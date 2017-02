Home » Gente PV “La codependencia es el campo fértil de todas las adicciones” “La codependencia es el campo fértil de todas las adicciones”

El equipo de Casa Shalom, Lorenza Fregoso, Ama de Llaves, Tere Gálvez, encargada de las terapias, Karina Godinez, Encargada de Terapia Familiar, Yadira Rodríguez, Administradora, Sergio Banda, área tecnológica, Patricia Bravo, encargada de la cocina, Mariana Carriero, coordinadora de servidores, Margarita Dueñas encargada de relaciones públicas, Ana Luz Velázquez, encargada de redes sociales y Meyssi Godoy.

Meyssi Godoy

Directora de Casa Shalom

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

Meyssi Godoy es Directora de Casa Shalom, asociación civil cuyo objetivo es atender la codependencia en las personas a través de una serie de terapias y tratamientos que se enfocan al fortalecimiento espiritual, físico y psicológico de quienes padecen esta enfermedad, en entrevista, habla sobre el padecimiento y sus características.

¿Qué es Casa Shalom?

Casa Shalom es una asociación civil que se formó hace dos años aproximadamente en el mes de junio, y es una clínica especialista en tratar la codependencia.

¿Qué tipo de codependencia?

Codependencia es una sola, son trastornos emocionales, la incapacidad para tener una buena relación, primero personal, y por ende con los demás…

¿Es curar la dependencia?

La codependencia es el campo fértil de todas las adicciones, antes de llegar alguna adicción, se vive la codependencia, y la codependencia a pesar de que tiene ya tantos años de hablarse de este tratamiento, este tratamiento lo inició Amelo Diviti, que fue la creadora de este programa para tratar la codependencia, estamos hablando de los años setenta aproximadamente, y en la actualidad todavía se relaciona la codependencia como si fuera la dependencia a alguna sustancia.

¿Y cuál es la diferencia?

La diferencia es que el alcohol es una sustancia, esa es dependencia, lo que ya no me permite, o con lo que pierdo la razón, ya no tengo control; y la codependencia es una enfermedad emocional, por ende psicológica, y este es un padecimiento que puede surgir o dispararse desde la niñez en la adolescencia y tiene su despunte en la edad adulta…

¿Nadie está exento de esta condición?

Nadie está libre de la codependencia.

¿Se cura la codependencia al ser una enfermedad?

La codependencia no se cura, se puede tratar, se puede controlar bajo un programa de rehabilitación y este programa nos puede acompañar toda la vida, es un programa que nos invita a trabajar sólo por hoy, nuestra mente consiente, estar muy atentos ante lo que estamos en algún momento afectando a los demás.

¿Es como Alcohólicos Anónimos en cuanto a “sólo por hoy”?

El “sólo por hoy”, los fundadores de este programa como tal, como doce pasos, fueron los hermanos de Alcohólicos Anónimos con Bill W. que fue un alcohólico, que a través de su propia enfermedad logró descubrir este programa, trabajando con otros enfermos como él, y la codependencia hace exactamente lo mismo, aquí tenemos personas especialistas trabajando con cada uno de los pacientes, pero también tenemos muchos servidores y voluntarios que por medio de testimonios de sus propias vivencias, comparten el mensaje y esto nos permite comprender el dolor y el trastorno con el que llegan. Actualmente hay codependencia en el noviazgo, estos jóvenes agresores, estos jóvenes que vienen con un narcisismo tremendo, pero realmente atrás de ese narcisista lo único que hay es una baja autoestima, porque hay abandono delos padres, divorcios, alcoholismo, drogadicción, homosexualidad, bisexualidad…

¿Cuáles son los síntomas de un codependiente?

Es una comunicación débil con todas las personas que puedan estar cerca de él, de esta persona, baja mucho la lívido, hay muy poco apetito sexual, estos daños también se reflejan con tristeza, depresión, angustia, ansiedad, cuando ya entran estos factores, inmediatamente se empiezan a buscar paliativos, cuando no hay una atención clínica…

¿Cuáles son estos paliativos?

Carbohidratos, comida, el pan, el dulce, actualmente vemos el celular, es un refugio para evadir toda la realidad que están viviendo, los casinos, hoy nos están llegando muchos pacientes ludópatas, mujeres que en cuanto dejan a sus hijos en la escuela, ya se van al casino, y entonces empiezan a perder todo, empiezan a perder su propia identidad, obviamente la economía no se diga, deudas y deudas y deudas…

¿Todos somos codependientes?

