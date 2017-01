Home » Gente PV El poder de la comunicación El poder de la comunicación

La comunicación verbal y no verbal es una herramienta indispensable para que nosotros podamos expresar sentimientos a nuestra gente cercana, para vender un producto o para intercambiar ideas.

Por Roberto Franco Briones

¡Él sí me convence!, ¡él es buenísimo para hablar!, ¡a ella le entiendo a la perfección!, ¡ella me motiva!, ¡él es muy empático!, ¿lo han dicho o escuchado?

En la historia del mundo y a través de los años hemos visto de todo, hemos podido apreciar grandes oradores con capacidades inigualables de influir en los seres humanos, hemos percibido a personajes “grises” y hemos conocido gente a la que no sólo no la logramos comprender, sino que también nos parecen aburrida al escucharla.

Hablar y comunicarte no es exactamente lo mismo a pesar de lo que muchas personas podrían creer, hablar tiene que ver con emitir palabras, comunicar significa manifestar o hacer saber a alguien algo, y por mucho que creamos que nosotros nacimos con este don por el hecho de tener voz, la realidad es que se requiere habilidad.

Por ejemplo, Margarita Zavala y López Obrador, ya que quienes los han escuchado o visto se han podido dar cuenta que ella normalmente habla bajo el mismo tono o ritmo y con ademanes débiles, lo que hace que lo que diga sea monótono y les cueste más trabajo ponerle atención, mientras que él a veces realiza participaciones con poco contenido y genera mucha emoción, logrando que sus palabras se queden en tu cabeza.

Los seres humanos contamos con vista, gusto, tacto, olfato y oído, y nuestro cerebro siempre está recibiendo información de estos cinco sentidos, ¿qué pasa cuando un ser humano escucha pero no ve, ve pero no puede sentir, huele pero no le es permitido probar?

Nuestros sentidos están interconectados y cuando alguna de estas interconexiones faltan, algo en nuestra cabeza hace que sintamos impotencia, aburrimiento, estrés o desinterés.

Exactamente lo mismo sucede cuando estamos en una reunión de trabajo o en un evento social y nos topamos con alguien que intenta contar un chiste o explicar algún tema; podrá ser muy elocuente, pero nadie le prestó atención o muy pocas personas le entendieron, pues no está satisfaciendo las necesidades de su audiencia porque sólo está moviendo la boca sin gestos o ademanes, los cuales son indispensables en la comunicación humana.

Tu cuerpo y tus gestos son indispensables para generar la coherencia que necesitas y obtener buenos resultados de tu audiencia, sea interés, comprensión, empatía, autoridad, miedo, seguridad o felicidad.

El reto es comunicar eficientemente para impactar, no sólo hablar. El reto es captar la atención para lograr objetivos.

Roberto Franco Briones

Consultoría en Imagen Pública ICONOS

roberto@consultoriaiconos.com

Tel. (55) 6360 4389