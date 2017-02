Home » Opinión Emprendimiento El progreso está en trascender sin temores El progreso está en trascender sin temores

Por Mtro. Luís Ignacio Zúñiga Bobadilla

Director UNIVA Puerto Vallarta

direccion.vallarta@univa.mx

.

Realmente el horno no está para bollos, fuera de la expresión popular los mexicanos sabemos que la economía nacional no pasa por su mejor momento desde hace varios años.

Es claro que los momentos actuales son propicios para la acción emprendedora, su éxito no es tarea fácil aunque si indispensable para responder con las demandas planteadas por la globalidad.

Cuando una crisis embiste a la sociedad habrá que encontrar salidas. Hoy los mercados mundiales no terminan de adaptarse a los movimientos financieros, ahí es donde los emprendedores tienen la necesidad de diversificar opciones de participación con la suficiente responsabilidad que exige el momento. La salida de EU del TPP abre un espacio de oportunidad para México que habrá de analizarse a fondo, sobre todo cuando las decisiones de otras naciones pueden llegar a perjudicar los escenarios nacionales.

El presidente de los EU Donald Trump advirtió lo que ahora es una realidad, su propuesta proteccionista por encima de las naciones que se opongan. Con poca o mediana intensidad los procesos económicos de esa nación de alguna forma se verán afectados, no sé si es una estrategia del nuevo mandatario, lo que percibo es la apertura de nichos de oportunidad y el fortalecimiento de la responsabilidad social de las instituciones universitarias de responder con propuestas viables ante tales circunstancias.

La Tercera Feria Multidisciplinaria de Emprendedores organizada por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y la XI Feria Nacional Emprendedora ANFECA impulsará la cultura empresarial en los jóvenes estudiantes con el fin de que conviertan los proyectos en empresas; en este sentido también participarán docentes, investigadores; quienes conjuntamente trabajarán propuestas innovadoras desde las dos instituciones a través de sus coberturas en el país.

Cuando se busca con responsabilidad participar en la transformación económica de una nación tan importante como México no existen obstáculos que no puedan superarse desde el emprendimiento, esto me quedó claro durante la Segunda Reunión Nacional de la Coordinación Nacional Universidad Empresa como responsable de ésta y en la cual constaté el compromiso de la ANFECA con las nuevas generaciones de emprendedores.

Debo reconocer la vinculación de la UNAM-ANFECA y la Univa Puerto Vallarta para llevar eventos de importancia y de altura como instituciones sociales responsables, ha quedado claro el grado de responsabilidad actual de las diversas casas de estudio en los diversos foros en los cuales he tenido la oportunidad de participar, es un trabajo que implica, para unos y otros exigencias dadas las condiciones; el emprendedor lo sabe y mantiene una visión clara de los escenarios actuales, con suficiente conciencia de lo que vendrá, me refiero a las áreas de oportunidad.

El 95 por ciento de las PYMES soportan la base económica de México, en ese sentido las universidades alientan propuestas empresariales a través de incubadoras, consultorías universitarias y seguimiento profesional; los estímulos son la clave en estos momentos de incertidumbre financiera.

Emprendedores creativos e incluyentes se forman en todas las instituciones de educación superior, por ello podría afirmar que la cultura emprendedora hoy es más sólida, está en marcha, El progreso está en trascender sin temores.