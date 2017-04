Home » Opinión Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, dos municipios un solo destino Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, dos municipios un solo destino

Por Rodolfo Pacheco Hernández (*)

Puerto Vallarta y Riviera Nayarit cada vez son más atractivos para los inversionistas que creen y confían en que son destinos con un eminente potencial de crecimiento y de consolidación lo cual ha sido demostrado durante los últimos años.

Para continuar creciendo se debe trabajar sobre las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas que enfrentan ambos destinos turísticos que insisten en trabajar de manera separada afectando el óptimo desarrollo desde el punto de vista turístico, de infraestructura y de servicios.

La paradoja es que, aunque no queramos aceptarlo, somos dos municipios pertenecientes a dos diferentes Estados y que al final del día somos un solo destino no únicamente en los temas que de por si somos co-dependientes sino que también en la percepción del turista. Y es que hay turistas que se han hospedado en Nuevo Vallarta que se fueron pensando que estaban en Puerto Vallarta.

Ambos destinos coexisten y se complementan indudablemente y basta decir que los turistas que se hospedan en Riviera Nayarit suelen disfrutar del malecón, de los restaurantes, de los centros nocturnos, de los tours, de las playas de Puerto Vallarta, entre otros atractivos que se encuentran en la zona sur de la bahía de Banderas y por otro lado tenemos turistas que se hospedan en Puerto Vallarta que van a disfrutar de diversas actividades a Riviera Nayarit sobre todo si buscan temas relacionados con pesca, golf, deportes de vela, entre otros.

LA MARCA VALLARTA-NAYARIT

Se demostró que para fines de promoción turística resultó ser todo un éxito la ya conocida campaña de promoción turística Vallarta-Nayarit impulsada por el CPTM los Fideicomisos y las Secretarías de Turismo de ambos Estados. Esta campaña resultó ser en realidad de la recuperación de ambos destinos y la responsable sin lugar a dudas del crecimiento en términos de ocupación no solo en hoteles sino también de la ocupación en condominios, tiempos compartidos y renta de casas habitación que últimamente han incrementado.

Los beneficiados de estas campañas fuimos todos los que dependemos del turismo de manera directa o indirecta. Juntos, ambos destinos, sumamos una oferta de habitaciones de 33,600 habitaciones en 395 establecimientos de hospedaje que van desde una hasta cinco estrellas, hoteles gran turismo y categorías especiales.

CRECIMIENTO DE OCUPACIÓN Y TARIFA

En los últimos años no solo se ha recuperado la ocupación hasta alcanzar niveles históricamente positivos, sino que también ha crecido la tarifa media y naturalmente el ingreso per cápita lo cual se refleja en una mejor calidad de vida para la población que dependemos del turismo de manera directa o indirecta, sin dejar de lado el beneficio que genera a los municipios por el tema de recaudación de impuestos.

Aun así, hay mucho por hacer en el tema de tarifas pues nos hemos convertido en un destino masivo y a precios bajos cuando en realidad se le debería estar apostando a un mejor perfil del visitante que genere mayor derrama económica y mejores tarifas.

CONURBACIÓN URBANA

La conurbación urbana es crucial en términos de crecimiento de ambos destinos turísticos, aunque no se acepte abiertamente, como lo mencionaba antes, tenemos una codependencia no sólo en términos de promoción sino también en otros asuntos relevantes como son servicios de salud, de educación, de zonas habitacionales, sindicatos, Asociaciones Empresariales, Canaco, Coparmex, Canirac, etc.

Además de lo antes expuesto no hay que olvidar que compartimos aeropuerto, la central de autobuses, la central de abastos, la capitanía de puertos, entre otros servicios que tenemos en común.

Según datos del INEGI, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, desde el año 2005 fueron reconocidas como Zona Metropolitana pero gracias a la no gestión de ambas autoridades municipales y estatales, esto no ha prosperado aunque es un tema varadamente crucial para el desarrollo de ambos destinos turísticos no sólo por la posibilidad de bajar fondos de la Federación para emprender proyectos en común que beneficien a ambos destinos sino también por el impacto positivo que puede tener en las comunidades que aún tiene rezago de servicios básicos en ambos municipios.

CAPITAL HUMANO

La fuerza de trabajo se ha convertido en un tema francamente crítico porque la industria demanda más capital humano del que hay disponible, no logramos abastecernos de personal calificado en los diferentes puestos que ofrece la industria turística en todas sus modalidades. Las empresas nos estamos peleando por el talento y por la mano de obra calificada y en este proceso estamos generando gente con falta de identidad y compromiso en algunos casos.

La rotación de personal cada vez se acentúa porque los propios hoteles nos llevamos a los colaboradores de un hotel a otro prometiéndoles mejores garantías de trabajo y esta peligrosa práctica nos está llevando a una competencia desleal por parte de empleados y empleadores, sobre todo en temporadas altas.

La fuerza de trabajo de la industria turística, una gran parte vive en Riviera Nayarit aun cuando su fuente de trabajo es Puerto Vallarta o viceversa lo que presupone una gran oportunidad en términos de movilidad, tema del que tanto se ha hablado pero que aún no se concreta nada.

MOVILIDAD EN PUERTO VALLARTA Y BAHÍA DE BANDERAS

La movilidad en Puerto Vallarta es un asunto muy relevante, sobre todo en la zona centro y más aún en temporada alta, lo anterior no solamente por las condiciones en que se encuentra el transporte público y la manera en que manejan los operadores intrépidos que tenemos en la ciudad sino también por las condiciones de las calles que unas más que otras tienen baches y/o requieren de reparaciones.

Ahora bien, la movilidad entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas es otro tema a solucionar y en el que ambos municipios deberían de coadyuvar para mejorar las condiciones del transporte inter municipios, un transporte muy caro, con rutas muy limitadas y que no es del todo eficiente y sino preguntémosle a la fuerza de trabajo que cruza los municipios cada día para realizar sus actividades y que sufre el mal servicio, el tiempo de traslado, las condiciones de las unidades, el precio por el transporte, etc.

CONCLUSIONES

Somos dos destinos que dependemos uno del otro en diversos temas, somos complementarios ya sea por consolidar una marca de un destino que ya suena como uno de los más importantes en el país, por alcanzar mejores ocupaciones, tarifa y derrama económica, por la necesidad de impulsar la conurbación urbana, por la problemática con el capital humano o por el tema de movilidad entre muchos otros, se convierte, por lo tanto, en obviedad la necesidad de la creación de un solo destino y fortalecer la marca Vallarta-Nayarit.

El reto no sólo es para el gremio político que debería encontrar las gestiones apropiadas para compartir y coadyuvar en las decisiones del futuro de ambos destinos turísticos sino también del sector privado quienes deberíamos impulsar dicho proyecto pues aparentemente sería una gran estrategia para consolidar a dos municipios en un gran destino turístico.

(*) Director de los hoteles Barceló Puerto Vallarta y Occidental Nuevo Vallarta.