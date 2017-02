Home » Opinión En linea A la memoria de gran amigo A la memoria de gran amigo

Por Humberto Aguilar

.

Por estos días, hace ya varios años, Puerto Vallarta, nuestro pueblo, el mundo de la gastronomía, el mundo del emprendurismo y el ejemplo de constancia, trabajo y buen humor, había dejado de existir, unos lo llorábamos como amigos, otros se frotaban las manos para hacerse de sus bienes que fueron producto de su trabajo.

Se trata de recordar en esta columna al impar Francisco “Chico” Pérez, nacido en El Tuito, pero desde muy niño vivió en Puerto Vallarta, creció, se hizo hombre, escribió un pequeño libro, sembró muchos árboles y murió. Es decir cumplió con el precepto divino y humano.

Amó y fue amado. El amor por una mujer o por muchas es cosa de hombres, se puede decir. Pero es el mismo concepto para la mujer: Amar y sentirse amada y admirada por su hombre… Aun cuando ese hombre ame, como ella también lo hace si llega por supuesto a cambiar de pareja.

“No hay fijón”, diría el mismo Chico Pérez quien se distinguió desde que empezó a vivir en Puerto Vallarta “ladrándole a la tortilla”, como le escuchamos en su momento.

.

SUS PRIMEROS PASOS

“La necesidad y el deseo de mis padres para que sus hijas estudiaran, le motivó para traernos a Puerto Vallarta”, confiesa en ese pequeño libro que escribió Chico Pérez, quien distingue a su hermana Rodelinda, como el pilar de esa educación que su padre quería para todos sus hijos, hombres o mujeres. Rodelinda fue la mujer guía de todos sus hermanos.

Llegado el momento, Chico Pérez empezó a trabajar. En esos tiempos realmente Puerto Vallarta era un pueblito –No de pescadores como afirma Luís González Lomelí- pero sin un pueblito lleno de necesidades, con los primeros indicios de que esto era un pueblito mágico de por sí, lleno de posibilidades para los emprendedores.

Su primer trabajo fue motivado por la necesidad, afirma él en el contenido de ese documento que debo tener en algún lugar de mi casa. Lo conservó con tanto gusto, que espero no haberlo extraviado, ya lo daré a conocer.

Les decía que como emprendedor, construyó un cajón para dar grasa y se confundió en la plaza de armas con otros boleros, grandes y chicos, entre estos, Armando Rodríguez, que como él, fue también un emprendedor desde niño… A los dos se les veía recorrer la plaza en espera de un cliente y no se iban sin haber logrado su propósito de llevar unos pesos a su casa para el gasto diario.

Joven emprendedor, su preparó para trabajar como mesero y entró a la naciente industria turística, nada menos que en el Hotel Posada Vallarta.

El trabajo le permitió prepararse en arias de la contaduría, que le sirvió para nuevos emprendimientos.

Joven, simpático y no mal parecido, al conocer el idioma inglés no le faltaron amigas y chicas que se enamoraron de ese joven vallartense que dio inicio a su carrera como constructor y como experto en la gastronomía que aprendió como se decía entonces “en forma lírica”, que desde luego la palabra está mal aplicada pero se comprende: Sin estudios, en la práctica, como se crea en la cocina los mejores platillos del mundo.

En pleno éxito, Chico Pérez se casó y el producto fue su primer hijo. Su esposa, una chica México-Americana, posiblemente lo amó eternamente… Pero no soportó que fuera un personaje tan popular y consentidor de otros amores… No lo sé, pero esa chica, fue su amor eterno. No dejó de buscarla ni olvidó a su hijo, quien hoy es todo un hombre.

El resumen de su historia, la historia de Chico Pérez, es que yo lo recuerdo con mucho cariño y admiración, sin ser su mejor amigo… Mi sentir en torno a la amistad es de admiración a este gran personaje y el deseo es recordarlo en esta fecha y escribir gratos recuerdos.

Quedan en la memoria, muchísimas cosas más, tantas que podría transcribir ese libro que escribió de puño y letra el cual espero encontrar uno de estos días.