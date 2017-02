Home » Opinión Si tú me das, yo también te doy… Si tú me das, yo también te doy…

“Donald Trump es pasajero; México no” Luis María Anson.

Por Octavio Urquídez

Negociar, dicen, es un arte. Es decir, el negociador viene a este valle de lágrimas provisto de facultades especiales que le dan oportunidad de obtener, en el tapete del casino de la vida, importantes victorias en su guerra contra el destino. Falso de toda falsedad: el negociador se hace y, si resulta victorioso, lo pagará con lágrimas, sudor y sangre, como el admirado Winston Churchill prometiera a los asustados británicos a cambio del triunfo contra las huestes hitlerianas.

La historia registra procesos negociadores que fueron un desastre y otros que consiguieron el éxito más clamoroso. Antonio López de Santana es, quizá, el negociador mexicano más nefasto. Al valor inmarcesible de la patria, antepuso la escasa valía de su vida personal. Heridas en un costado que de vez en cuando supuran, al influjo del sentimiento nacionalista. Como ahora, digamos…

Uno de los procesos de negociación más importantes y sobre cuyo futuro están puestos los ojos de América Latina es el que protagonizaron el gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Al llegar el momento de la negociación, después de más de cincuenta años de un conflicto sangriento y especialmente desgastante para las instituciones del Estado colombiano, se dieron las condiciones históricas propicias para sentarse a la mesa negociadora en un ambiente, no obstante, dubitativo para ambas partes, a la sombra de un pacto no escrito: “negociar la paz como si no hubiera guerra y hacer la guerra como si no hubiera negociaciones de paz”

Nuestra nación enfrenta una situación difícil, de guerra comercial (hasta ahora) declarada de forma majadera e insultante y donde los mexicanos resultamos ser los agredidos, los acosados, las víctimas. Esto nos pone en una situación dual, desventajosa si nos amedrentamos, favorable si respondemos con valor e inteligencia. Trump, con muchas horas de vuelo en los menesteres negociadores pero escasa experiencia diplomática, está aplicando técnicas intimidatorias y desde una posición de mayor fuerza, al amparo de la ancestral dependencia de la economía mexicana de los negocios norteamericanos. Al respecto es pertinente recordar el consejo de John F. Kennedy: “nunca negociemos ni con miedo ni con prisa”.

Las prácticas modernas de negociación se fundamentan en un axioma simple: ganar, ganar. O como dice la canción si tú me das, yo también te doy… En estas circunstancias lo importante es conocer, con toda certeza, lo que estemos dispuestos a dar y tener el firme propósito de conseguir lo que se quiere recibir a cambio. El temor al que aludía el presidente Kennedy se evita o, en su caso se oculta, conociendo la dimensión de las fortalezas propias. Aquí cabe recordar la sentencia popular, tan llena de sabiduría como todo lo que del pueblo viene, y que en muchas ocasiones nos sirve de aliciente para volver a la realidad: ¿a qué le tiras mexicano, cuando sueñas…? Al final, todo sueño es una utopía factible.

En mi opinión, a estas alturas no tenemos definido con firmeza y claridad el objetivo que normará la estrategia nacional. Nos movemos al son que Trump nos toca y con ello logra desviarnos de nuestras posibles intenciones. El muro es una bravuconería, que nos pega al orgullo y nos limita. El TLC tampoco le importa, por eso renunciará a él, puesto que su interés se enfoca en la negociación bilateral, más ventajosa porque puede manejarla desde una posición de mayor poder. Tal vez (¿?) los inmigrantes, tarea casi imposible en los niveles que él pretende y con la tersura que le hubiera querido insuflar. Cada día nuevos gobiernos locales se rebelan ante sus insensateces.

Todo parece indicar que tanto como el objetivo propio, es vital conocer con la mayor certeza el propósito del adversario y sus fortalezas y debilidades. El intento por reorientar el destino de la economía hacia la manufactura, es igual a no considerar debidamente el impulso que el aparato económico norteamericano tiene hacia los servicios de alto valor agregado y la agro-innovación. En cambio, ellos conocen al dedillo nuestra debilidad: un sistema político orientado a crear y fortalecer a la partidocracia, no a la sociedad civil, única fuente de poder y legitimidad.

Digámoslo de nuevo: “Trump es pasajero, México no…”.