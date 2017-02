Home » Columnas Cada quien por su lado… ¡Para demostrar la unidad! Cada quien por su lado… ¡Para demostrar la unidad!

Por Gregorio González Cabral

Bien sabido es que la unidad no es algo fácil de dársenos a los mexicanos.

En cuanto de casualidad, algo nos une, de inmediato cada quién está pensando por qué debe separarse.

Así somos. Es nuestro modo de ser. Desde que los aztecas no invitaban a las demás tribus a comerse a los prisioneros y desde que los gachupines se la pasaban intrigando, grillando y peleando capitán contra capitán, fraile contra capitán y contra fraile, los dos contra el Virrey, el Virrey contra todos, Cortés contra Moctezuma y Nuño contra Cortés. Así nos enseñaron y así seguimos.

Ahora los chilangos dijeron que le iban a hacer una manifestación “en inglés” para que Trump la entendiera. Que ya no iba a ser manifestación pidiendo a Peña y Videgaray que renunciaran; que nada más era “para demostrarle a Trump nuestra unidad”.

Y para demostrar la unidad ante Trump, se dividieron desde un principio en dos marchas y las señoras organizadoras se han estado mandando recados , respecto a cuál de las dos es la buena marcha.

De nuevo Kakfa en Epazote: ¿Qué van a demostrar? ¡Unidad!. Entonces ¡a dividirse para que tiemble Trump!

Dicen que cuándo nos dividimos “perdimos la mitad del territorio”. ¿Cuándo no hemos estado divididos? El territorio lo perdimos por indolencias, traiciones y corrupciones. No por divididos. Su fuera por divididos ya no tendríamos ni estadios de futbol que es el único lugar donde autorizan todavía a jugar uno que otro mexicano , aunque no tenga doble nacionalidad española o gringa.

Por eso no aceptamos lo oficial, lo de “Estados Unidos Mexicanos”. ¿Cómo que unidos? Eso no es para nosotros. Son usos y costumbres extranjeros, cosas de Trump o de Lavolpe. Para que también en eso de cuál nos cae peor, haya división profunda.

Ayer Trump sintió temblar la Avenida Pennsylvania de Washington, capital, al llegarle las pisadas y mentadas de quienes marcharon divididos frente a la Embajada en México , “para demostrarle la unidad”.

Pero tampoco las vaya a tomar como “nada personal”, suponiendo que este domingo le tocó descansar a Peña Nieto.

Tampoco se quejen en Los Pinos de que por atender lo de Trump, a los desunidos “marchantes” Peña Nieto se les olvida.

Son muchas cuadras y cuadras… para los dos les alcanza.