De alguna manera sí, tenemos primero qué revisar la historia familiar…

¿En qué grado es normal y en qué grado ya es nocivo?

Podríamos decir que es rescatable cuando todavía no llega ninguna adicción, y es que hay tantas adicciones como peces en el mar, por ejemplo, actualmente está muy de moda tener un buen físico, pero esto ya rebasa porque estar tres o cuatro horas en el gimnasio o lugares para hacer deporte, entonces ya se convierte en una vigorexia…

¿Un narcisismo extremo?

Es un culto al cuerpo, ya no importa el tiempo que vaya, los suplementos que tome, entonces ya de la vogorexia brincan a los suplementos, y los suplementos no hacen más que obligarte a dejar a un lado todo lo que te nutre, que realmente está en la fruta, en las verduras, todo lo que la tierra nos da, entonces ahí está el narcisista, primero yo, luego yo. Por otro lado tenemos el lado opuesto, contrario, que es la obesidad, los carbohidratos, los refrescos, todos los enlatados, embutidos, todo lo que es rápido y desechable, exactamente el reflejo de lo que tenemos en nuestra sociedad dentro de los matrimonios, me caso rápido, si no funciona me divorcio rápido, desechable, ¿y qué terminamos dejando en la familia?, solamente vacíos, y nos convertimos en seres llenos de vacíos.

Antes los matrimonios duraban más, ¿por qué ya no?

A la misma codependencia antes se le llamaba o se le conocía gracias al cine nacional “la madrecita abnegada”, pero si nos fijamos en los personajes del cine nacional, te vas a dar cuenta, ¿quién era la madre del cine mexicano?, ¡Sara García!, una mujer lesbiana en su realidad, la abuela que consentía al nieto que llegaba todo alcoholizado y que le permitía tener todo el viejerío del mundo, con eso nacimos, Televisa nos dio y nos sigue dando una cantidad extrema de vivir la codependencia, y a esto súmale en las series sexo por todos lados, entonces se genera más ansiedad, y tanto mujeres, hombres como adolescentes, viven esperando el ideal que están viendo en la televisión…

¿Una transtocación de valores?

Completamente, vemos otros personajes en el cine nacional, Viruta y Capulina era una relación de codependencia, tenemos a la Guayaba y la Tostada, en la película A Toda Máquina, Pedro Infante y Luis Aguilar, codependencia, las abuelitas o las madres siempre llorando y abnegadas, “que no te escuche tu papá”, “que no se entere la tía”, “tú te callas”, “atiende a tu hermano porque tú eres la mujer”, entonces todo esto lo hemos venido aprendiendo gracias a esos medios de comunicación que se encargaron de crearnos ídolos para tener un pueblo agachado.

¿La codependencia no es exclusiva de las mujeres?

No, por supuesto que no, Casa Shalom está enfocándose no solamente a dar a conocer la codependencia, sino a atenderla, y dentro de la información que vamos a dar a conocer la próxima semana, es una revista especializada en codependencia, este primer número habla de algunos temas como los que menciono, y el próximo número que sería para marzo, esta revista va a tratar específicamente la codependencia en los varones, existe, cómo se vive, cómo detectarla, a dónde puedo ir, el hecho de que si no tomo, no fumo, no me drogo, no hago nada de eso, ¿soy codependiente?, sí, si hay trastornos emocionales, si hay conductas destructivas, si no hay una buena funcionalidad laboral, si tu dinero nunca te alcanza por más bien que ganes, siempre estás en deudas, entonces algo no está funcionando, ¿hacia dónde se va tu dinero?.

¿Cómo funciona Casa Shalom?

Casa Shalom es una Asociación Civil y es una Asociación Donataria, actualmente es cobijada por un matrimonio más que preocupado, ocupado en apoyar esta labor que yo como fundadora y directora de todo el programa Shalom, inicié hace 17 años, y cuando ellos conocen mi programa dan la propuesta de apoyar y de abrir la casa como tal, entonces es un matrimonio muy atento ante la problemática social, familiar, y que no han escatimado en dar el apoyo que se necesita para operar toda la casa.

