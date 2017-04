Home » Gente PV 7 ideas para mantener creativo a tu equipo en una sesión de brainstorming 7 ideas para mantener creativo a tu equipo en una sesión de brainstorming

En este universo en el que vivimos muchos, las agencias de marketing digital necesitan contar con una gran imaginación y creatividad, pero algunas veces, estos dos elementos se ven afectados por muchas situaciones o eventos que suceden a nuestro alrededor. Suele pasar que la rutina vuelva monótona nuestros días, sin dejarle paso a aquello que pueda inspirar a nuestra imaginación y creatividad, pareciera que estuviéramos atrapados en un limbo. ¿Verdad que esa sensación es frustrante?

A continuación te vamos a compartir 7 ideas para hacer que esa chispa creativa fluya en esas sesiones de brainstorming, y que a la vez, estas sean divertidas, para no sentir que algo muere en ti cada minuto.

1. Cuando las malas ideas son buenas ideas

Las mejores lluvias de ideas son aquellas donde todo el equipo se siente en confianza y cómodo, para así, poder compartir sin vergüenza todas esas ideas que se les puedan ocurrir, sin importar que sea buena o mala. Aquí no debe de existir tal cosa como “eso es mala idea”. Toda idea puede ser detonante de muchas otras que puedan conducir a una GRAN idea.

Una buena manera de romper el hielo y dejarse ir como hilo de media, es dedicar los primeros 10 minutos de la sesión para proponer “malas ideas”. Si ves que todos se sienten como pubertos frente a su crush, que no se mueven, no respiran, no dicen nada, pues es momento que tú seas el héroe y empieces compartiendo una o muchas ideas bastante malas, para que de esta manera, los demás se sientas más tranquilos y en confianza, sin sentir que están en Atínale Al Precio, y cualquier error que cometan, se irán a su casa sin el gran premio.

Una vez hayan pasado los 10 minutos, se pueden volver a enfocar en ideas que crean puedan funcionar.

2. Divide y construye, pero no como Trump y su muro

Aquí no te vamos a poner a que tú y tu equipo se pongan a construir ese anhelado muro de Trump, aquí lo único que haremos es tomar varias ideas, dividirlas y darles un nuevo toque.

Una manera para dividir y construir ideas es pidiéndole a cada persona del equipo que anote dos o tres ideas en un papel. Al terminar, se intercambiaran los papeles entre ellos para construir las ideas de sus compañeros. Los papeles se pueden intercambiar varias veces, y después se puede tener una discusión con las nuevas ideas que se les hayan ocurrido.

3. Juega con palabras

Siéntete como rapero tratando de destruir a su contrincante en un rap battle, así como Tupac o Jay Z, tú decides que tan ágil te quieres ver en esta masacre con palabras.

Con los juegos de palabras, ayudarás a eliminar esa mentalidad tradicional y aburrida que solo generará ideas bastante genéricas y nada originales.

La lluvia de palabras es uno de los juegos que puedes poner en práctica para que todos saquen al MC Dinero que traen ahí dentro. Para crear una lluvia de palabras, escribe una, y a partir de esta, deja fluir todas las palabras que te vengan a la mente al ver esa primera que escribiste; piensa en la funcionalidad de esa palabra, su estética, cómo se usa, las metáforas que están relacionadas con esta, etcétera, pero tampoco sientas que estas contestando un examen. El chiste es que dejes que las ideas salgan de forma natural, y no tengas que pensar en la inmortalidad del cangrejo y si la tierra es plana o no; este debe de ser un ejercicio creativo y divertido.

Una vez tengan varias palabras, agrúpenlas según como estén relacionadas entre sí. El objetivo de esto es que se les ocurran frases o palabras más originales y menos obvias que tu audiencia podría relacionar con cualquier proyecto con el que estén trabajando.

Otro juego que puedes poner en práctica es “palabras esenciales”: estas son palabras que capturan la personalidad, espíritu y el mensaje que estas tratando de transmitir. Por más descabelladas que puedan sonar las palabras que se te ocurran, aquí todo se vale. En el proceso te darás cuentas que esto encenderá aún más, la llama de la creatividad y más ideas llegarán a ti.

