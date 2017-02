Home » Gente PV La herramienta clave para promocionar un país, es su gastronomía La herramienta clave para promocionar un país, es su gastronomía

“La herramienta clave para promocionar un país, es su gastronomía” Bruno Oteiza

Chef

.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

.

Con 31 años de experiencia y un periplo a través de decenas de restaurantes, figura mediática de la gastronomía y actualmente propietario de Biko, considerado entre los 50 mejores del mundo, así como del restaurante del hotel Grand Velas, de cocina de autor, en Playa Carmen (Riviera Maya), Bruno Oteiza visitó Puerto Vallarta para participar en Dinner in the Sky, en entrevista comparte su experiencia y su visión de la cocina

.

¿Qué tal la experiencia de Dinner in the Sky?

Dinner in the Sky para mí ha sido como un reto personal, porque yo he sufrido de vértigo, no sé si era exacerbado, pero sí era vértigo increíble, y claro vine aquí con la condición de no subir, cocinar pero no subir, pero ya llegando aquí y viendo todo el equipo del Velas Vallarta, cómo estaba todo montado, ya me lance a subir y la verdad es que ha sido una experiencia increíble, para mí ha sido doblemente intensa por ese motivo, porque no sabía si a lo mejor en la primera subida a mitad de camino tenía que bajar, pero no, sentí bastante confianza, eso por un lado, ha sido muy intenso para mí; pero por otro lado ha sido una sorpresa, de que en ese espacio tan reducido podamos hacer cosas tan bien hechas, tan bien sentadas, nosotros hemos servido de comer como si estuviéramos en el restaurante, entonces hay una coordinación muy buena, el equipo de Velas Vallarta nos ha apoyado con todo, que eso también es fundamental, tu sabes que tanto Mikel (Alonso) como yo de Biko colaboramos con el Grupo Velas.

Soy muy amigo de Thierry, de mucha gente de Puerto Vallarta, hace mucho tiempo que no venía y tengo una relación muy buena con Vallarta, me ha encantado volver a Vallarta, ver la maravilla que es Vallarta, porque se nos olvida luego que he ido a otros destinos, Riviera Maya, no sé qué, pero esto es realmente especial.

.

¿Cuánto tiempo sin venir a Vallarta?

Llevaba sin venir aquí más de diez años,

.

¿Cómo encuentras a Vallarta después de 10 años?

Bueno, me parece otro Vallarta, no el pueblo, el centro me parece que sigue siendo igual, pero luego he visto un crecimiento bastante fuerte aunque todo sigue siendo bastante auténtico, sigue siendo bastante virgen, aunque se ha edificado mucho y hay muchos negocios y he visto cosas, me he dado un paseo hacia Riviera Nayarit que yo conocía antes como Nuevo Vallarta, y me ha encantado.

.

¿Cómo has visto la evolución de la gastronomía de diez años a la fecha?

Hay una cosa que es significativa, el otro día fui a ver a mi gran, gran amigo, hermano, Thierry, ya sé que todo el mundo lo conoce, y me llamó mucho la atención ver que Café des Artistes está increíblemente bien , es decir, muchas veces con el paso del tiempo hay una pequeña decadencia, pero Café des Artistes está impresionantemente bien, con los Cadena no he ido a La Leche ni he ido a otros restaurantes, ni me ha dado tiempo de ir a otros sitios porque he estado con lo de las cenas de Dinner in the Sky, pero la sensación que tengo es que Vallarta cada vez es un destino mejor, si no mejor igual que antes de salvaje, de bonito, alucino con la Bahía de Banderas, yo he vivido experiencias increíbles en esta bahía, con animales, con la naturaleza, con todo eso, y de lo que tenemos ganas es de hacer algo aquí, de hacer algo en Vallarta con el Grupo Velas, me imagino, que es con los que trabajamos, pero algo sí nos gustaría, porque ha sido como venirme a reencontrar con Vallarta y Vallarta siempre nos da cosas buenas, y si nosotros podemos colaborar a poder crear un lugar o algo para poder pertenecer aunque sea de una manera pequeñita a Vallarta, estaría genial.

.

¿Qué visión tienes actualmente de la gastronomía que pudieras traer a Vallarta?

