Dinner in the Sky, cena de altos vuelos

20 de los más destacados chefs participarán hasta el próximo 28 de enero.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

La más emocionante, divertida y espectacular experiencia gastronómica es la que ofrece Dinner in the Sky de Casa Velas, concepto que conjunta a los más connotados chefs del momento con un maravilloso ambiente estimula todos los sentidos.

El concepto que se podrá disfrutar en Puerto Vallarta estará vigente hasta el próximo 28 de febrero, periodo durante el cual 20 distinguidos chefs ofrecerán menús acorde a su personalidad, y en los que buscarán armonizar los platillos con la experiencia única que representa Dinner in the Sky a 45 metros de altura.

La inauguración del concepto estuvo a cargo del Vicepresidente de Grupo Velas, Juan Vela, el Gerente General de Velas Vallarta, Luis Angarita, y el Director del Fideicomiso de Turismo, Agustín Álvarez Valdivia, quienes destacaron las virtudes del concepto que iniciaría hace diez años en Bélgica, desde entonces ha recorrido 50 países en todo el mundo, y Puerto Vallarta es el primer destino de playa en México que presenta Dinner in the Sky.

En su presentación, Juan Vela se manifestó orgulloso con el trabajo del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, el cual dijo ha realizado inversiones muy importantes en la promoción de este destino turístico como lo es Dinner in the Sky.

Por su parte Agustín Álvarez Valdivia manifestó que Dinner in the Sky es uno de los muchos eventos que se tienen preparados para 2017 y reconoció el apoyo y esfuerzo que ha hecho la iniciativa privada y la industria turística, y destacó en particular la labor de Juan Vela, a quien calificó como un baluarte de la promoción e impulsor de la campaña Vallarta-Nayarit con muchos otros empresarios, manifestando además la renovación de Puerto Vallarta como destino turístico.

“Contaremos a partir de hoy con una experiencia a nivel mundial, que nos posiciona este destino como un destino renovado, como un destino auténtico, y que está de moda, a través de esta experiencia que hoy inicia, podemos descubrir uno de los mejores atardeceres que tiene este país, el atardecer de Puerto Vallarta…”

Finalmente, Luis Angarita manifestó que es un orgullo para Velas Resort compartir la experiencia sensacional que representa Dinner in the Sky, y destacó la excelente respuesta que ha tenido la comunidad de Puerto Vallarta con el evento, pues afirmó que ya se tiene vendido casi el 50 por ciento de los lugares, e informó que para el 14 de febrero ya se vendió totalmente el cupo.

Milena Yanes Gerente General de Dinner in the Sky y Joan Cordovés, Director de Dinner in the Sky, manifestaron su satisfacción por presentar la experiencia en Puerto Vallarta y destacaron la calidad y seguridad que el concepto ofrece para todos sus clientes.

La experiencia extrema de Dinner in the Sky tiene una duración aproximada de una hora en la que los comensales disfrutarán de un menú de tres o cuatro tiempos a 45 metros de altura mediante una grúa que permitirá a los asistentes tener una excelente vista del destino que será inolvidable para todos aquellos que participen.

La ubicación de “Dinner in the Sky Puerto Vallarta” será Casa Velas Hotel Boutique, los horarios son 5, 7 y 9 de la noche seis días a la semana, para mayores informes comuníquese al teléfono 01-800-832-4238

.