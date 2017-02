Home » Opinión Precisiones firmes, no especulaciones Precisiones firmes, no especulaciones

Por Mtro. Luís Ignacio Zúñiga Bobadilla

En lo personal y me atrevo a pensar que todo mexicano bien nacido comparte mi percepción.

La conversación de los presidente de México y de Estados Unidos de Norteamérica se movió en todos los sentidos en un panorama de ofensas, más del mandatario Donald Trump hacia su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto; eso de “no necesito de México ni de los mexicanos” es delicado por el tono amenazante.

En su muy especial forma de evadir el respeto por los líderes mundiales el mandatario de EU fue más temerario al decir que el ejército mexicano no hace buen papel en su lucha contra el narcotráfico y “ofreció” enviar a sus tropas para asumir el control del crimen organizado.

Esta fue la versión periodística de una reportera que vive, desde hace muchos años en la Unión Americana, específicamente en Washington me refiero a Dolia Estévez. Al respecto quedan preguntas en el aire; la información fue filtrada por uno de los colaboradores más cercanos al mandatario D. Trump, me refiero a Steve Bannon, desde la campaña se distingue por la poca credibilidad de sus palabras.

Falsedades o no la emisión surtió el efecto esperado; debilitar la imagen del Presidente Peña Nieto, de la misma forma que cuando recibió al candidato Trump ahora presidente en funciones.

Habrá que esperar versiones oficiales, que respalden o desmientan las que, por lo pronto ya invadieron todos los medios informativos en el mundo.

Se recordará cuando se destapó su candidatura, lo primero que expresó es que México no es amigo de los Estados Unidos, esto en un discurso memorable para las personas que piensan como él en ese grandioso país al que los mexicanos si consideramos nuestro amigo y con el cual hemos mantenido excelentes relaciones comerciales, de vinculación en espacios educativos, culturales y amistad plena.

Considero que México no ha estado ahogando a esa nación como piensa su mandatario, por el contrario ha contribuido a su engrandecimiento en un marco de respeto irrestricto. Nunca pensaron nuestros presidentes en la edificación de un muro, menos de hablar con poca propiedad del trabajo que la gran mayoría de los norteamericanos realizan en nuestro suelo para beneficio de las necesidades del mundo.

El Presidente Peña Nieto ha dicho que no pagaremos el muro y en ese sentido la unión nacional se mantiene firme, tal vez como nunca se pensó; eso debe agradecerse al mandatario Trump; aunque busca crear la grandeza de su nación, no estoy convencido que con esas actitudes logré avanzar en su cometido. Cerrarse al mundo no es la mejor forma de fortalecer a una nación como lo es EU.

La carga de sus palabras sin eufemismos permiten a México como a otras naciones del mundo estar alerta de sus proyectos, mensajes y desafíos; en su momento el columnista de temas políticos del The Washington Post Chris Cilliza, alertó sobre el destape de Donald Trumpo lo vio como un grave error, aunque ya lo contemplaba desde 1988, luego en el año 2000, 2004 y 2012, en esta contienda electoral brindó su apoyo a Mitt Romney.

El antimexicanismo del presidente norteamericano realmente no se sustenta, la sociedad mundial no comparte sus puntos de vista, España, China y otras naciones ya manifestaron su total respaldo a nuestro país, no veo en el horizonte nada que evite el engrandecimiento de nuestro vecino del norte, a menos que continúe el odio en contra de naciones a las que considera sus enemigas, me parece mejor asirse de Precisiones firmes, no especulaciones.