Quién y qué

QUE después de recorrer el cielo de más de 50 países, entre ellos, España, Grecia, Francia, Dubai, Mónaco y Reino Unido, la experiencia ‘Dinner in the Sky’ –un concepto gastronómico único que nació en Bruselas en 2016- llegó por primera vez a Puerto Vallarta a iniciativa de Velas Group, el exitoso corporativo hotelero fundado por el empresario tamaulipeco Eduardo Vela Ruiz, quien disfrutó anoche de esta experiencia gastronómica de mucha altura.

Se trata de un concepto muy interesante. “Dinner in the Sky” (en español: cena en el cielo), funciona gracias a una grúa y un espacio acondicionado para sentarse alrededor de una mesa, se eleva a un grupo de 22 personas a 45 metros de altura, y mientras disfrutan de alimentos preparados por algunos de los mejores chefs del mundo y de México, viven momentos cargados de adrenalina acompañados de vistas maravillosas desde las alturas.

A partir de antenoche y hasta el 28 de febrero de este año, Velas Group y el Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta incluye esta experiencia única que ofrece al público la oportunidad de cenar a 45 metros de altura con una propuesta gastronómica diseñada en exclusiva por reconocidos chefs locales y nacionales de la talla de Mikel Alonso y Bruno Oteiza del restaurante Biko -un espacio incluido en el ranking The World’s 50 Best Restaurants- Thierry Blouet del Café des Artistes, así como Ignacio y Alfonso Cadena de La Leche, junto a otros cocineros internacionales, algunos de ellos con estrella Michelin.

Atardeceres únicos, emoción y adrenalina se dan cita en la mesa para sólo 22 comensales de Dinner in The Sky Puerto Vallarta (la cual cuenta con asientos inspirados en los de coches de Fórmula 1, diseñados bajo las más estrictas normas de seguridad) que se elevará con ayuda de una grúa. Ubicada en el hotel boutique de lujo Casa Velas, esta iniciativa incluye por un precio de 165 euros un menú de tres pases y maridaje premium que irá cambiando con el paso de los distintos cocineros participantes.

Un evento único que por primera vez se presenta en Puerto Vallarta y que está llamado a representar todo un éxito dado los comentarios positivos hechos por la prensa especializada y hoteleros reconocidos además de una parte importante de la comunidad gastronómica de Puerto Vallarta y de la Riviera Nayarit.

QUIENES no han aprendido aún la lección no obstante los muchos fracasos que han tenido, son los que han buscado de siempre controlar el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, una especie de “burocracia mafiosa” que sólo ve por los intereses de los grupos económicos y políticos que representa y no el bien de Puerto Vallarta como un destino turístico.

Hay historias y casos en la ya larga vida de este Fideicomiso que dan material para escribir una novela que contenga drama, suspenso, llanto, risas, política barata así como numerosos capítulos de las populares series Aunque Usted no lo Crea, Apague la Luz y Escuche, Casos de la Vida Real, entre otros.

Mientras en la Riviera Nayarit operan un equipo humano y profesional que funciona de manera vertical con resultados excelentes en la promoción de este exitoso destino turístico, en el ya “apolillado” Fideicomiso de Turismo,- que ha tenido cualquier cantidad de directores que van y vienen como si fueran directores técnicos de equipos de futbol profesional,- se disponen a darle las gracias al actual director Agustín Alvarez para volver a empezar un nuevo proyecto que terminará seguramente como todos los anteriores: sin rumbo a mediano y largo plazo y con resultados pobres.

Al margen de los “pecados” o “culpas” que puedan atribuirle a Agustín Alvarez, lo que se pone de manifiesto,- una vez más,- es la probada incapacidad de quienes manejan el Fideicomiso para instrumentar programas de trabajo de mediano y largo plazo como lo han hecho en otros destinos turísticos nacionales e internacionales.

Álvaro Garciarce Monraz, empresario reconocido por su probidad, capacidad de trabajo y compromiso con Puerto Vallarta, tiene toda la intención y decisión de hacer del Fideicomiso de Turismo, un organismo que sirva con eficiencia a Puerto Vallarta y que cumpla a plenitud con los objetivos para los que fue creado.

Sin embargo, se ha enfrentado con una burocracia enfermiza de poder y sobre todo de protagonismo que representa una especie de cacicazgo maligno que defiende a intereses individuales y sectoriales y se olvidan de las necesidades que Puerto Vallarta tiene en materia de promoción tema en el que la ciudad ha quedado rezagada.

Y quien lo dude que revise la cantidad de directores que el Fideicomiso de Turismo ha tenido desde su fundación y el tiempo de gestión que ha tenido cada uno de ellos: ¿malas contrataciones ¿ o simplemente el clásico comes, callas y si no te parece, ¡ te vas ¡.

ALONDRA Maldonado, la reconocida chef y escritora nayarita, columnista de VALLARTA OPINA, se incorpora a la afamada lista de chefs que participan en Dinner in the Sky.

QUIEN ha librado bien el “fuego amigo” y la “guerra sucia”, es César Abarca, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta quien busca con todo la candidatura del PRI a la presidencia municipal de este puerto.

QUIEN comió ayer en uno de los restaurantes del complejo Marival Residences que preside el empresario Alfonzo Rizzuto, es el ex gobernador de Nayarit, Ney Manuel González Sánchez, quien ha sido el gran impulsor desde el gobierno del estado de la Riviera Nayarit.