¿Qué hacen las personas al llegar a Casa Shalom?

Llegan las personas y en su primera visita se les hace una cita para que ellos durante cuatro semanas acudan a terapia, aquí yo doy el visto bueno, puedo dar un diagnóstico para ver si realmente los canalizamos a Casa Shalom o canalizarlos a otra institución, después de las cuatro sesiones, le llamamos “apartado”, o sea están apartadas especialmente las mujeres durante 17 días, los varones solamente están fines de semana, la diferencia es porque es más difícil que al varón le den el permiso en el trabajo, y cuando trabajamos con adolescentes, tanto hombres como mujeres también es de fines de semana, entonces aquí estamos atendiendo a la familia, si va a haber un divorcio, porque ya lo acordaron así, que sea bajo buenos términos, conociendo lo que es la codependencia y sabiendo que si se divorcian, que no se divorcien de los hijos, si van a estar casados, llevar el tratamiento en familia, no solamente traer a los hijos porque tienen problemas, necesitamos escarbar qué está pasando en la raíz para que los frutos estén tan dañados.

¿La codepedencia se hereda?

Sí, son conductas adquiridas, son patrones…

¿En qué consiste la terapia?

Durante los 17 días, los pacientes reciben primero una desintoxicación física, tenemos un tratamiento de alimentación trofológica, esto quiere decir que nos vamos con la ciencia de combinar los alimentos, todo lo que la tierra nos da, es lo único que consumimos, no consumimos animales mientras están en Casa Shalom, nada de embutidos, no lácteos, huevo solamente tres veces a la semana, y pescado solamente atún, salmón o sardina, porque a veces recibimos personas diabéticas, personas con trastornos de alimentación, ya sea anorexia, bulimia, tenemos personas que ya vienen con cáncer, entonces tenemos que hacer una variación en el menú, pero todo basado en una dieta trofológica, nada blando, pan, harinas, etcétera, todo lo que sea refinado, fuera, todo lo que el mercado te obliga a consumir, nada, ni azúcar, ni sal, entonces se da una desintoxicación física. Ellas empiezan a trabajar a las cinco y media de la mañana, a esa hora despiertan, y terminan su día a las nueve treinta de la noche, en el inter de todas esas horas, ellas tienen terapia física como yoga, se salen a hacer caminata a las seis de la mañana, a las seis treinta, están dando una nadada rápida en el mar, y cuando llegan ya tenemos todas las tareas, los talleres que se imparten, algunos específicos con la codependencia, otros tratamos tanatología, viene una tanatóloga para hablar del desapego, la pérdida, los duelos, que no siempre tienen que ver con la muerte de alguien, puede ser la muerte del trabajo, puede ser un divorcio, puede ser cuando llega el síndrome del nido vacío, también tenemos especialistas de otros grupos que vienen a dar temas de ludopatía, de adicciones como tal ya en el alcoholismo o la drogadicción para trabajar en la prevención, cómo detectar si yo como mujer yo soy adicta, hay mujeres que toman pastillas para adelgazar, para dormir, porque les duele la cabeza, porque tiene cólicos, y sin saberlo ya se convirtieron en personas farmacodependientes, me voy con las amigas el fin de semana a tomarme una cerveza, cuidado porque si hay un trastorno emocional y hay violencia intrafamiliar, ya sea verbal, de silencio, o económica, ya está detectándose el alcoholismo y no nos damos cuenta.

¿Cuántas personas atienden actualmente en Casa Shalom?

Cada mes estamos recibiendo por ser una casa pequeña, de seis a ocho personas, para que cómodamente puedan estar en las habitaciones, damos tratamiento de barro, tratamiento de spa, que esto es por medio de agua fría, agua caliente, tenemos un pequeño jacuzzi, se les da masaje, reflexología…

¿Es para relajar el cuerpo?

Es para descansar, por eso se llama Shalom, Shalom quiere decir estar en paz, paz primero con Dios, después con uno mismo, y luego por ende con el prójimo…

¿Es un tratamiento espiritual, físico y psicológico?

Así es, tenemos como especialistas, cinco y entre voluntarios y servidores suman 25 personas.

¿Cómo puede ingresar una persona a Casa Shalom?

