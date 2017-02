Home » Opinión México no vibró México no vibró

Por María José Zorrilla

.

Frente al televisor, cambiando de canal para ver dónde se llevaba a cabo la mejor trasmisión de la marcha para protestar contra la política de Trump, nunca pude escuchar el momento final anunciado para las 2 de la tarde de ayer domingo, donde las dos asociaciones convocantes se unirían en el Ángel de la Independencia para cantar al unísono el Himno Nacional. Definitivamente algo acontecía porque las imágenes que trasmitía Foro TV eran las mismas como si no hubiera más manifestantes ni más pancartas, por otro lado CNN en español tenía sus propias imágenes, pero que también repetía sin cesar. La espera de ese momento emotivo donde vería simbólicamente a un México unido a pesar de las diferencias existentes entre la Asociación de la Sra. Wallace de México contra el Secuestro y la de Vibra México, convocada por el rector de la UNAM y Amparo Casar nunca se dio. De repente en Foro TV dijeron “fue muy emotivo escuchar a todos cantar el Himno Nacional” pero no se escuchó ni se vio nada pues trasmitían imágenes desde un helicóptero. Luego empezaron a decir que el sol pegaba a plomo, que las familias y las personas mayores se fueron alejando porque no aguantaron tanto sol ni tantas horas paradas. Las calles no se veían tan abarrotadas como aquella marcha por la paz en México donde marcharon millones de personas vestidas de blanco y que López Obrador tachó como marcha de pirruris. Un poco más tarde los medios de comunicación anunciaban que la Sra. Wallace había llegado media hora antes al Ángel, que apresuradamente cantó el himno y salió corriendo en medio de un cerco de seguridad porque empezó a recibir insultos y consignas como asesina y vendida porque su asociación no quería marchar contra el mal gobierno, ni los políticos corruptos, sino sólo como apoyo a la unidad nacional y protestar ante las políticas anti migratorias y discriminatorias de Trump. Aunque la marcha mostró un cierto sentido por la dignidad nacional, faltó empuje, organización y lo más triste, unión. Faltó una estrategia, faltó un coordinador de comunicación. Desde antes la izquierda ya había satanizado a la marcha, porque para ellos como dice Luis Rubio, México se divide entre el “pueblo, que ellos representan y el “no pueblo” que marchará representando a la derecha y manipulada por el gobierno. Quisieron poner una cierta distancia entre estos manifestantes y su propia agenda, cuando la agenda debe ser la de la unión y la de generar propuestas para resolver los problemas actuales y los que se avecinan. Triste además que entre las dos marchas programadas para este domingo también había ya grandes divisiones. En México no hemos aprendido la lección como lo enuncia Krauze, porque la división de los mexicanos fue un factor en la derrota de 1847 ante la invasión norteamericana. Ojalá ahora no nos suceda lo mismo, porque la izquierda dice Krauze, parece no haber calibrado el sufrimiento que podría acarrear a millones de mexicanos la política de Trump. Este 12 de febrero México no vibró. Salió a la luz un México dividido, un México desorganizado y un México donde imperan aún los intereses de grupo y los intereses políticos. Menos mal que no se dieron problemas graves de vandalismo.

El problema va mucho más allá de Trump, porque esta situación no hace más que subrayar los problemas de desigualdad y falta de oportunidades que el país niega a los connacionales que arriesgan hasta la vida porque acá “la vida no vale nada” como dijera José Alfredo. La era Trump nos va a pegar, pero ante esta dura realidad el gran desafío podría convertirse en una oportunidad para reinventar el país como lo propone el rector del Tec David Noel Ramírez, para realmente unirnos y para vencer el verdadero enemigo que tiene el país que es la corrupción.