4. Como Pinterest, pero en la vida real: crea moodboards y paneles de inspiración



La combinación de imágenes, colores y arreglos visuales ayuda a que los sentimientos y emociones estén a flor de piel, así como cuando estás viendo la escena de “Ustedes los Ricos”, donde a Torito se le muere su hijo en un incendio.

Un moodboard es una colección de palabras, texturas e imágenes que se relacionan al concepto del tema o idea que se presenta. Todos los elementos visuales de este pueden ser cualquier cosa que se ramifique del tema principal.

Ahora, si lo tuyo no es ponerte a hacer manualidades y sentirte en el kínder otra vez, pues también existen herramientas en línea que te permiten hacer tu moodboard de una manera más fácil y sencilla; te recomendamos la app MoodBoard, esta te ayuda a organizar y recopilar todos los elementos visuales que necesitas para tu tablero, algo así como una secretaria personal o el niño al que le pagabas porque te hiciera la tarea.

5. Organiza juegos que fomenten la improvisación



No es el tipo de improvisación que hacíamos cuando teníamos que exponer en la escuela y no habíamos hecho nada, pero esa gran creatividad que debíamos explotar en aquellos tiempos, nos puede servir de mucho en este tipo de juegos. La improvisación es eso que hace que la creatividad salga a flote como turista en Semana Santa.

Al organizar juegos de improvisación, ayudarás a que tu equipo se sienta muchas más relajado y feliz, lo cual hará que quieran compartir sus ideas con los demás. Entre más risas y más relajación haya, más energía creativa existirá en esa sesión.

6. Siéntete la Frida Kahlo de los garabatos



“Cuando la mente comienza a interactuar con el lenguaje visual, obtienes el acceso neurológico que no tienes cuando estás en el modo lingüístico”. – Sunni Brown, autora de The Doodle Revolution.

Está comprobado que hacer garabatos te ayuda a estimular tu visión creativa, aumentar la capacidad de atención y liberar la memoria. También este tipo de prácticas en un brainstorming es una manera divertida para el equipo de ver las cosas familiares desde un punto de vista diferente, creando conexiones inesperadas.

¿Qué garabatos debes hacer?



Toma un objeto y divídelo visualmente en partes pequeñas. Ejemplo: empieza con la palabra gato, y divídela visualmente dibujando sus patas, la cola y cuello. Al estar pensando en todos los elementos del objeto seleccionado, y el ambiente en el que se encuentra, te permite ver un objeto de forma diferente.

Escoge dos cosas que nada tenga que ver entre sí. Un ejemplo podría ser un helado y una jirafa; al igual que en el primer ejemplo, aquí también los dividirás visualmente. Después, arma dibujos que mezclen esos elementos al azar. Ej.: la cabeza de la jirafa derritiéndose o el cuello de esta en forma de cono.

7. Cambia tu entorno físico

¿Sabías que un ambiente enriquecido puede acelerar el ritmo para que el cerebro humano genere nuevas neuronas y conexiones neuronales? Esto es algo importante que se debe de tener en mente siempre que vayas a realizar una sesión de brainstorming, ya que el entorno en el que estés, puede afectar de manera positiva o negativa lo que sucede en cada sesión.

Trata de que todas las sesiones se realicen en lugares que no tengan nada que ver con las reuniones regulares del equipo o bien, si no es posible cambiar de lugar, lo que puedes hacer, es cambiar algo en la habitación para estimular el cerebro de los involucrados. Puedes cambiar los muebles de lugar, colgar cuadros o agregar elementos a la decoración. Incluso, puedes poner de pie a tu equipo para que camine mientras el brainstorming se lleve a cabo, de esta manera estas fomentando la fluidez de la creatividad.

La creatividad es algo indispensable para mantener a un equipo de trabajo productivo y sano, por lo cual, siempre es bueno buscar nuevas formas de estimularlos sin que sientan que es una obligación, sino una diversión.

Ahora, es momento de poner en práctica estas 7 ideas. ¡Suerte!

Valeria Ruelas es Community Manager en Mijo! Brands

