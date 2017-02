Home » Gente PV La verdadera historia de la Emperatriz Ansiedad La verdadera historia de la Emperatriz Ansiedad

Data del siglo XV, en el año de 1457 en Bruselas. Donde la existencia de Siete Linajes formaba la nobleza urbana. Los Linajes se negaban a compartir su poder con las demás personas.

La moda tenía una versión espontánea, caprichosa y efímera. La riqueza de los tejidos y la variedad de mangas en los vestidos femeninos estaban en total apogeo. El color ideal que se requería tanto en los cabellos naturales como los postizos, era el rubio. Como el sol tenía la reputación de teñir la cabellera, había mujeres que permanecían largas horas en pleno sol.

La Emperatriz de Brabante era viuda. Estaba muy cansada y enferma. Su única hija, Élise, estaba en edad casadera y, tomaría el lugar de su madre en el momento que se casara con un hombre de familia de linaje.

Élise, era como una princesa salida de un cuento de hadas, de aspecto serio contrastado con su alegría inmensa, de cabellos negros, de frente amplia, ojos color ámbar, nariz curveada hacia dentro y labios naranjas como un atardecer de verano. Siempre pensativa y soñadora.

A pesar de ser una bella joven, inteligente y culta; vivía en una realidad que no le gustaba. Ella decía que un monstruo habitaba en su interior y se alimentaba de ella. Cuando sentía peligro o alguna situación de angustia, el monstruo se despertaba y lograba que ella se paralizara.

Su madre deseaba que se casara con Nitché, un noble caballero, hijo de la familia de los Van der Weyden. Esta situación le causaba mucha ansiedad a Élise, además de que no entendía el porqué tenía que dejar de ser ella misma para complacer al mentado destino.

Sabía que algún día sería Emperatriz y lo asumiría con verdadero respeto, sin embargo, su alma atrapada le gritaba en otro idioma. Lengua que ella no entendía y la hacía confundirse.

El monstruo se inquietaba cuando la misma vida la obligaba a teñirse el cabello de rubio, a seguir normas y reglas cuando ella no estaba de acuerdo; casarse con alguien que no amaba, tener rutinas establecidas por otras personas y estar siempre en criticas por actuar diferente a los demás le parecía insoportable.

Élise pensaba que había caído en dicha época por una equivocación del cosmos y del tiempo. Lo pensaba porque sus sueños se rompían y se sentía atrapada sin estar atada. Ella siempre buscaba algo más…

A las orillas de la ciudad vivía Nathan, un joven apuesto de espíritu alegre y liberal, romántico, de cabellos castaños, ojos color negro brillante y de perfil varonil. Su padre, artesano de vestidos de las familias de linaje, confeccionaba todos los caprichos de las berrinchudas damas.

En esa época, el diseñar vestidos, era considerado un arte de artistas artesanos. Sólo los más inspirados lo podían realizar.

A pesar de que Nathan conocía el oficio de artesano, no le interesaba, a él lo que le gustaba era montar a caballo y escribir en el campo bajo la sombra de un frondoso árbol. Además, tenía a su encargo unas reses de un aldeano viejo y gruñón.

Nathan, lo que sí disfrutaba, era acompañar a su padre a las inmensas mansiones y castillos a observar a las duquesas. Le llamaba la atención que fueran tan hermosas y al mismo tiempo tan competitivas entre ellas, ya que cada una siempre quería tener el mejor vestido, tocado y calzado. A Nathan le divertía mucho observar tan peculiar escenario y escribía pequeños cuentos al respecto.

Un día, Nathan se encontraba en la mansión de la Emperatriz de Brabante, cuando de repente, algo le llamó la atención a través del inmenso ventanal de cristal que daba hacia los jardines. Era una pequeña mujer que observaba detenidamente una Magnolia Grandiflora con hermosas flores acopadas, blancas y perfumadas; de color entre blanco y crema. Tal parecía que la joven estuviera entablando una conversación con el sedoso árbol.

Su madre, la Emperatriz de Brabante, con su gran porte de falsa elegancia, la hizo llamar con uno de sus mozos.

-Élise, querida, es hora de tomarte medidas para tu vestido de presentación ante la sociedad.

-No me apetece ser presentada madre. Yo lo que quiero es… ¡volar!

Dijo al entrar al inmenso salón de mármol capuchino.

Acto seguido, realizó unos movimientos extraños, simulando su vuelo en la amplitud del salón, tropezándose con su vestido largo y ostentoso. Nathan alcanzó a abrazarla estrechando su musculatura en el frágil cuerpo de la doncella. Élise sonrió hacia sus adentros y mordiéndose los labios sintió cómo su alma se estremecía.

Nathan, al tenerla tan cerca y observar su hermosura, tocar su cuerpo, respirar su olor y escucharla hablar, se enamoró perdidamente en ese instante de ella.

Al regresar a casa, Nathan impaciente, le dijo a su padre:

-Quiero hacer para la Doncella Élise, el mejor vestido que jamás haya existido, con una tela digna de una Diosa.

-Te has vuelto loco Nathan, ¿Acaso te has enamorado de ella? ¿No te das cuenta que es una duquesa perteneciente a los linajes y tú un simple hijo de artesano? Además, dicen que está loca, ¿Acaso no lo notaste?

-Creo, Padre, que los locos son todos, menos ella. Ella es perfecta. Lo único que quiero en estos momentos es confeccionarle un vestido a tan delicada nube.

Nathan, siendo tan creativo, consiguió hacer un nuevo tipo de tela, que posteriormente llamarían encaje. Utilizó seda y lino por su finura y resistencia, además unió hilillos de plata y oro para realzar el dibujo. Trabajó durante varios días, sin utilizar medida alguna, puesto que tenía grabado las medidas de Élise en su cuerpo y mente.

Al paso de los días, Nathan llevó tan elegante ajuar a la mansión. Élise no dudó en probarse el vestido enfrente de él; sin reglas, sin tapujos, sin pudor.

Desde ese momento, Élise se volvió inspiración y tentación para Nathan…

Eran inseparables, aunque el monstruo de Élise crecía cada vez más.

El día de la boda llegó, y el mismo destino congelado, llevó a Élise a decirle “sí” a Nitché. El monstruo se convirtió desde ese día en Emperatriz Ansiedad. Ya no era monstruo, ahora tenía un título real. Tal pareciera, viviría atrapada en el cuerpo de Élise por siempre.

Nathan, triste y desolado, se fue lejos para no regresar jamás…

Élise vivió un largo tiempo con una ansiedad tremenda. Todos los días el misticismo la bombardeaba en todo su interior, como un espectro fantasmal se metía en su cuerpo, trayéndole desesperación, una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad.

Ella sabía que Nathan era su alma gemela, sólo que su amor era imposible porque cada uno tenía un destino roto que no se podía restaurar.

Un largo tiempo transcurrió y Élise descubrió quién era ella y cuál era su propósito en la vida. Al responderse estas preguntas, le ayudó a enfrentar a la mística Emperatriz Ansiedad; la abrazó, la juzgó y logró hacer las paces con ella.

A la ansiedad no es buena idea hacerle berrinche, ni patearla, ni darle por su lado. Hay que enfrentarla, para no permitirle hacernos débiles ni seres confusos.

Vivir con la Emperatriz Ansiedad es vivir con una voz que conoce todas las cosas que te causan inseguridad y las usa en tu contra.

Conócete a ti mismo, sábete quién eres y qué es lo que quieres. Te harán comprender al fin, que la Emperatriz Ansiedad, siendo tan vulnerable, sólo deseba un abrazo tuyo…

.

Cucus