Home » Opinión En linea A Gigi Buffon 0… ¡Manuel Neuer 6! A Gigi Buffon 0… ¡Manuel Neuer 6!

Ustedes van a estar de acuerdo siempre que existe permanentemente cuestionar quién es mejor entre el Barcelona y el Real Madrid y entre Leonel Messi y Cristiano Ronaldo.

De equipo a equipo los números hablan: Real Madrid ha ganado once Champions, en tanto que el equipo Culé, si mal no recuerdo, solo tiene cinco orejonas.

En la reciente eliminatoria de este torneo que vuelve locos a todos los aficionados al futbol, el Real Madrid pasó a semifinales por séptima vez, el Barcelona solo menos de la mitad.

.

EL TRIDENTE

Los fanáticos del Barça están orgullosos de su tridente para hacer goles Messi, Neymar y Suárez, ese de las famosas mordidas a sus rivales en el campo.

La verdad que en la liga, es tremendamente eficiente, más no lo fue frente a la Juve de Italia. En 180 minutos de tiempo reglamentario, más los agregados, no lograron una sola anotación, lo cual es increíble y para los que no son tan fanáticos, detestable.

El tridente no funcionó, se doblaron las puntas de lanza… Sencillamente fueron decepcionantes.

.

CRISTIANO RONALDO

Para llegar a las semifinales, el Real Madrid se enfrentó al gran favorito de este súper torneo: Bayer Múnich, de Carletto Ancelotti.

Todos se dieron cuenta que el Real Madrid ganó el primer juego 2-1, en el segundo, en tiempos extras, 4-2.

De los seis goles, los decisivos en el triunfo, fueron anotados cinco por Cristiano Ronaldo, para dejar claro, o para continuar discutiéndolo, nos damos cuenta quién es el mejor futbolista del mundo… Para ser el mejor, se debe calificar en la productividad en marcar en la meta contraria y eso lo hizo el Real Madrid frente al equipo favorito de la Champion. Messi, No pudo anotar uno solo, pese a que tenía por compañeros a dos excelentes jugadores, que también por ser famosos, fracasaron.

De cualquier forma Leonel Messi tiene cualidades que le asisten para reconocer que es de los mejores del mundo.

Por cierto Messi al regresar a su casa, se encontró con el fallo del SAT español, y del juez que califica: 22 meses de prisión para el y su padre, por evasión de impuestos.

.

GIGI BUFFON

Queda claro, luego de estos cuartos de final del torneo, que el Real Madrid es históricamente mejor que el Barcelona, más algo hay que agregar también, porque en estos partidos estuvieron a prueba dos de los mejores porteros del mundo, el italiano Gigi Buffon y Neuer, el alemán.

A Neuer le “cascaron” seis, cinco de Cristiano Ronaldo, en tanto que Gigi mantuvo en cero su meta, sin dejar de entender que los dos son de los porteros más reconocidos en el mundo.

Ayer fue el sorteo para conocer quienes disputarán la gran final en el mes de junio, a un solo partido.

Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus de Italia y el Mónaco, del principado.

Cualquier combinación es excelente, solo que cada uno de nosotros, los aficionados, tenemos nuestra preferencia para llegar a la final.