Yo creo que a Vallarta tenemos que traer innovación, nosotros siempre tenemos en Biko, una cocina muy creativa, lúdica, siempre intentamos hacer cosas que vayan un poquito más allá, utilizar productos autóctonos, tenemos un restaurante con el Grupo Velas en Riviera Maya en el que hacemos una cocina inspirada en el Caribe Mexicano, a mí me gustaría poder hacer un restaurante creativo, que proponga un experiencia muy lúdica pero muy profesional, es decir, un restaurante que dé igual que esté en Nueva York, en París, o en cualquier otro lado, un restaurante que fuese de calidad, que estuviese bien, y que sobre todo utilizase la maravilla de los productos y las cosas que hay en Vallarta incluyendo un vasito de raicilla, porque el mezcal es muy rico, el tequila está muy bien y estamos en Jalisco, pero yo hasta pondría algo especial de raicilla, nosotros hemos estado cocinando estos días con las raspadas, con la yaca, con cosas de por aquí, nos falta mucho por conocer obviamente, pero sí creo que tiene un potencial increíble, y yo haría algo que realmente fuese un foco que brillase, algo muy bien hecho, porque creo que el destino lo merece.

.

¿La tendencia es regresar a lo autóctono?

Sí, pero eso no es una tendencia, eso es la verdad de Dios, es la verdad de toda la vida, ¿cuál es el mejor pescado en el mundo?, el que menos tiempo lleva fuera del agua, ¿Cuál es vegetal más verde?, el del productor que tienes a tu lado, entonces yo creo que sería súper interesante poder primero conocer todo lo que ofrece este destino como mucha gente lo hace aquí, cómo todo lo que es Vallarta y todos sus alrededores, San Sebastián, todo eso, todo lo que nos ofrece para poder entender, yo llevo 24 años en México y más o menos ubico, y poder desarrollar una gastronomía creativa, pero que a la vez la gente sepa que está en Vallarta y que no está en otro lado.

.

¿Ya pasó la época de la cocina internacional, la molecular, etcétera?

Bueno, ¿sabes lo que ocurre?, que la cocina internacional es el gran recurso de todo el mundo, o sea, cocina internacional existe en todo el mundo, por ejemplo la tortilla francesa que es francesa, se hace en medio mundo, estamos haciendo un mundo bastante….

.

¿Globalizado?

Bueno, sí, pero la globalización no es mala, la globalización es buena, pero en el tema de la gastronomía si nosotros trabajamos aquí, trabajaríamos con pescadores, agricultores, con campesinos, que alguien nos enseñe y nos allegue las cosas de aquí para poder mostrar nuestro punto de vista, pero sí creo que cada vez más no es que haga cocina internacional, o francesa, o italiana, o española, o vasca, o mexicana, simplemente que cada vez más cada lugar muestra un punto de vista sobre la gastronomía del lugar.

Yo por ejemplo no hago un restaurante vasco fuera del país Vasco, porque sería seudo vasco, pero sí como nosotros somos mestizos haríamos un restaurante mestizo, con nuestro origen Vasco, pero con nuestro destino que es México, que en este caso sería Vallarta, que aprovecharíamos todos los recursos de aquí.

.

¿Qué hay del producto?

Digo del producto, a lo que me refiero es que yo no hablo del producto, porque eso es obvio, eso para mí es una obviedad, por ejemplo los huachinangos que acabo de cocinar a 45 metros de altura, me los han traído esta mañana, vivos prácticamente, entonces esa es condición sine qua non, el escolar puede estar muy bien pero bueno, viene de otros lados, pero yo tengo aquí un huachinango que hasta me llama por mi nombre, un huachinango espectacular que la gente estaba impresionadísima arriba, porque tenemos un horno en la plataforma, entonces lo ponía yo a 123 grados y el pescado se hacía en su punto, lo habíamos pasado destazado esta mañana, pasado en una salmuera diez segundos para agregarle un toque de sal y lo metíamos en el horno con un poco de vinagreta a 123 grados, muy suave, y luego lo poníamos en esta caso, con una esfera de tomatillo verde asado con un puré de pipicha, que es un quelite, maravilloso, luego le ponemos un poquito de poblano, verdolaga, y un polvo de raspada tatemada, entones claro ha sido una experiencia maravillosa, pero ¿por qué?, porque el huachinango era absolutamente maravilloso.

Tu ten en cuenta una cosa, fíjate si es importante el poder contar con ese producto que eso te lleva del bien al muy bien, y bien lo hace cualquiera, y muy bien pocos, entonces ahí está el tema, por eso yo ya no hablo del producto porque lo considero básico.

.

¿Te gusta elegir los productos personalmente?

Claro, lo primero que hemos hecho llegando a Vallarta es irnos al mercado, me han llevado a tres, al municipal y a otros dos, pero con eso que hay ahí he tenido suficiente.

.

¿Qué experiencia te dejó visitar esos mercados?

