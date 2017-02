Home » Editorial Tome nota, Peña Nieto: Invocar la ley, sí sirve Tome nota, Peña Nieto: Invocar la ley, sí sirve

Por lo menos en Estados Unidos, invocar la ley aún es útil. Decíamos que la resolución de un simple juez federal, en el Estado de Washington, James Robart, quien resolvió en contra de la disposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer veto migratorio a personas de siete países -sin distingos de ninguna especie: simplemente por haber nacido en esos lugares-, por considerar ilegal esa resolución del Presidente de Estados Unidos, iba a poner a prueba el sistema de legalidad y división de poderes en ese país.

Algo de lo más importante para México, ya que la propaganda política infame del presidente Trump, se basa en atizar los prejuicios y el odio hacia los mexicanos, al tiempo que disfruta ofendiendo y humillando al presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Trum da la impresión de que ser presidente de Estados Unidos, es una especie de patente de corso, para hacer lo que le venga en gana en otras partes del mundo, siempre y cuando alegue que es “para devolverle la grandeza a Estados Unidos”.

Pero a contrario de lo que suponen no pocos empresarios abusivos, acostumbrados a hacer su voluntad, porque “con dinero todo se puede”, en los cargos de responsabilidad pública, quien los desempeña sólo debe hacer lo que la ley le ordena, no lo que se le antoje, ocurra o le inspire su capricho… Es más: el particular puede hacer cuanto quiera, si no se lo prohíben las leyes; el funcionario público, empezando por el Presidente sólo debe hacer lo que las leyes le mandan. Si lo que quiere o se le ocurre no está en las leyes, debe primero presentar iniciativa a quienes hacen las leyes y si se le aprueban, hasta entonces puede hacer lo que se le ocurrió.

Eso, en países civilizados donde se toman en serio las leyes. En México, ni quien imagine -sin tener formación jurídica- que durante su mandato, un Presidente de la República se va a preocupar de lo que digan las leyes, respecto a lo que se le antoja hacer. A ver quién es capaz de ir en contra, de hacer todo lo contrario a lo que el presidente mande. Aquí las leyes dicen cosas bonitas, feas u horribles, a Presidente le da lo mismo. Hace lo que tiene que hacer o lo que le viene en gana; y si no corresponde a las leyes: ¡peor para las leyes! o si no ¡se cambian y dirán todo lo contrario a lo que dicen hoy! (La alabada Constitución de México tiene más parches que colcha de pionera gringa y aunque le apodan “Ley Suprema”, sobre sus normas está cualquier tratado internacional que hayan firmado los políticos mexicanos, incluyendo los de Santa Anna y sus abundantes descendientes).

En Estados Unidos la resolución del juez en Seattle, funcionó. Se borró la disposición de Trump y los duros encargados en las adunas volvieron a dejar pasar a la gente proveniente de esos países, porque la resolución del juez se respeta. Trump hizo el pataleo: ofendió feo al juez Robart y en forma idiota, como niño caprichudo, le “hizo responsable de lo que sucediera “en terrorismo”. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. ¿Acaso no acusó antes a otro juez, por tener apellido que hablaba de inmigrante mexicano? Buen título de aquel libro: “Esos locos que nos gobiernan”.

El Departamento de Justicia, dependiente de Trump, apeló la decisión del juez Robart, pero la Corte Federal de Apelación declinó la petición, ordenando tanto al juez federal como al Departamento de Justicia hacerles llegar más información sobre el caso, para decidir en firme.

Tanto si la corte de apelación termina dentro de unos días, por dar la razón al juez federal, como al Departamento de Justicia, lo más posible es que el asunto pase hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, para que resuelva esta controversia constitucional.

Hasta el momento todo indica que en Estados Unidos funciona el respeto a la ley -aunque parezca que no lo sabía Trump- y la división de poderes.

Por supuesto que ese respeto a la ley, debe incluir el respeto al Derecho Internacional y ahí es donde los muy bien pagados altos burócratas mexicanos pueden conseguir que Trump deje de traer al Presidente de México, como su piñata, pegándole cada que se le antoja o le parece divertido. “Con la ley en la mano”, ante las cortes de Estados Unidos o las cortes internacionales, ya estarían los “presupuestívoros” y tanto y tanto experto en ser mantenido con los dineros públicos, presentado ante quien corresponda los fundamentos legales para ser respetados como personas y como país soberano.

Aún si fuera al revés y de Estados Unidos debieran, caso bastante hipotético, defender respeto a la soberanía y a la dignidad humana, en la Corte de México, nuestra opinión tendría que ser la misma: ir por el derecho, alegar por lo que en derecho corresponda, es obligación para defender el imperio de la ley sobre las necedades de los autoritarios.

El camino entonces no es entrar a un torneo de majaderías con el maleducado presidente de Estados Unidos, eso para nada sirve. El camino es mostrar respeto al pueblo e instituciones del país vecino, acudiendo a sus normas y tribunales para restablecer lo que es derecho y justo en el trato de personas y países.