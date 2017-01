Home » Gente PV Puerto Vallarta en la era de Trump. Puerto Vallarta en la era de Trump.

Es momento de estar unidos y de ver por nosotros mismos, de ver por nuestros productos, pero no podemos permitir que el odio de unos nos aísle de los otros.

Por J. Rambo

El mundo ha cambiado, quizás como cambia siempre, pero esta vez en particular cambió de una forma que especialmente afecta nuestro país, nuestro nombre y hasta nuestra ciudad, vivimos en una sociedad que descarga sus angustias de una manera digital y cree que con eso es suficiente, pero cuando la realidad es más que una frase superficial se tiene que actuar, ser inteligente y eficaz, hoy más que nunca se necesita ser inteligente y rápido para que las secuelas de tanta agresividad sean minimizadas, la diferencia entre en un país bananero y uno desarrollado es la eficacia de sus acciones, y en México tenemos el problema de que nuestras acciones son lentas, y por los corruptos que gobiernan, nada eficaces, somos ricos, somos trabajadores y somos unidos, pero, siempre hay un pero, nuestra sociedad se está acostumbrado a estar callados, y por ahora solo manifestarnos por Facebook o Twitter sin actuar, como si nuestra voz no fuera importante, nuestro caminar es lento.

Puerto Vallarta depende 90% del turismo y 10% de los Oxxos así que nuestro gobierno, nuestros empresarios y ciudadanos ya tendríamos que estar trabajando en amortiguar y estrechar aún más nuestros vínculos con el mundo, y en especial con nuestros amigos en Norteamérica, con sus bases, con su gente, esa gente que está llegando y que parece apenada de su nuevo gobierno, esos que están pensando en no venir como si fuéramos a tomar represalias, porque una parte de su gente no nos quiere, “its not my president”, me han dicho aun sin preguntar, y lo mismo les digo, el de México tampoco es mi presidente, pero eso entre nosotros, no tiene nada que ver aquí, eres mi invitado, estás en mi casa, no te preocupes por lo demás.

“En Vallarta no importa de dónde vengas todos somos amigos”. Sería una buena campaña, algo honesto y directo sin la hipocresía que tiene la diplomacia, y que por lo visto el nuevo gobierno de Estados Unidos de Norteamérica se olvidó.

Nuestro gobierno no nos representa a la mayoría, y tampoco el de ellos (los estadounidenses), así que al resto nos queda reforzar los vínculos entre nosotros para que los intereses de unos no hagan un gran malentendido entre todos, basta de buenas intenciones y vamos haciendo ruido, rápido y de una manera inteligente. El discurso de odio contra México apenas comienza y el reflejo vendrá con el tiempo como todo, como la influenza; hoy es un buen momento para redoblar esfuerzos y que los visitantes y el mundo sepan que este lugar y su gente están conscientes de lo que sucede y listos para darle la vuelta.

Sí, es momento de estar unidos y de ver por nosotros mismos, de ver por nuestros productos, pero no podemos permitir que el odio de unos nos aísle de los otros, todos apuestan a que como nuestra moneda se va a seguir devaluando por los ineptos que nos gobiernan, los norteamericanos van a venir en hordas, pero, ¿será?, ¿cómo vendrán?, ¿qué más sigue en esta nueva era?, ¿podrán venir libremente en el futuro?, es momento de que Vallarta se mueva rápido y en un mismo sentido, que estreche aún más sus lazos con sus ciudades hermanas y con nuestros amigos de todo el mundo, no para beneficio de los hoteleros y los dueños del turismo de cruceros, sino para todos los que aquí vivimos, todos somos Vallarta, todos somos México.