Está por salir nuestra página web, ya tenemos todo en las redes sociales y por medio de la revista, ahorita ha funcionado de boca en boca, y ha funcionado bastante bien, vamos a lanzar todo los promocionales en una sola exposición, pero tenemos los teléfonos 2242833, estamos en calle Francia 167.

¿Cómo descubrió este sistema?

Fue vivencial, primero lo viví yo, todo este proyecto surge a partir de mi propia experiencia, necesitando en algún momento un lugar como este, porque una vez dije lo que tantas personas repiten, “cómo me gustaría que existiera un lugar y no saber nada de nadie”, eso es Casa Shalom, vienes a no saber nada de nadie, no se permite celular, ni tablets, ni computadoras, es un aislamiento para encontrar el equilibrio para hacer una introspección para desinflamar el cerebro, porque se regula el ciclo de sueño por medio de la siesta y de dormir temprano y despertar temprano, se pueden oxigenar mejor cuando salen a caminar, y este descanso les permite tomar decisiones más asertivas…

¿El contacto con quien se depende es nulo?

Completamente, aquí solamente conviven cuando están internadas, de seis a ocho personas…

¿Es solamente para personas codependientes sin violencia?

Con violencia, sí, nos apoyamos mucho con el DIF, el DIF nos ha canalizado pacientes que vienen con agresiones bastante severas, y aquí hay que aclarar también algo porque este mundo está de cabeza, no solamente las mujeres están sufriendo agresiones, en este país gozamos como buen matriarcado, de tener “n” cantidad de instituciones que gracias a Dios apoyan a la mujer, pero cuántas instituciones están apoyando a los varones que están siendo agredidos, que están siendo insultados, se ha hablado mucho de cuidar la dignidad de la mujer, pero el varón también tiene una dignidad, hay varones que sufren la ausencia de los hijos porque la mamá del niño que se divorciaron, si no le dan cierta cantidad, es como si rentaran a los hijos, si no me das los tres mil pesos para mantener a tu hijo, no l ovas a ver, entonces en la idea absurda de castigar al varón, el que sale perjudicado es el niño, porque es como si lo rentaran, “te rento al niño tres horas, dame tres mil pesos”, ¿qué pasa con estas mujeres?, es la violencia que generan, es la violencia económica, entonces estamos de cabeza y vemos que los niños se quedan sin identidad, no hay papá, no hay mamá, la mamá siempre enojada, el papá no va por él, y es que no hay dinero para que lo renten, y es una vergüenza decirlo pero sí existe, entonces para esos hombres que no saben levantar la voz sin que los tachen de machos o lo contrario, el programa de la codependencia me ha cautivado durante todos estos años porque me permite ver al ser humano sin género, tal cual es, con altas, bajas, defectos pero finalmente debemos darnos la oportunidad todos, y veo que el porcentaje de esta mujeres fálicas está en aumento porque cada vez nos subimos más a los tacones y entre más altos más poderosas, y el hombre está perdiendo esa identidad de ser cabeza de familia, de ser el guía, de ser la dirección, porque todo está distorsionado.

¿Eso es feminismo o matriarcado?

Matriarcado, porque el feminismo no vino a ser el similar a las mujeres machas, el feminismo vino a liberarnos de un yugo precisamente de la parte opuesta, lo que era el macho, de “como mujer te callas y no tienes derecho ni a votar, ni usar pantalones para que te sientas más cómoda”, y esto vino obviamente Virginia Wulf fue la que nos ayudó con todo esto, pero el feminismo no viene a formar mujeres fálicas, viene realmente a formar una libertad para alzar la voz ante los derechos que les tenían mutilados. El matriarcado es lo que no dejó Sara García…

¿Se ha malentendido el feminismo?

El feminismo que ahora muchas persona creen, es esa mujer fálica, empoderada, estoica, vengativa, somos iguales, y no, no somos iguales, tenemos vagina y los hombres tienen pene, no somos iguales, nuestras funciones son muy distintas y no somos iguales, como seres humanos podemos tener muchos derechos similares, hay respeto al amor, a la integración familiar, a la prosperidad financiera, a la prosperidad laboral, pero no somos iguales.

¿Tiene costo Casa Shalom?

Casa Shalom por ser una asociación donataria, a futuro no muy lejano, vamos a pedir una cuota voluntaria, pero por el momento tenemos una cuota de recuperación.

