rastreará TODOS tus movimientos para identificar un patrón en tus gastos y después armarte un presupuesto basado en tus gastos diarios.

.

Las apps para encontrar a la princesa o principe de tu cuento

.

Clover

Si ya andan muy desesperados, ya hasta compraron el vestido de novia o el anillo, pero lo único que les falta es el o la galana, pues esta aplicación los hará llorar de la emoción. Bueno, eso creemos. Clover junta lo mejor de Tinder, Match, Zoosk, Plenty of Fish y Ok Cupid para ponerlo en una misma app. Tú solo tienes que poner qué es lo que estás buscando, y la aplicación hace lo demás.

.

Tastebuds

Probablemente les ha pasado que conocen a esa persona que les mueve el tapete, casi que los tumba, pero luego se enteran que es super fan de Maluma o U2 y acaban con el corazón destrozado, cantando las canciones de Paquita la del Barrio. Bueno, para que dejen atrás esas trágicas historias, Tastebuds los emparejará con personas que compartan gustos similares a los suyos.

.

Bumble

Lo bello de esta aplicación es que aquí las chicas son las que deben tomar la iniciativa para hablarle a los muchachones. Ellas tienen 24 horas para decir hola, mandarles una frase de Paulo Coelho, Chespirito o lo que se les ocurra, porque de otra manera, el match desaparece. Y muchachos, ustedes también tienen 24 horas para contestarles, para que no se duerman y dejen que esa historia de amor acabe tan rápido.

Ahora ya están listos para salir y conquistar al mundo. Si para finales del año siguen en las mismas, pues ya ni cómo hacerle; hicimos lo que pudimos. Igual, mejor váyanse a hacer una limpia o pídanle ayuda a Walter Mercado.

Feliz 2017.

.

Fuente: http://www.sopitas.com/705181-mejores-apps-2016-2017-iphone/

Valeria Ruelas es Community Manager en Mijo! Brands, agencia creativa líder en CDMX y Puerto Vallarta. Visítanos en www.mijobrands.com o contáctanos.

KEywords: agencia creativa, CDMX, Puerto Vallarta.