Ha sido un reencuentro, me ha encantado por ejemplo esas maracuyás arrugadas, ya dulzonas, que me han parecido increíbles, la yaca, aunque haya venido de Asia, creo que tiene esa textura gomosa, tiene potencial, he estado viendo chiles, del mar creo que hay mucho más por sacar de lo que se ve en el mercado, pero cosas buenas, y luego me he metido sobre todo en las tiendas de chiles y semillas que tienen de todo, porque hice un experimento, me compré una olla de Tonalá de 90 pesos, y ahí preparé para el staff de Velas Vallarta un cocido madrileño que nada tiene que ver con la cocina de aquí, puse la olla en una parrilla eléctrica de mi cuarto, de aquí de Velas Vallarta, lo tuve quince horas “blup”, “blup”, “blup”, muy lento, con garbanzo, papas, zanahoria, hueso, tuétano, y estuve varias horas, y bueno, esa olla de Tonalá resistió perfectamente, y el cocido que hizo esa olla de Tonalá fue espectacular, la olla le dio un sabor, es una verdad, hay gente que dice “no está permitido cocinar en barro”, y bueno, entonces si no cocinamos en barro ya estamos medio jodidones, qué hacemos con Atlacomulco, con Oaxaca, entonces me impresionó esa conexión de cómo te puedes comprar una olla, que yo la compré en el lugar más si quieres caro, pero 90 pesos una olla que me hizo, que transmitió a la cocina o al guiso, una cosa maravillosa, entonces ahí me surgen ideas de innovación, con ese barro, con algo que ha existido siempre, yo sacaría esa ollita al comedor, con una sopa de maíz quemada, o una cosa así, que eso le daría una magia completamente diferente.

.

¿Sientes que las nuevas generaciones perdieron ese contacto?

Es normal que deslumbren las cosas nuevas, los sifones, los rones, las técnicas nuevas tal y cual, pero eso no quiere decir que no puedas hacer cosas con lo de toda la vida, es decir, lo mejor es combinar, es decir, tú puedes hacer unos frijoles con una olla de Tonalá, y luego hacer una espuma de frijol, o puedes hacer un pastelito de huachinango y frijol cuajado, pero si tú has hecho los frijoles en la olla, ese pastelito es mucho mejor que si se ha hecho en la olla exprés, y sabe totalmente diferente, entonces la profundidad de los sabores siempre estriba en que ese mimo y ese cariño y esa transmisión que le da el barro y que le da a las cosas, aunque tú hagas una receta muy moderna por decirlo de alguna manera en un contexto moderno, ese sabor te va a llevar del 8 al 10.

.

¿En 24 años en México qué has encontrado en la cocina mexicana?

Lo que más me sorprende, lo que más gusto me da, es que la cocina por sí misma, ha sido capaz de convertirse en un ente cultural y exportable, es decir, la cocina mexicana que no viajaba hace unos años, que era difícil encontrar un buen lugar mexicano en el mundo tal cual, ahora ha agarrado una fuerza y una identidad que se ha colocado igual que siempre para mucho ha estado, o para nosotros ha estado, de las mejores del mundo, pero eso también ha tenido que ver con que lo muchachos y los profesionales que han salido de México ya no son lavalozas en Los Ángeles o en otros sitios, o en España, o en cualquier lugar, sino que ahora tienen puestos de mucha importancia, son jefes de cocina de grandes restaurantes, tri estrellados y no sé qué, y que obviamente volverán a México a montar sus restaurantes, y entonces qué va a ocurrir, que se va a potenciar mucho, y luego México es un país de recursos inagotables para la gastronomía, y entonces creo que en estos años se ha ido conjugando una ecuación maravillosa que va a dar de aquí para adelante, ya hay muchos, pero de aquí en adelante habrá restaurantes únicos.

.

¿Qué le faltaría a México hacer para que su cocina fuera tan reconocida por ejemplo como ahora lo es la cocina peruana?

