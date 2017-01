Home » Local Ciudad Puerto Vallarta es la segunda ciudad más segura de México Puerto Vallarta es la segunda ciudad más segura de México

El alcalde, Arturo Dávalos Peña, destacó la importancia de ser la segunda ciudad más segura de México.

En la celebración del Día Internacional del Policía el alcalde, Arturo Dávalos Peña, destacó este logro y reconoció a los elementos por su labor.

.

Por Gerardo González

Puerto Vallarta

.

En base a un gran esfuerzo y firme compromiso por mejorar los servicios y la calidad de vida de los vallartenses, se han logrado dar importantes avances en materia de seguridad, como lo muestra la más reciente Encuesta de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI, en la que Puerto Vallarta se ubica como la segunda ciudad más segura del país.

Así lo destacó el alcalde, Arturo Dávalos Peña, en el marco de la celebración del Día Internacional del Policía, en la que entregó reconocimientos a los elementos más sobresalientes del mes de las diferentes áreas de dicha corporación, seleccionados por sus propios compañeros.

“Estoy convencido de que tengo a los mejores elementos al servicio de nuestra ciudad y confío plenamente en que sabrán corresponderle a la ciudadanía con sus hechos. Mi gobierno está comprometido con todos ustedes, pero también tiene un gran compromiso con los ciudadanos, a quienes debemos responder con eficiencia”, manifestó el primer edil.

“Con mucho orgullo tenemos que decir a todo el equipo de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil, que nos están dando un honroso segundo lugar entre las ciudades más seguras. Nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes y seguramente seguiremos mejorando, pues queremos ser la ciudad más segura del país y el destino turístico número uno a nivel nacional y hacia allá vamos. Hay mucho por hacer todavía”, resaltó Arturo Dávalos.

El presidente municipal expresó que es fundamental apostarle a la seguridad pública en este destino por ser la principal fortaleza económica del municipio. “Hoy más que nunca Puerto Vallarta necesita de hombres y mujeres valientes, a quienes no seduzcan los encantos de la corrupción, que no se doblen ante la delincuencia, para confiarles nuestra vida y la de nuestros hijos. Mi llamado es a redoblar esfuerzos, a no dar la espalda a la confianza puesta sobre nuestros hombros por los ciudadanos”.

Anunció que esta semana se realizará la entrega de los nuevos uniformes a los elementos de seguridad pública, y que se analiza promover un esquema de jubilación para quienes han cumplido una larga y destacada trayectoria en la corporación.

El comisario de Seguridad Ciudadana, Jorge Antonio Hernández Valencia, apuntó que se tiene todo el respaldo del primer edil para fortalecer la dependencia para beneficio de los ciudadanos vallartenses; los números hablan del importante avance logrado hasta ahora “y ustedes son responsables de ello”, dijo a sus subordinados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente a diciembre de 2016, el 59.5 por ciento de la población local mayor de 18 años considera que vivir en Puerto Vallarta es seguro. Con ello, esta ciudad se ubicó sólo detrás de Mérida (Yucatán), con 66.2% y muy por arriba de la Zona Metropolitana de Guadalajara (apenas 30.5%) y la media nacional (25.9%).

Entre los resultados que dio a conocer el INEGI, correspondientes a dicho ejercicio, detalla que 95 mil 248 de los habitantes mayores de edad de este municipio, tienen la percepción de que es segura su ciudad. En el estudio, de Jalisco sólo se consideraron la ciudad capital y este destino turístico.

.

RECONOCIMIENTOS

En compañía de funcionarios municipales el alcalde, Arturo Dávalos Peña, entregó reconocimientos a policías, en el marco de la celebración del Día Internacional del Policía.