¿Y si el destino fuera femenino?

Por Cristina Gutiérrez Mar

.

Si quieres nos tropezamos y lo llamamos destino”

Elvira Sastre

.

El destino es masculino, lo que me lleva a reflexionar el por qué a veces es tan inflexible. Aunque bueno, pensándolo bien, si fuera femenino, sería aún más agotador; aunque claro, sería divino…

Hablando ya en serio, encontré la siguiente definición de destino: Se conoce como destino la fuerza sobrenatural que actúa sobre los seres humanos y los sucesos que éstos enfrentan a lo largo de su vida. El destino sería una sucesión inevitable de acontecimientos de la que ninguna persona puede escapar.

¿A qué se refiere con fuerza sobrenatural e inevitable?, ¿cómo que ninguna persona puede escapar?, ¿será que estamos enjaulados dentro de un universo donde a nuestro alrededor se cubre la realidad con mamparas y bastidores gigantes, simulando con pintura un mundo distinto?

Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío?, ¿el destino y el libre albedrío se odian o se aman?, ¿cómo es que éstas dos fuerzas chocan y cambian la historia?, ¿los hijos de está unión son la casualidad y la coincidencia? Ya empecé a enredarme… Definitivamente el destino es un misterio.

¿Qué significa “el hombre es el arquitecto de su propio destino”? La respuesta es obvia y lógica; sin embargo, se puede observar a simple vista que la vida no le da las mismas oportunidades a todos, o que les fueron arrebatadas sin razón alguna.

¿Que pasa con los presentimientos?, ¿qué es el sexto sentido?, ¿por qué no a todos les llega la felicidad?, ¿qué pasa con la mala fortuna si se trabaja de igual forma que la gente exitosa?, ¿por qué existen personas que siempre han buscado el amor y no lo encuentran nunca?, ¿será que todo está escrito ya?

¿Y que tal la frase?; Si obras mal sufrirás, y si obras bien gozarás.

Podemos mezclar miles de preguntas al respecto y, siempre habrá gente con distintos puntos de vista.

Citando a algunos personajes famosos:

.

Albert Einstein; “Dios no juega a los dados con el Universo”

Paulo Coelho; “Nadie se cruza por azar, las personas entran en tu vida por una razón, por una estación o por una vida entera. Cuando percibas el motivo, vas a saber qué hacer con esa persona”

Shakespeare; “El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos lo que jugamos”

.

¿La casualidad existe?

La casualidad no existe, lo manifiesta en su libro Pedro Palao Pons. No existe porque nada sucede porque sí y todo tiene una explicación. Físicos, Cuánticos, Psicólogos, Historiadores que han investigado la sincronía; han llegado a la conclusión que somos seres interconectados, las cosas que pasan no suceden por azar. La casualidad conecta las piezas.

Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que una persona experimenta cinco casualidades a la semana, a pesar de que no es consciente.

Por ello, decidí fijarme en los detalles de mí día a día y, debo decir que el resultado fue fascinante. Observar las señales te hacen constatar las conexiones que se tiene con la realidad.

Distingue las señales. Tampoco te obsesiones. Toma nota de lo que va pasando y en algún momento de la vida tendrán un sentido. Y podrás saber más qué haces aquí.

Está comprobado que si te levantas por la mañana y lanzas todo tipo de negatividades, seguro será un día nefasto. Sin embargo, si tú piensas en todo tipo de positividades, seguro atraerás lo positivo y será un día increíble.

Ahora bien, existe también la causalidad, que es muy diferente a la casualidad. Generando causas cómo salir retrasada a un lugar, no tener el uniforme limpio, no encontrar las llaves del coche, etcétera, logran que casualmente nos pasen cosas. Es decir, causa y efecto.

Hablando de relaciones personales, cuando las personas entran en nuestras vidas; es porque llegan a su vez a repartir, crecer y aprender. Ellas traen la experiencia de la paz y te hacen reír, ellas te podrán enseñar algo que nunca has hecho.

Algunas de ellas te hacen construir una formación emocional sólida y tu tarea es aceptar la lección, amar a la persona y poner en práctica lo que has aprendido en todas tus relaciones y áreas de tu vida.

Resumiendo, ¿Existe o no el destino y las casualidades? Es una pregunta que cada quién tendrá su muy respetado punto de vista. Mi verdad es la siguiente: Dios nos hizo seres libres y, todas las cosas de la naturaleza tienen un orden. Nosotros nunca podremos ordenar a nuestro antojo a la naturaleza, ni tampoco podemos crear algo de la nada, lo único es modificar algo que ya está. Dios es el único ordenador superior y Él creó las leyes como mejor le parecieron, es decir, perfectas.

Creo que lo importante es responsabilizarnos de nuestra propia vida. Y estar conscientes que cada cosa que nos pasa tiene una razón de ser. Y que de todas las personas que conocemos por el paso de nuestra vida debemos aprender y valorarlas. “Nada pasa porque sí” y “Las cosas tienen que suceder cuando deben pasar, no cuando nosotros queramos”.

.

Cucus