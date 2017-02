Home » Jalisco Llega a Guadalajara exposición fotográfica “Voy i vuelvo”, de Meme del Real Llega a Guadalajara exposición fotográfica “Voy i vuelvo”, de Meme del Real

La exposición fotográfica “Voy i vuelvo”, del productor e integrante del grupo Café Tacvba: Emmanuel Meme del Real, llegará al Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), en Guadalajara, Jalisco, a partir del 10 de febrero y estará hasta el 12 de marzo.

Bajo la curaduría de Domitila Bedel, este proyecto se presentará como parte de las actividades de la semana cultural “Viva Argentina”, en el marco de la celebración por el aniversario 475 de la ciudad de Guadalajara.

Esta muestra se conforma por un archivo de imágenes capturadas por el músico mexicano durante una década, se informó un comunicado.

El también cantante explicó que el punto unificador de este esfuerzo es el poder de la estática, “como encontrar movimiento en donde no lo hay, hallar emociones en lugares inanimados o suspendidos donde uno no lo imagina; me di cuenta que esa ha sido mi búsqueda sin yo pensarlo”, dijo.

A su vez, Bedel consideró que Del Real es una persona con un trabajo extraordinario, que ha vivido experiencias poco cotidianas, pero que ha preservado la normalidad de su vida privada con algo mucho más preciado.

“Por eso atesora imágenes que cristalizan la presencia de lo que está ausente, su propio desdoblamiento, en ese voy y vengo en el que se deslizan sus días”, puntualizó.

La exposición está conformada por 31 piezas y es posible gracias al apoyo y coordinación entre la embajada de la República Argentina en México, Galería Machete (en la Ciudad de México), Museo de Arte Raúl Anguiano y los Gobiernos de Guadalajara y Zapopan.

