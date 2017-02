Home » Editorial Funcionó el derecho Funcionó el derecho

Demostrando que allá funciona la división de poderes, el Poder Judicial de Estados Unidos dio la razón al juez del Estado de Washington que suspendió el voto migratorio, contra ciudadanos de siete países.

Contradijo y suspendió de inmediato la orden del presidente Donald Trump.

Como si estuviera gobernando en microondas, la nueva cabeza del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, con una frivolidad peor a la de Fox en México, cuando le pusieron a desempañar similar cargo, cuanta ocurrencia tiene la suelta en recaditos para las redes y también firma otras con toda solemnidad en la Oficina Oval, pero sin escuchar razones o consejos.

Ya decíamos que los empresarios medianos suelen tener la imposibilidad de los nuevos ricos: entender que cuando son gobierno, sólo deben hacer lo que la ley les ordena; no lo que se les ocurra esté o no prohibido para los particulares. Llegan ahí, para obedecer la ley o para seguir todos los procedimientos para cambiarla, si consideran perjudicial obedecerla.

También decíamos que este primer choque entre Trump y la realidad de un Estado de Derecho, con un sistema judicial independiente y funcionando, iba a señalarnos en México, si la vía legal era o no la indicada para defendernos y defender paisanos . Lo decíamos incluso suponiendo que Trump llevaría la controversia a lo máximo: a la Suprema Corte de Justicia de su país.

No lo hizo así. De mala forma y poca decencia, maldijo en público al juez federal que le contradijo , con la ley en la mano, ordenó enviar a revisión al Tribunal de Noveno Circuito la decisión del juez. Pero una vez que en la revisión, el Tribunal superior dio la razón legal al juez, ya no quiso seguir adelante en la vía legal. Prefirió tragar la derrota legal y no acudir en controversia ante la Suprema Corte, donde no iba a conseguir algo diferente, ya que lo hecho a las carreras y basado en ímpetus, difícilmente tiene la solidez legal de lo que se considera y estudia con conocimiento y tiempo.

Sabido es que la asistencia legal de calidad es en Estados Unidos especializada y cara. Pero existe y está disponible lo mismo para particulares que para gobiernos. Los equipos de abogados y la experiencia acumulada en casos relevantes, cuenta y cuenta mucho en un sistema legal como el de ese país. De ahí que cuando personas o fundaciones ofrezcan apoyar calidad en la asistencia legal , de inmediato se refieran a poner sobre la mesa millones y millones de dólares.

En el caso de la orden que acaban de echarle abajo a Trump, no hizo falta una gran inversión en obtener servicios legales, para conseguir justicia para muchos. Las cosas salieron así, ante lo burdo y absurdo de la ocurrencia. Pero cuando se ofrece en serio apoyo, digamos a los paisanos agredidos, se debe tener con qué responder para sacar adelante cada defensa o cada demanda que se deba presentar, como es lo ofrecido. De otra forma las retóricas o poéticos deseos, pueden sonar hasta a burla para quienes están viviendo el gran drama personal y familiar de ser tratados con incorrección, siendo personas correctas.

Apalear piñatas con la figura de Trump, es una bobería indigna de los senadores mexicanos. Suponer que nada se puede hacer ante el enorme poderío del país que ahora preside este arbitrario alentador de prejuicios y odios, es indolencia, irresponsabilidad y cobardía. Encontrar la forma legal y el dinero oportuno para dar soporte legal a los paisanos, es lo indicado y que funciona, como dicen con asombro nuestros autoritarios políticos: ¡Aún en contra del presidente de Estados Unidos!

Insistimos: lo legal si funciona allá. La separación de poderes es realidad.

Quienes en verdad quieran apoyar, ya saben cómo pueden hacerlo, ya.

.