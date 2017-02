Los 10 regalos inteligentes para San Valentín

Por Angélica Guerrero

México. (Notimex)

.

Aunque en México en el Día del Amor y la Amistad se tiene la costumbre de dar diversos presentes, como flores, peluches y chocolates, en especial, es importante mirar otras opciones inteligentes y saludables para esta festividad, señaló la nutrióloga Ana María González.

La integrante del Colegio Mexicano de Nutriología enlistó 10 recomendaciones para obsequiar a los amigos o para regalar a la pareja, como una alternativa más para este 14 de febrero.

Como primera opción citó una inscripción a un gimnasio o a una clase del ejercicio favorito. “Puedes acompañar a la persona, es bien sabido que cuando haces ejercicio acompañado lo disfrutas más, son beneficios físicos y sociales”.

En segundo lugar, la especialista se pronunció por un termo. “Porque además de llevarlo a todos lados sabemos que hidratarnos es importante y además es ecológico, porque no tienes que comprar botellas y cada vez que tomes agua te acordaras de la persona que te lo regaló”.

En el número tres de la lista, mencionó un recetario. “Ya sea de ensaladas o de recetas saludables, hay miles en el mercado, y lo pueden combinar juntos y se vuelve una actividad diferente, divertida y también puede ser súper romántica”.

Otro regalo valioso es un podómetro. “Es el que mide los pasos. Nos hace estar conscientes de cuánto nos movemos, sería un buen obsequio y además pueden tener dos y fijarse retos y metas como pareja”.

En quinto lugar y aunque se trata de comida, destacó un postre. “No es lo mismo decir toma unas fresas con crema con tres kilos de crema batida, a esas fresas que puedes preparar tú mismo. Lo que es importante es cuidar la cantidad”.

En el siguiente espacio de la lista se pronunció por un diario de salud. “Aquí puedes apuntar qué comes, cuánto comes y por qué comes determinados alimentos. Te puede ayudar a hacer consciencia de qué estas comiendo y por qué”.

En el séptimo sitio aconsejó una sesión de spa. “Nadie se puede negar a esto y es súper saludable”, expresó la especialista.

Al recordar que la música es muy importante en una relación, dijo que regalar una lista de canciones favoritas podría ocupar el número ocho. “La música actúa a nivel cerebral y nos hace tener una mejor actitud mental y emocional”.

En el penúltimo sitio ubicó una ropa o accesorio para realizar ejercicio. “Siempre se piensa en los tenis, pero puede haber otras cosas como pelotas, ligas, etcéctera; hoy hay mil accesorios para hacer ejercicio”.

Por último, González sugirió una clase de meditación. “Eso siempre es bueno para relajarnos y también se puede hacer en conjunto para llevar a un plano más profundo”.

.