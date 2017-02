Home » Opinión Malecón ¿Dónde está el guía? ¿Dónde está el guía?

Por Guillermo García Oropeza (*)



En estos turbios días llenos de alarmas y “trumpadas”, gasolinazos, escándalos políticos que nunca se resuelven ¿cuándo se aclarará Ayotzinapa? ¿Cuándo veremos a media docena de gobernadores en la cárcel? ¿Cuándo recortará sus altas nóminas el gobierno y viajará Peña en un avioncito más modesto? En medio, en fin, de tantos males aparece por ahí una lucecita que es el nacionalismo. Ese nacionalismo totalmente ajeno a la mentalidad de la clase política de los Videgaray y compañía que seguramente piensan en inglés y que aplican lo que aprendieron en el Massachussets Institute of Technology y que nunca adecuaron a las realidades nacionales cuya Historia, Etnología y Espíritu ignoran. Ese nacionalismo que va mucho más allá de arranques y sentimentalismos patrioteros, de desplantes de masiosares y que es seguramente una cosa muy grande, muy seria y muy compleja. Pues nace de una realidad nacional de variadísima geografía y de una larga, larga historia. De un país viejo y de un país lleno de diversidades (“variopinto” dirían los españoles) y que es país olmeca, maya, azteca, purépecha, tapatío, regio, jarocho, chilango, oaxaqueño. País con la historia del arte más rica del continente y no quiero ser vanidoso pero, bueno sí le ganamos al Uruguay o a la Argentina, a mi querida Cuba y quizá sólo Brasil con su negritud genial nos compita. Este México que es al mismo tiempo espléndido e insoportable, caótico y creativo, injusto y generoso. País de contradicciones que como dicen de las mujeres hay que amar siempre sin jamás intentar comprender. Y ese nacionalismo que despierta el peligro de Trump y el hartazgo con un Sistema que ya no funciona (lleva más de un cuarto de siglo descompuesto) desgraciadamente no encuentro a la Gran Figura que lo conduzca. ¿Dónde estás Lázaro Cárdenas ahora que te necesitamos? ¿Y tú Francisco Madero y tú Emiliano? .Y más aún quizá no necesitemos alguien así o caudillos como Perón o Fidel sino quizá alguien como Gandhi cuya biografía tendríamos que releer. Ese Gandhi que logró pacíficamente que su pueblo se revelara en un boicot inmenso contra la explotación colonial y los habitantes de la India, siguiéndolo no compraron productos ingleses y con eso pusieron de rodillas a la soberbia británica y alcanzaron la independencia. Una figura que tenga eso tan difícil que es la autoridad moral. Eso que ninguno de los hombres del Sistema tiene y reviso mentalmente sus nombres y me encuentro con un desierto. Ese guía que nos recuperara la fe y la confianza y que nos enseñara los principios y mecanismos de la Resistencia Pacífica, de cómo un pueblo despierta y se une y descubre su fuerza tanto tiempo olvidada. Y diríamos con optimismo que Gandhi es sólo parte de un conjunto de líderes morales que levantaron a sus pueblos de la ignominia y pienso en De Gaulle y en Nelson Mandela y, a su manera, en Franklin Roosevelt. Sí se puede sólo hay que encontrar a ese Hombre, a esa Mujer mexicanos. ¿No habrá alguno entre 120 millones?

(*) Arquitecto, escritor, periodista y conferencista jalisciense; ha publicado 34 libros y colaborado en medios como Grupo Reforma, Revista Siempre!, Excélsior y El Informador, entre otros.