Pues que el Gobierno, que la gente oficial, se diera cuenta que la Bahía de Banderas es muy bonita, que la gente de México es muy bonita, pero que la herramienta clave para promocionar un país, es su gastronomía, y si tú vives en Alemania, tienes cosas ricas, tal y cual, pero si vives en México tienes una herramienta bestial de conquista del mundo, la tortilla, la salsa, los chiles, las combinaciones, el caleidoscopio gastronómico de México es la gran herramienta que México necesita para mostrarse como es, no políticos leyendo un discurso, que es patético hoy en día, porque de México al exterior sólo sale pura mala noticia, entonces la gastronomía combate todo eso, y muestra un pueblo tal cual es, y va a mostrar la gastronomía al pueblo de México tal cual es, sin intermediarios, sin políticos, entonces la gastronomía en México puede representar un país más que dignamente, entonces Perú se dio cuenta que su gran activo cultural era su gastronomía, se unieron, metieron a la gastronomía dentro de la cultura oficial, destinaron dinero para la representación, la difundieron por el mundo, aunque ya se estaba haciendo, sé que Claudia Ruiz Massieu ha hecho muchos esfuerzos en ese aspecto, y le felicito por ello, porque se ha atrevido y ha sido súper inteligente al mostrar eso, y entonces creo que cuando una persona esté en Nueva York o en Ohio, en las zonas más duras americanas, si prueba un platillo de comida mexicana, entenderá que estamos hablando de un pueblo que no nada más tiene historia y ancestralidad, sino que tiene un alma muy rica.

.

A 30 años de haberte iniciado en la gastronomía, ¿en qué lugar se encuentra con todo este impacto mediático?

Bueno, cada quien cuenta por cómo le ha ido, pero yo veo muchas similitudes en la esencia de las cosas, la esencia sigue siendo la misma, se busca un buen producto, una receta buena, innovadora, pero tú ten en cuenta que hay tres grandes tipo de cocina, la cocina popular, la cocina tradicional, y la nueva cocina.

La cocina popular es la que a través de los siglos un pueblo ha centrado, son las recetas que quedan, esa es la cocina popular, las carnitas, la barbacoa, el mole, es lo que el pueblo a través de los siglos filtra de la cantidad de cosas que se hacen y queda, esa es la cocina popular. Luego está la cocina tradicional, la cocina tradicional es lo que las sucesivas nuevas cocinas aportan a la popular, es decir, cuando algo se crea nuevo, como puede ser el chile en nogada cuando se creó, en su momento fue nueva cocina, pero al ser muy bueno permanece, entonces primero es tradicional y luego pasa a lo popular. Y la nueva cocina, es la cocina de vanguardia que es la de descubrimiento, la de no copiar, la de investigar, la de crear cosas nuevas, para poder tener un espectro de cocina como país muy rico, es decir, tienes una cocina popular maravillosa, tienes una cocina tradicional increíble, y luego tienes también gente que investiga, que mezcla, que tiene nuevas texturas, técnicas, entonces ahí se va conformando.

Es como por ejemplo los restaurantes, mucha gente que en un restaurante tengas todo y no puede ser, o les ponen etiquetas, eres caro o barato, eres vasco o mexicano, eres moderno o clásico, entonces les quieres poner etiquetas cuando no es así, sí puedes decir yo soy hidalguense y tengo mi cocina de Hidalgo, perfecto, yo soy vallartense y hago la cocina de Vallarta de toda la vida, perfecto, pero eso no quiere decir que pueda haber otro tipo de restaurantes, porque ¿sabes qué es un restaurante en realidad? Una opción, somos opciones, lunes comemos una cosa, el martes en Bico, el miércoles comida japonesa, el jueves un mole de olla en tu casa, el sábado en otra parte, etcétera, entonces esa diversidad, ese libre albedrío de que tú puedas decidir, eso creo que es importante, que podamos tener y ser restaurantes cada uno con su personalidad, con su idea, con su concepto, diferentes, porque eso le da la versatilidad.

.

¿Qué opinas del boom de la gastronomía, los chefs a nivel mediatico?

Creo que siempre ha existido, lo que sí es cierto es que el boom por los chefs, por las cocineras, etcétera, conlleva a cosas muy buenas, porque cada vez aprendemos a comer mejor a nivel nutricional, y también de forma más lúdica para aprender a hacer más cosas en casa, con la era digital ya ni te cuento, puedes ver lo que quieras, pero a la vez también todo este boom implica que inexorablemente la gastronomía, la nutrición y lo que comemos se crezca cada vez más, no sé si como recurso de que otras cosas no dependen de nosotros, y eso todavía depende de nosotros, el poder elegir dónde podemos comer, qué queremos comer o qué quiero preparar.

Estamos en una era en la cual tenemos un montón de necesidades, de controversias, de desigualdades, de cosas, y al final la comida nos une, la cocina nos une, si te fijas el más rico de los ricos, se muere por unos frijolitos del más pobre por lo bien que lo hace, del cariño que le tienen a eso para comer, entonces yo creo sinceramente que en un mundo como en el que hoy vivimos este boom de la gastronomía o este interés por saber lo que comemos y por comer, implica que cada vez cuidamos más lo que nosotros comemos, gozar no nada más comiendo, sino haciéndolo también, o saber cómo se hace, saber de dónde viene un producto.