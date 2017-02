Home » Nacional Entidades financieras requieren estrategia de ciberseguridad Entidades financieras requieren estrategia de ciberseguridad

México

Notimex

.

Las entidades financieras requieren desarrollar una estrategia de ciberseguridad para prevenir delitos como el robo de identidad, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, afirmó el director general de Biometría Aplicada, Adolfo Loera.

El fundador de la empresa mexicana especializada en el desarrollo de soluciones biométricas agregó que, aunque el sistema financiero mexicano está obligado a subirse a la economía digital, debe ser muy cauto para prevenir que dinero ilícito infecte al sistema en general.

“Hoy es muy factible abrir una cuenta o solicitar un crédito con datos que no corresponden a mi identidad, con una identificación apócrifa fácil de obtener por internet o en plazas como la de Santo Domingo en la Ciudad de México, porque no existen mecanismos que autentiquen que quien está realizando la transacción es quien dice ser”, recalcó.

Con cifras reportadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) la empresa refirió que a septiembre del año pasado se habían registrado 52 mil 994 reclamaciones por posible robo de identidad.

El fraude cibernético en banca móvil tuvo un incremento significativo, al pasar de mil 502 controversias a setiembre de 2015 a 20 mil 642 en el mismo periodo del año pasado.

El vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Carlos Orta Tejada, subrayó que la adopción de tecnologías por parte de las instituciones financieras debe hacerse conforme a una regulación que garantice la seguridad de los usuarios.

Durante su participación en el foro sobre economía digital organizada por la fundación México Exponencial, comentó que el organismo regulador trabaja en una regulación que obligaría a las instituciones financieras a capturar datos biométricos de nuevos clientes, que puedan ser corroborados por alguna entidad oficial que haya emitido alguna identificación.

Inicialmente trabajarían con el Instituto Nacional Electoral (INE), donde 60 por ciento del padrón ya está registrado con las 10 huellas, y del resto de los ciudadanos tiene registradas al menos dos huellas, precisó.

“Queremos impulsar también la apertura móvil de cuentas, es decir, que se abra una cuenta bancaria sin que las personas deban asistir a la sucursal, a través de una aplicación móvil con la que se haga la entrevista, se muestre que la identificación no está adulterada y que se tenga la posibilidad de verificar, a través de un biométrico, la identidad del solicitante”, indicó.

Desde el año pasado, Biometría Aplicada impulsa la creación de una base de datos nacional sustentada en sistemas biométricos, la cual daría servicios a diversos sectores que requieren confirmar la identidad de una persona más allá de una credencial de elector.

“El problema con el INE es que su función es garantizar el derecho de los ciudadanos de ejercer el voto, pero no es una institución encargada de registrar las identidades de las personas. No tiene dentro de su base a los menores de edad o a los ciudadanos que no les interesa participar en las elecciones, y carece de un sistema para dar de baja a las personas fallecidas, por lo tanto, es una base incompleta”, indicó el director de Biometría Aplicada.

La incursión de la tecnología en el sistema financiero mexicano registró un crecimiento exponencial en los últimos cuatro años, lo que ha permitido llevar los beneficios de los servicios financieros a más personas y agilizar en general las operaciones del sector.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las terminales punto de venta, incluyendo los teléfonos móviles que cumplen con esta función a través de aplicaciones, pasaron de 2012 al 2016 de 560 mil a casi 900 mil, lo que representa un crecimiento anual compuesto de 13.4 por ciento.

NTX/AUT/MDT