Mi toalla tiene alergia

Por: Cristina Gutiérrez Mar

Hecho:

Aparte de factores ambientales y hereditarios, muchas alergias vienen provocadas por factores psicoemocionales que desequilibran el sistema inmunitario y provocan una reacción de hipersensibilidad.

Confesión:

Tengo 39 años. Me da risa que para algunas personas soy muy joven y para otras, muy grande. Platicando con varias amigas que también están próximas a cumplir cuarenta, he encontrado un común denominador: ¡No quieren cumplirlos! Tienen miedo. Es normal, confieso que yo también lo tengo.

No sabes si mirarte al espejo más seguido, sólo para descubrir que tu cuerpo, tu cara y tu cabello cambian de manera inevitable. Así que me puse a hurgar en mi memoria revoltosa y buscar cómo me he sentido últimamente:

Hay veces que quiero quedarme enrollada como sushi en la toalla de baño. No quiero que nadie me vea. Me siento segura ahí dentro. La envoltura es cálida y suave. La toalla seca mis lágrimas que transpiran por los poros de mi piel, me cobija con su abrazo, me besa con ternura, embona perfecto en mi curveado cuerpo desnudo y me tranquiliza el espíritu. Me quita tormentas vivientes e inquietantes de mi cabeza, me apapacha y me cubre como un curita impermeable de cualquier herida.

Otras veces quiero tirar la toalla, adornar el piso con ella, caminar y bailar desnuda con solamente mis zapatos dorados de tacón puestos. Sentirme libre, renovada, bonita, sexy, amada, tocada por el viento cálido y sediento de mi esencia. Echar a volar mis instintos carnales, que me valga todo, hacer girar mi cabello de vainilla y volar a lo más alto de las nubes de Notre Dame.

Después regreso a la realidad y noto que mi toalla tiene alergia. Salpullido por todos lados, urticaria y su piel sedosa se ha vuelto seca y áspera. Tiene ampollas que supuran, comezón intensa y le han salido unos brotes extraños que parecen escamas.

Mi toalla tiene una reacción exagerada o una dermatitis aguda. La aviento lejos de mí, la observo y regreso por ella. Es mi toalla favorita, cómplice de mis intimidades y meticulosos deseos. No es tan vieja, lleva conmigo seis años, pero su edad se cuenta como la de un perro. Antes blanca, ahora beige. Tiene unos hermosos racimos y uvas que la decoran; y las hojas dibujadas están deslavadas por el jabón y la lluvia de mi piel .

Tal vez mi toalla ha llegado a la mitad de su vida, seis años son cuarenta años humanos. Se está enronchando como si estuviera estresada y con síntomas de ansiedad. Recuerdo las palabras del psicoanalista Pierre Marty: La personalidad alérgica del adulto es una manera particular de reaccionar ante las relaciones afectivas.

La toalla soy yo, lleva mi espíritu, mi esencia de todos los días, me enrollo en ella después de bañarme. Seca mis estados de ánimo, calla mis inquietudes y me libera de estereotipos falsos fabricados por los humanos.

El tiempo ha llegado. El reloj está a punto de marcar las 12:00, la mitad del tiempo. Mi mitad de mi tiempo. La alergia me domina. La urticaria aparece en los pliegues de mi piel, la comezón de los ojos y nariz es insoportable, y los estornudos van marcando cada minuto del reloj. Es agotador.

Le sonrío al espejo, me vuelvo a enrollar en mi toalla y bailo como siempre en el cuarto de baño, tirando a la mitad de la canción la toalla, para volver a bailar libre, así como soy.

Despierto de estar fabricando cuentos y espiando en mi mente; sigo con mi día a día. Mandados, hacer la comida, ir por las niñas al colegio, observar el cielo coqueto, sonreír, escribir y esperar la noche para soñar y volar.

Posdata:

Suelo no ser nada obvia en mis escritos. Me encanta que el lector haga sus propias conclusiones. Sería muy fácil escribir lo típico: hacerte cuestionar sobre tus sueños, lo que no has logrado, tu físico, tus limitaciones, imprudencias, fracasos, futuro y de cómo ahorrar dinero para comprarte la crema maravilla, etc. Creo que esas preguntas ya vienen implícitas cada vez que vamos cumpliendo años y sobre todo décadas. Creo que más que nada es la expectativa la que da un valor agregado a la tensión de cada cumpleaños. Pero, ¿sabes?, cumplir años es una bendición.

¿Por qué no intentas sacarle el máximo partido de la edad que tienes?

“La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento”.

