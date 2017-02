Home » Gente PV El correr de la vida El correr de la vida

Lo cierto es que esto del tiempo, la vida y la vejez, no tienen solución ni lógica que los pobres mortales podamos entender.

Por Consuelo Elipe

.

Estuvimos la semana pasada viendo la película “El curioso caso de Benjamín Button”, y es de esas películas que te hacen pensar mucho, que te ponen triste y a la vez tierno, despertó muchos sentimientos.

Para mí, que siempre estoy pensando en el paso del tiempo y de la vida, me recordó a algo que ya había pensado otras veces. ¿Qué pasaría si viviéramos al revés, si naciéramos ancianos y fuéramos para atrás? Nunca había conseguido ponerme de acuerdo si sería mejor o peor, y es que es muy difícil. Sin embargo, al ver la película te das cuenta que la vida lleva un curso y que cuando vas en contra, sufres al principio porque eres diferente y no puedes hacer lo que hacen tus iguales, y en el correr de la vida siempre vas en sentido contrario con el desgaste y sufrimiento que conlleva, porque no consigues coincidir en ningún punto con las personas que amas.

Es el mismo planteamiento que sucedía en Dorian Grey, sería genial estar siempre jóvenes y vivir muchísimo, pero ¿cómo nos sentiríamos si viéramos que todos alrededor envejecen y mueren mientras nosotros no seguimos el mismo desarrollo? Supongo que muy mal. La peor parte de estas historias se la llevan las relaciones sentimentales, los verdaderos amores que tanto en un caso como en otro, estarían condenados a separarse antes de tiempo o a tener que pasar por el dolor de ver cómo es una historia imposible.

Lo cierto es que esto del tiempo, la vida y la vejez, no tienen solución ni lógica que los pobres mortales podamos entender. A mí me dejó muy triste no sólo ver cómo la pareja principal tiene que renunciar a su amor, porque saben que no será posible hagan lo que hagan, aunque es hermoso ver cómo la energía pura del amor puro traspasa todas las dificultades y hasta el final logran de alguna manera no muy “normal” cuidarse y estar juntos. Me impresionó también analizar lo que es el hilo conductor del argumento: el personaje central, una anciana, a punto de morir con su hija a su lado y relatando lo que serían los recuerdos de toda una vida.

Pasé hace tiempo por esa despedida a los pies de una cama, viendo fotos de toda una vida, recordando cada momento, cada sonrisa, cada etapa, y aceptar que se acaba, aunque sea ley de vida no me cabe en la cabeza ni en el corazón.

Y ya que estoy cinematográfica, vi también en estos días Siete Almas y confieso que lloré pero con ganas. ¿No es tremendo sentir que no puedes hacer nada para estar con la persona amada, nada más que darle tu propio corazón?… eso sí que es “te doy mi corazón” de forma literal. Me trasmitió una sensación de vacío, de desesperación toda la película, tanto, que me pase dos días pensando en lo triste que fue todo.

¿Se dan cuenta que la mayoría de las historias giran en torno a las relaciones de amor?, y es que yo creo que lo mejor y lo peor del ser humano sale de las historias sentimentales. Por amor hay gente que da su corazón, y otros que matan en el mismo nombre. Es como una tecla mágica que abre cajitas que ni sabemos que teníamos, sin hora, ni fecha, ni reglas, ni nada. Sería mucho mejor que sólo despertara lo positivo, pero parece que la historia nos demuestra que no existe esta moneda sin las dos caras.