¿Acaso se refirió Aristóteles a “Su Alteza Nada Serenísima”?

Por Gregorio González Cabral

.

En lugar de aprovechar el puente, los políticos jaliscienses tuvieron que fletarse, en recuerdo de la Constitución Carranclana, con doble molida en el cercado centro de Guadalajara: Primero en el Congreso del Estado, ahí pegado al si respetado reciento de la Cantina La Fuente.

Y luego en el Teatro Degollado, nombrado así por nuestro michoacano “Héroe de las Mil Derrotas”. Quien para colmo se llamaba Santos, siendo liberal; y tenía como apellido algo tétrico que no teatral: ¡Degollado! Bello teatro, hijo del tequila, marcado para el drama operístico; pero muy empleado para las representaciones políticas, como la de ayer.

A pie tuvieron que ir los asistentes, entre los gritos de manifestantes, nada constitucionalistas que a todo cuanto se movía le tiraban: ¡Rateros! ¡Traidores! ¡Ladrones!, incluyendo al “Horripilante Hombre de las Nieves de Garrafa” y al campanero de Catedral que por ahí pasaban.

Estos manifestantes que arremedan cada ocho días la “Marcha Sobre Roma”, viniendo de cuatro puntos de Guadalajara, a protestar contra “El Gasolinazo”, la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma energética y el Paseo de la Reforma, convocados por “no-políticos” pero sí amarrados por el sindicalismo burocrático, como que son carne de cañón en entrenamiento para lo que se pudiera venir. Ya como que los acostumbraron a dónde salir a obedecer en día de fiesta. Ya como que les están haciendo perder el miedo reverente a la “clase política” que no fue a clases y que tan poca clase ha mostrado ante los ladridos de Trump. Ya como que se están animando a más y más, incluyendo cartulinas contra la “Ley de la Gravedad” y la “Regularización del Chile de la Torta Ahogada”.

No fue baño de pueblo, el que se dieron los políticos asistentes. Fue de mentadas que a todos les tocaron, aunque pusieran cara de “¿me saben algo… o me gritan al tanteo?”.

Ya adentro, con un “respetable público” igual de indignado, pero mucho más reprimido, el gobernador, Aristóteles Sandoval, hizo duro discurso, primero contra Trump sin mencionarlo pero con alusiones que no dejaron lugar a dudas.

También advirtió que del Norte vienen las amenazas que “buscan dividirnos”. Algo que ya se vio el domingo pasado, cuando en las cantinas observamos a los mexicanos en su deporte favorito de sudar calenturas ajenas y fanáticamente divididos entre “Patriotas” y “Halcones”. Lo cual se vio de lo más feo, porque no es “el futbol nuestro” y porque todo lo que apostaste a lo tarugo al terminar el primer tiempo, te lo tumbaron hasta con burla en el tiempo extra. Buena la advertencia y horrible la amarga experiencia de confiarse en los marcados abultados, olvidando las enseñanzas de Bob Canel: “Esto no se acaba… hasta que se acaba”.

Pero lo más importante que hizo temblar el recinto en miradas significativas de los “de este lado de la cerca”, fue cuando el gobernador incluyó en la doctrina Aristotélica, el gran tema de “blindarnos de caudillismos estériles”. Ahí se entendió porque está pelón el asunto.

Con los chilangos, cuando se habla de caudillismo ya se sabe que se están refiriendo al “peligro para México”, o sea: al “Peje”. Pero aquí, el único prospecto de caudillo, capas de “hacer linchar a los magistrados”, según confesión de uno de sus más cercanos súbditos, es Su Alteza Nada Serenísima don Enrique Alfaro, hechura de los sumisos panistas pertenecientes a la corriente, bastante corriente, de “Emilio González Márquez y los Cuarenta Gestores del Mal Común” que tuvieron cueva en Casa Jalisco y siguen impunes hasta la fecha.

¿Qué otro “caudillo” anda por estos rumbos amenazando a magistrados con linchamiento? ¿La Volpe? La Volpe está en el “América” fracasando como de costumbre. ¿Trump? A ese, ni en Ajijic lo quieren. No hay otro que Su Alteza Nada Serenísima Enrique Alfaro, con su temida Corte de incondicionales fanáticos.

Buena la advertencia aristotélica al respecto, pero no supongo que la Constitución del “17 nos sirva para protegernos de tamaña amenaza a que los anunciados linchamientos pasen de los magistrados a sus víctimas… como suele suceder y enseña la historia.

La Constitución del “17 sólo sirvió para condenarnos a ser un país de pobres y dependientes. Al echar para atrás los avances de la Constitución del “57, facilitó la vacilada seguir violándola desde el poder, reformándola al instante al gusto del gobernante en turno o de “las condiciones internacionales” a las que se obedece sin chistar ahora.

¿Cuál “Constitución del “17” si tiene casi 700 cambios e incluye lo que a cada presidente como Zedillo, Fox, Calderón y Peña le ha dado la gana?

Si acaso, porque en la Constitución del “17 no se ordena a los caudillos regionales mandar linchar a los magistrados malos y “lo que no ordena a ley no deben hacerlo, ni mandarlo hacer los alcaldes caciques”.

Es de suponer que la celebración, el 6 de febrero, del 5 de febrero, sólo fue oportunidad aristotélica para advertir respecto al peligroso caudillismo y que igual será en cada celebración próxima, exceptuando el Día de la Madre que no se tratan esos desagradables temas.