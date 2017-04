Home » Internacionales Expresan Trump y Macri “profunda preocupación” por crisis en Venezuela Expresan Trump y Macri “profunda preocupación” por crisis en Venezuela

Washington

Notimex

.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, consideró como urgente que los países del hemisferio se aboquen a encontrar una salida a la crisis de Venezuela antes de que la situación política y económica empeore más.

“Tenemos qué volver a tener una Venezuela con un gobierno democrático. Hay mucho trabajo qué hacer, porque un día después será muy difícil”, advirtió el mandatario, quien discutió el tema con el presidente Donald Trump durante un encuentro privado celebrado este jueves en la Casa Blanca.

En un comunicado conjunto, ambos mandatarios “expresaron su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Venezuela, y acordaron trabajar en estrecha colaboración para preservar las instituciones democráticas en ese país”.

Hablando poco después aquí en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS) en el marco de su visita oficial a la capital estadunidense, Macri se dijo complacido por el accionar al respecto al interior del Mercosur y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Lo que creo es que en Venezuela no hay ningún respeto por los derechos humanos, esa no es democracia. Tenemos presos políticos. Ellos no están respetando la independencia del Congreso”, dijo, al aludir al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Macri, cuyo país preside la presidencia rotativa del Mercosur después de que Venezuela –que la ocupaba en ese momento- fue suspendida el año por incumplir los requisitos para ser miembro, consideró que el enfoque de los países de la región debe ser en la celebración de elecciones y la liberación de presos políticos.

“Estoy contento de que logramos el acuerdo dentro de Mercosur (Mercado Común del Sur) para expresar eso y ahora, con la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en ese sentido, tenemos que seguir trabajando”, indicó.

En un resolutivo adoptado en abril pasado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el Mercosur instó al gobierno de Maduro a respetar la celebración de elecciones, suspendidas desde el año pasado, restablecer la separación de poderes y liberar a los presos políticos, entre otras demandas.

El pasado 3 de abril la OEA aprobó una resolución para instar a Maduro a garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, después del breve fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para asumir las facultades del poder legislativo.

El miércoles el Consejo Permanente de la OEA aprobó la convocatoria para celebrar una reunión de consulta del canciller para discutir la situación en Venezuela ante el malestar de ese gobierno, que poco después anunció su decisión de abandonar ese foro hemisférico.

“Creo que todos están preocupados por Venezuela. Hemos recibido gente de Venezuela como nunca antes en Argentina, que están desesperadas tratando de encontrar un lugar donde recobrar sus vidas, pero creo que esa no es la solución” indicó Macri al ser cuestionado al respecto.