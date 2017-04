Home » Gente PV “La osteoporosis es una enfermedad que podría ser prevenible” “La osteoporosis es una enfermedad que podría ser prevenible”

Entrevista a Víctor Mercado Cárdenas, Presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral.

Por Miguel Ángel Ocaña Reyes

¿Cuál es la situación de la Osteoporosis en México?

Lo primero que quiero comentar es que la Osteoporosis dentro de las enfermedades óseas, es la más importante de todas, es la que más desafortunadamente se presenta, tanto en hombres como en mujeres, normalmente es una enfermedad que es de los cincuenta años en adelante, sin embargo, la osteoporosis es una enfermedad que podría ser prevenible si la empezamos a manejar de forma preventiva desde el nacimiento, es más, desde la etapa de la gestación del bebé, y principalmente hasta antes de los treinta años de edad.

¿Por qué hasta antes de los treinta años?

Posteriormente a los treinta años de edad ya empieza a haber un decadencia de la formación de hueso, que esto va a tener su máximo en las mujeres después de los 50 años de edad, justo con los cambios en la menopausia, en el climaterio, y en el hombre posterior a los 60 años, que vienen también cambios hormonales principalmente en ellos, entonces esto va a hacer que a futuro las personas puedan incrementar su riesgo de tener osteoporosis, y principalmente fracturas osteoporoticas.

¿Cuáles son las fracturas más comunes por osteoporosis?

Las fracturas más comunes son las fracturas en la columna, después de la columna, frecuentemente en huesos periféricos, brazos, costillas, piernas, y por último, la fractura más agresiva de todas es la fractura de cadera.

¿Cómo se puede prevenir la osteoporosis?

Esta es una enfermedad que podría ser prevenible si cambiamos hábitos de vida, si cambiamos una serie de circunstancias.

¿Qué tanto afecta la osteoporosis a los mexicanos?

En México una mujer de cada cinco después de los 50 años un hombre de cada 8 después de los 50 años, puede tener una fractura vertebral, una mujer de cada 8 y un hombre de cada 12, después de los cincuenta años puede tener una fractura de cadera, y por dada fractura vertebral que se presente, se puede cuadriplicar el riesgo de tener una fractura de cadera, y después de la fractura de cadera, ya para terminar la cadena, después de la fractura de cadera el 30% fallecen antes de un año, y el otro 70% van a tener algún tipo de discapacidad en su vida diaria. Esto quiere decir que toda persona que tuvo fractura de cadera, jamás regresará a tener una vida normal.

Entonces estamos muy preocupados en el mundo por otras causas de enfermedades y de muertes que quizá sean más cercanas o más tempranas, pero la osteoporosis sigue siendo una enfermedad incapacitante socialmente hablando, es la primera en el mundo de discapacidad social del adulto mayor.

¿En cifras económicas cuánto representa el gasto por padecimientos relacionados con la osteoporosis?

Más de 200 millones de personas en el mundo, una persona cada 20 segundos en el mundo tiene una fractura por osteoporotica en general, eso es muchísimo, es alarmante la cantidad de gente que podría tener esta enfermedad, pero lo más triste de todo es que es prevenible.

¿En quién es más común la enfermedad?

Es más común en la mujer, ya lo decía, una mujer de cada cinco y un hombre de cada 8 pueden tener fractura de vertebra, una mujer de cada 8 y un hombre de cada 12 pueden tener fractura de cadera, entonces sí es más frecuente en la mujer que en el hombre en general, pero es muy importante también no olvidar a los hombres, normalmente las mujeres son mucho más cuidadosas en su salud, van mucho más al médico, se atienden mejor, y el hombre tiene lo que yo le he llamado el síndrome de Superman, a todo mundo le va a pasar algo menos a mí, y eso es típico, característico del hombre, y en esta enfermedad no es la excepción, entonces se descuidan y a partir de los 75 años de edad, 80 años de edad, prácticamente se empareja la frecuencia de fractura de cadera entre hombres y mujeres, y para espantar un poquito a los hombres, se mueren más frecuentemente los hombres que las mujeres después de las fracturas de cadera.

¿Qué tratamientos hay para la osteoporosis?

Afortunadamente contamos con tratamientos que hay en todo el mundo para esta enfermedad, afortunadamente México tiene todos los tratamientos que existen en el mundo para osteoporosis, en el sector salud no todos están, pero sí hay por lo menos 3, depende de cuál institución hablemos, pero tres o cuatro tratamientos diferentes de la osteoporosis en las diferentes situaciones de salud, ISSSTE, IMSS, etcétera, todos contamos con estos tratamientos, entonces realmente sí podemos hacerlo, y en cuanto a tratamientos nuevos, vienen los tratamientos que forman hueso.

Los tratamientos que durante muchos años se han presentado en México, son tratamientos que detienen la destrucción de hueso, y ya de algunos años para acá, y dentro de un futuro próximo, vienen tratamientos nuevos que no detienen la destrucción de huesos, sino lo que hacen es formar hueso, que hay una diferencia importante entre detener el problema a poderlo volver a regresar, esa es digamos en un futuro lo más próximo; y otra cosa que no quiero olvidar de comentar es que estas enfermedades son prevenibles desde el punto de vista de hábitos de vida, si las personas no fuman, si las personas no toman en exceso, si las personas no toman café en exceso, si no toman refrescos en exceso, si hacen actividad física, principalmente al aire libre expuestos al sol, van a prevenir la enfermedad.

¿Aunque ya hayan pasado de los treinta?

Idealmente antes de los 30, pero si ya pasaron de los 30 no importa, puedes detener el proceso por lo menos, o por lo menos que no progrese de manera tan rápida el problema de la enfermedad.

¿Es caro atenderse por fracturas de osteoporosis?

Es altísimo el costo, reponer una fractura de cadera, principalmente, que es la más costosa de todas, porque requiere casi el cien por ciento de las veces de cirugía, en México una doctora que es la que más ha hecho investigación, la doctora Patricia Clark, hizo un estudio de costos en el 2006, ya hace diez años, y la pequeña cantidad en México en 2006, de 96 millones de dólares en costos directos de la atención de la fractura de cadera…

¿A qué se refiere con costo directo?

A lo que cuesta la cirugía, el cirujano, y la prótesis, no están incluidos ahí costos indirectos que son altísimos, la persona que ya no puede trabajar, su alrededor, mucha gente no tiene la capacidad de pagarle a alguien que la cuide, entonces alguien tiene que dejar de trabajar para cuidarlo, o alguien que paga para que haya alguien que lo cuide, o lo ponen en una casa de ancianos, y eso también tiene un costo, todo esos son costos indirectos, bueno en esa cantidad que acabo de mencionar no están incluidos, es exclusivamente la atención médico quirúrgica de la fractura, entonces imagínense los costos, y si consideráramos todo lo demás.

¿El costo de los medicamentos?

Son bastante costosos, depende de cuál tratamiento hablemos, pero un promedio de entre 800 y 1200 mensuales, y son tratamientos, si no para toda la vida, casi.

¿No tiene cura la osteoporosis?

No tiene cura, por eso es muy importante poner especial énfasis en la prevención.