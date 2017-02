Home » Local Ciudad “Casa Digna” cambia la vida de muchas familias “Casa Digna” cambia la vida de muchas familias

El alcalde, Arturo Dávalos, recibió el agradecimiento de vecinos beneficiados con el programa.

Vecinos de la comunidad de Los Llanitos reconocen el apoyo del presidente municipal.

Por Gerardo González

Puerto Vallarta

A través del programa “Casa Digna”, el presidente municipal Arturo Dávalos Peña sigue trabajando para brindar una mejor calidad de vida a las familias vallartenses. Un ejemplo de ello son los 90 hogares de la comunidad de Los Llanitos que recientemente recibieron el apoyo de materiales para brindar a sus hijos un patrimonio seguro.

El señor Juan Manuel Aguirre Fregoso, fue uno de los beneficiarios al recibir cemento para poner el firme de su casa, la cual comparte con su esposa y cinco de sus hijos. “Me parece muy bien que sigan haciendo esto para los que tenemos menos dinero, para tener una casa; avanza uno más así con el apoyo de ellos y el poco apoyo que uno pone también, ahí se va construyendo”, indicó.

Agradeció al alcalde Arturo Dávalos “por lo que nos ha dado” y recomendó a quienes aún dudan del beneficio que ofrece este programa para que se informen, se acerquen a las autoridades y al igual que él, puedan recibir este respaldo.

Otro de los hogares que mejorará sus condiciones de vida, es el de la señora Eugenia Santos Ortega, quien podrá finalmente construir una fosa para su baño gracias al apoyo de block que recibió de este gobierno municipal, brindándoles así un servicio básico para las cinco personas que habitan en este espacio, mejorando sus condiciones de salud y evitando el riesgo de contaminación.

“Nos va a servir de mucho para no contaminar el aire y para tener mi baño más que nada, porque vamos al cerro y me parece muy bien pues es una ayuda, porque uno no puede hacer las cosas y ya con esta ayudita pues ya las hace uno. Es un programa muy bueno”, comentó.

Otra historia que se construye con este programa, es la de la señora Juana Preciado Álvarez, quien se benefició con block y lámina para construir una cocina digna para su vivienda, pues la que tiene actualmente es de cartón “se rompe mucho y no dura. Tiene la mitad de teja de barro y la mitad de cartón y no dura” por ello agradeció al presidente municipal “todo lo que está dando y apoyando Arturo Dávalos”.